Stuttgart (ots) - Präsentiert werden Daten und Fakten zurInternet- und Mediennutzung, erfolgreiche Konzepte und praktischeHandlungsmöglichkeiten, wie das Leben im Alter durch dieDigitalisierung neue Impulse erfahren kann. Neben einer Steigerungder Lebensqualität sind aber auch die Gefahren einer digitalenSpaltung der Gesellschaft Thema.Unter dem Titel "Vernetzt oder abgehängt?!" bieten derSüdwestrundfunk (SWR), die Landesanstalt für Kommunikation (LFK), dasMinisterium für Soziales und Integration Baden-Württemberg und dasMinisterium für Ländlichen Raum und VerbraucherschutzBaden-Württemberg am Montag, 30.1.2017, von 10 bis 16 Uhr einekostenfreie Fachtagung mit hochkarätigen Vorträgen, Workshops undPodiumsdiskussion an. Veranstaltungsort ist das EvangelischeBildungszentrum Hospitalhof Stuttgart, Büchsenstraße 33. WeitereInformationen und Anmeldungen bis 20.1.2017 aufwww.fachtag-senioren.de.Die Vorträge im Überblick"Vernetzt oder abgehängt? - Chancen und Herausforderungen derDigitalisierung für die ältere Generation" (Bärbl Mielich,Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und IntegrationBaden-Württemberg), "Erkenntnisse zur Medien- und Internetnutzung derälteren Generation", (Christian Schröter, Medienforschung SWR),"Sorgende Kommune im Kontext mediatisierter Lebenswelten ältererMenschen", (Professor Andreas Kruse, Institut für Gerontologie,Universität Heidelberg), "Einfluss Sozialer Medien bei derKommunalwahl in Albstadt" (Klaus Konzelmann, OberbürgermeisterAlbstadt), "Bürger-Mentoren in Esslingen" (Wolfgang Kirst, StadtEsslingen).PodiumsdiskussionAn der Podiumsdiskussion "Chancen und Risiken der Digitalisierung- Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger?" nehmen teil:Friedlinde Gurr-Hirsch (Staatssekretärin im Ministerium fürLändlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg), PeterBoudgoust (Intendant des SWR), Thomas Langheinrich (PräsidentLandesanstalt für Kommunikation) und Roland Sing (VorsitzenderLandesseniorenrat Baden-Württemberg).Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 9293 2742,bianca.von_der_weiden@SWR.de