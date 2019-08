Digitalisierung als Chance nutzen: Brainbirds hilft Arbeitnehmern schon jetzt ihren Platz in der Arbeitswelt von morgen zu finden

München (ots) -- Arbeit-von-morgen-Gesetz: Förderung der Weiterqualifizierung derArbeitnehmer- Arbeit von morgen ist schon heute- Wie Arbeitnehmer schon heute Fähigkeiten für die Arbeit von morgenerwerbenDie Brainbirds GmbH, einer der führenden Experten in den Bereichendigitale Transformation, Innovationskultur, agile Methoden undDigital Leadership, hat mit großem Zuspruch die Inhalte zurWeiterbildung in dem Ansatz des "Arbeit-von-Morgen-Gesetzes" vonBundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Kenntnis genommen.In den kommenden zwei Jahrzehnten kann in Deutschland beinahejeder fünfte Arbeitsplatz durch Maschinen und Software ersetztwerden. Auch wenn die Digitalisierung neue Arbeitsplätze schafft,sind diese für viele der bisherigen ausgebildeten Fach- undFührungskräfte nicht geeignet: klassische Berufsbilder fallenlangfristig weg, die bis heute gewonnenen langjährigen Expertisenwerden in vielen Teilen nicht mehr benötigt. Daher sind Unternehmen,wie auch Arbeitnehmer in der Selbstverantwortung gefordert,kontinuierliche Weiterbildung als festen Bestandteil in dieArbeitswelt zu integrieren, um langfristig relevant undwettbewerbsfähig zu bleiben."Wir sprechen dem Punkt im "Arbeit-von-morgen Gesetz" zu, dass esnotwendig ist, Weiterbildungen und -qualifizierungen zu fördern. Dochsehen wir schon jetzt massiven Handlungsbedarf, da die Arbeit vonmorgen schon längst begonnen hat," so Marko Prislin, Managing Partnerder Brainbirds GmbH. "Die beschleunigte digitale Welt bringtkontinuierlich neue Methoden und Arbeitsansätze hervor, dieUnternehmen helfen in Zeiten des Wandels zielgerichtet Lösungen zufinden. Setzen sich Organisationen und vor allem Mitarbeiter nichtmit diesen Ansätzen auseinander werden sie mit bis dato unbekannterGeschwindigkeit von schnelleren Unternehmen ein- oder sogar überholtwerden. Wir machen Menschen exakt mit diesen Ansätzen vertraut. Damitsie erfolgreich handlungsfähig bleiben und ihren Platz in dieser sichrasant verändernden Welt finden."Über BrainbirdsDie Brainbirds GmbH bietet seit 2013 Seminare, Workshops, Beratungund Tools für die beschleunigte und sich kontinuierlich veränderndeArbeitswelt an. Brainbirds ist einer der führenden Experten in denBereichen digitale Transformation, Innovationskultur, agile Methodenund Digital Leadership. In mehr als 12 Städten in der DACH Regionbietet das Unternehmen Einzelkunden, Teams und Unternehmen mehr als40 verschiedene Formate zur Weiterentwicklung und Veränderung an.Seit der Gründung vertrauen bereits mehr als 20.000 Teilnehmer und95% der Dax 30 Unternehmen auf Brainbirds. 97% der Teilnehmerempfehlen die Formate uneingeschränkt weiter. www.brainbirds.dePressekontakt:Brainbirds GmbHJulia ImmichGanghoferstraße 68D-80339 MünchenTel.: 0157 85 90 4 558julia.immich@gmail.comwww.brainbirds.deOriginal-Content von: Brainbirds GmbH, übermittelt durch news aktuell