Die Digitalisierung der Verwaltung schreitet voran: Landeshauptstadt Kiel setzt auf giropay

Frankfurt am Main (ots) -Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung schreitet voran. Dabei spielen Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz eine große Rolle. Um diese Anforderungen zu erfüllen und den Bürgerinnen und Bürgern in Kiel ein sicheres, effizientes und einfach nutzbares Bezahlverfahren zur Verfügung zu stellen, hat die Landeshauptstadt Kiel mit dem neuen giropay den Online-Bezahlstandard der deutschen Banken und Sparkassen eingeführt. Bürgerinnen und Bürger können damit beispielsweise Tickets für Schwimmbäder schnell, sicher und unkompliziert bezahlen.Damit haben sich bereits 1.400 Gemeinden, Städte und Kommunen für das neue giropay entschieden. Darunter mit 14 Landeshauptstädten auch die einwohnerstärksten Städte wie Berlin, München, Stuttgart und Düsseldorf.Höchste Anforderungen an Sicherheit und Schutz erfüllt"Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen dazu, einen Großteil ihrer Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch digital anzubieten", sagt Ralf Linden, Geschäftsführer der S-Public Services, dem Kompetenzzentrum für E-Government der DSV-Gruppe. "Sie verbessern so die Effizienz und die Nutzerfreundlichkeit ihrer Leistungen. Dazu gehört auch ein Bezahlverfahren, mit dem Bürgerinnen und Bürger Services komfortabel und sicher bezahlen können."Bei der elektronischen Abwicklung von kommunalen Services haben Sicherheit und Schutz von vertraulichen Informationen höchste Priorität. Mit dem neuen giropay zahlen Bürgerinnen und Bürger nach den strengen Richtlinien der deutschen Banken und Sparkassen. Ihre sensiblen Daten bleiben in der sicheren Umgebung ihrer Hausbank oder Sparkasse. Zudem erhalten Kommunen eine sofortige Zahlungsgarantie, denn der Betrag wird direkt am Konto autorisiert. Dadurch sind keine Nachfass- oder Mahnverfahren erforderlich, die mit hohen indirekten Kosten und administrativen Aufwänden verbunden sind.Effiziente ZahlungsabwicklungAls bürgerorientierter Service bietet das neue giropay Kommunen den Vorteil, Abläufe effizienter zu gestalten und ihr Verwaltungsmanagement zukunftssicher aufzustellen. Dabei können Bürgerinnen und Bürger bequem zwischen verschiedenen Freigabemöglichkeiten wählen: Nimmt ihre Bank am giropay-Bezahlverfahren teil, können sie eine Zahlung mit PIN und TAN autorisieren, eine vorherige Registrierung ist nicht notwendig. Zudem haben sie auch die Möglichkeit, über das paydirekt-Verfahren Zahlungen ganz einfach mit Nutzername und Passwort oder per App zu autorisieren.Starkes Wachstum im Behördenumfeld"Wir sind im Behördenumfeld in den letzten Jahren stark gewachsen", sagt Christian von Hammel-Bonten, Vorsitzender der Geschäftsführung der paydirekt GmbH. "Experten aus Kommunen und Städten bestätigen uns durch ihre Entscheidung für das neue giropay die Stärken unseres Zahlverfahrens."Zu den Online-Services, die mit dem neuen giropay bezahlt werden können, gehören neben Meldebescheinigungen und Urkundenservices auch Kita-Gebühren, E-Parkscheine, Anwohnerparkausweise, aber auch Eintrittskarten für den Zoo oder das Schwimmbad.Über giropayUnkompliziert bezahlen, alles aus einer Hand, direkt vom vertrauenswürdigen Girokonto: Als Dachmarke steht giropay für die Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen. Verantwortlich für den Betrieb und die Weiterentwicklung des neuen giropay ist die paydirekt GmbH.giropay ist eine Online-Banking-Funktion des Girokontos und bietet Nutzern verschiedene Möglichkeiten, zuverlässig, einfach und komfortabel zu zahlen: Beim Online-Shopping per vorausgefüllter Überweisung und Online-Banking-Zugangsdaten oder nach Freischaltung auch mit Benutzername/Passwort oder per App (PIN/biometrische Verfahren) inklusive Käuferschutz. Die Verfahren unterliegen den Regularien der deutschen Kreditwirtschaft, die als die strengsten weltweit gelten.Rund 26.800 Online-Shops und 1.400 kommunale Anbieter setzen bereits auf die Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen und ermöglichen allen Online-Banking-Nutzern die einfache Zahlung ihrer Waren und Dienstleistungen.Händler profitieren von sofortigen Zahlungsgarantien, einer schnellen Verfügbarkeit ihrer Umsätze und niedrigen Gesamtkosten der Bezahlverfahren. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu vollidentifizierten Bankkunden und Käufern. Weiterführende Informationen:www.giropay.deÜber die paydirekt GmbHDie paydirekt GmbH ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und operative Zusammenführung der kreditwirtschaftlichen Online-Payments paydirekt und giropay. Durch die enge Verzahnung mit den Systemen der beteiligten Banken und Sparkassen sowie einer einfachen Anbindung ist paydirekt starker Partner des Online-Handels. paydirekt bietet diesem schnelle, einfache und sichere Paymentlösungen sowie schnelle, effiziente Zahlungsläufe aus einer Hand. Das Online-Portal Statista zählte das Unternehmen 2018, 2019 und 2020 in Kooperation mit den Wirtschaftsmagazinen Capital und brand eins zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands.Die paydirekt GmbH wurde 2014 in Frankfurt am Main für den Aufbau, den Betrieb und die Entwicklung des gleichnamigen Online-Bezahlverfahrens gegründet. Rund 140 Mitarbeiter arbeiten mit 100% Neugier am Payment von morgen, mit Fokus auf die Bedürfnisse von Kunden und in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Banken und Sparkassen. Weiterführende Informationen: www.paydirekt.dePressekontakt:Evelyn PaulusTelefon +49 69 2475382-319evelyn.paulus@paydirekt.deNadja FederTelefon +49 69 2475382-312nadja.feder@paydirekt.deOriginal-Content von: paydirekt GmbH, übermittelt durch news aktuell