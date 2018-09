Digitalisierung auf Geschäftsreisen: Smart Luggage, Sprachassistenten und Co. erhalten Einzug (FOTO)

Berlin (ots) -Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: Gepäckstücke, dievon alleine rollen und dem Besitzer anzeigen, wo sie sich geradebefinden. Sogenanntes "Smart Luggage" würden 73 Prozent derGeschäftsreisenden gern einmal ausprobieren - Das sind Ergebnisse deraktuellen Umfrage "Chefsache Business Travel 2018", einer Initiativevon Travel Management Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).Insgesamt herrscht unter Geschäftsreisenden große Offenheit fürneuartige digitale Tools. Im Beobachten des Reiseverlaufs durch einenGPS-Tracker sehen 62 Prozent großen Nutzen. "Die digitaleReiseüberwachung ermöglicht es, die Position des Geschäftsreisendenbei Gefahren sofort zu ermitteln oder bei Verzögerungen imReiseverkehr alternative Routen vorzuschlagen", sagt René Zymni, VicePresident Strategic Accounts and Commercial Services EMEA bei BCDTravel, einem Unternehmen der DRV-Initiative Chefsache BusinessTravel. "Neue Tools machen Reisen sicherer und schneller."Digitale Tools bringen Zeit und KomfortAm beliebtesten sind technische Helfer, die dem DienstreisendenZeit sparen: 87 Prozent würden beispielsweise gern einen mobilenCheck-In/Out im Hotel nutzen, so dass Reisende nicht mehr amHoteltresen anstehen müssen und einige Stunden vor Anreise dieZimmernummer und einen QR-Code auf ihrem Handy empfangen. Da heutenahezu alle Dienstreisenden ein Mobiltelefon bei sich tragen, steigtauch die Bedeutung von virtueller Bezahlung der Reisekosten zumBeispiel über eine mobile App: 74 Prozent der Befragten würden ihreZimmerrechnung gerne per Klick begleichen, anstatt die Brieftasche zuzücken und hinterher kompliziert abrechnen zu müssen. "Belege werdenauf dem Smartphone gesammelt, die Bezahlung erfolgt bargeldlos übervirtuelle Kreditkarten und Mobile Payment. Noch vorhandenePapierbelege werden mit dem Handy abfotografiert und in der digitalenReisekostenabrechnung gespeichert", erklärt Zymni. Schon jetzt führen53 Prozent der Dienstreisenden nach Möglichkeit nur noch digitaleDokumente statt Papier mit, weitere 38 Prozent planen dies für dieZukunft. "Der Anteil an Hotelbuchungen, die mit virtuellen Kartenbezahlt werden, verdoppelt sich von Jahr zu Jahr. Dazu gehört auchdas automatisierte Sammeln und Prüfen der dazugehörigenHotelrechnungen - ein für den Reisenden unsichtbarer, reibungsloserProzess."Roboter beantworten ReisefragenMehr Effizienz im Reiseprozess bieten nicht nur mobile Lösungen,sondern auch künstliche Intelligenz. Die permanente Erreichbarkeiteines ChatBots, der online Reisefragen beantwortet, ist für 54Prozent der Geschäftsreisenden der größte Vorteil eines solchenTools. Abends im Hotelzimmer noch kurz nachfragen, bis wann dasZimmer am nächsten Morgen verlassen werden muss: kein Problem, derChatBot weiß Bescheid. 63 Prozent der befragten Geschäftsreisendenwürden sich auch von einem solchen virtuellen Assistenten inReisefragen beraten lassen. Dieser digitale Assistent kann künftigauf Informationen vergangener Reisen zurückgreifen, kennt dieVorlieben des Mitarbeiters und bucht selbstständig. "Geschäftsreisenwerden immer individueller und die Assistenten intelligenter. Sowerden Geschäftsreisende entlastet und müssen nicht mehr ausunzähligen Optionen wählen. Sie bekommen auf Basis vergleichbareranderer Reisender und der eigenen Buchungshistorie perfektzugeschnittene Vorschläge", so René Zymni. "Schon heute spielenSprachassistenten im privaten Bereich eine große Rolle. IhreBedeutung wird auch im beruflichen Kontext zunehmen und Einflusshaben auf die Einsichtnahme in Reisepläne und Buchung von Reisen."Zur Studie "Chefsache Business Travel 2018"Die Studie "Chefsache Business Travel 2018" wurde im Auftrag desDeutschen Reiseverbandes (DRV) durchgeführt. 100 Geschäftsführer, dieselbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind, sowie 102geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250Mitarbeitern wurden dafür über ein Online-Panel zum ThemaGeschäftsreisen befragt. Die Daten wurden im Februar und März 2018vom Marktforschungsinstitut mo'web erhoben.Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressourceein: den hochqualifizierten Mitarbeiter. Knapp 90 Prozent schickenihre Mitarbeiter mit dem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unterDach und Fach zu bringen oder zumindest vorzubereiten. Dereffizienten Gestaltung von Geschäftsreisen im Unternehmen misst dieChefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutung zu. Dabeiwird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auchandere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit giltes zu beachten.Ziel der Initiative von Travel Management Companies im DRV ist es,Geschäftsreisen als strategisches Managementthema zu verankern undden Nutzen eines professionellen Geschäftsreisemanagements inZusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros auf Entscheiderebenebesser bekannt zu machen. 