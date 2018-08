Digitalisierung - der Tod der Malerei? (FOTO)

Bern (ots) -Die neue Folge der Ausstellungsreihe «Kunst & Nachhaltigkeit» amDirektionsstandort der Mobiliar in Bern geht der Frage nach, wie derdigitale Wandel die Malerei beeinflusst. Gezeigt werden dazu Werkevon Hanspeter Hofmann und Thomas Werner. Die Ausstellung bildet denzweiten Teil des Projekts «digital, real» und wird am 5. September2018 eröffnet.Totale Vernetzung, virtuelle Welten und künstliche Intelligenzsind Phänomene unserer Zeit. Sie beeinflussen die Sicht der Menschenauf die Welt und die Art und Weise, wie sie ihre Umgebung wahrnehmenund sich mit dieser austauschen. Ein tiefgreifender Wandel gehtvonstatten. Die Digitalisierung als vierte industrielle Revolutionverändert den Alltag der Menschen radikal. Wie die Malerei als eineder klassischen Gattungen der bildenden Kunst auf diese Entwicklungreagiert und eingeht - darauf sucht die neue Ausstellung in derMobiliar Antworten.In der Schau wird das Publikum eingeladen zu erkunden, welcheMetamorphose die Malerei im Zeitalter der Digitalisierung durchläuft.Maler und Beobachter des DigitalenMit «digital real» starteten wir letztes Jahr ein dreiteiligesProjekt, in dem wir uns aus der Perspektive der Kunst mit demdigitalen Wandel beschäftigen. Im zweiten Teil stellen wir nun dieMalerei ins Zentrum. Denn kaum eine Kunstgattung wurde durch dietechnischen und gesellschaftlichen Entwicklungen immer wieder sostark herausgefordert wie die Malerei - und hat sich auch dadurchimmer wieder neu erfunden.Wir haben zwei Maler eingeladen, die man auf den ersten Blicknicht mit digitalen Bildwelten verbindet: Hanspeter Hofmann undThomas Werner. Und doch erscheinen ihre Arbeiten wie zeitgenössischeKommentare auf die fliessenden Prozesse zwischen digitaler und realerWelt. Hofmann und Werner holen sich Impulse aus Wissenschaft undForschung, lassen sich von der heterogenen Bilderflut im Internetanregen und reagieren mit ihrer Bildästhetik auch aufLifestyle-Phänomene.Thomas Werner (geb. 1957) lebt in Frankfurt am Main. Er studiertean der Kunstakademie in Karlsruhe und war Meisterschüler bei GeorgBaselitz. Einen ganz anderen Weg schlug der in Basel lebendeHanspeter Hofmann (geb. 1960): Nach einer erfolgreichen Karriere inder Chemieforschung entschied er sich erst Anfang der 1990er-Jahrefür die Kunst. Zwei Maler, zwei unterschiedliche Biografien - dochwas sie beide verbindet, ist ihr analytischer Forscherblick und ihrtiefes Interesse an der emotionalen Kraft von Malerei.Die «Mobiliar Methode» eröffnet neue Perspektiven«Um verantwortungsbewusst eine positive Zukunft mitzugestalten,beziehen wir Künstlerinnen, Künstler und andere Kulturschaffende inunsere Engagements mit ein. Durch sie erhalten wir neuePerspektiven», erklärt Dorothea Strauss, Leiterin Corporate SocialResponsibility. Damit bringt das Unternehmen Gesellschaftsinnovation,Nachhaltigkeit, Forschung und Kreativität im Rahmen seinesEngagements für die Gesellschaft zusammen.In ihrer Arbeitsweise, die zwischen Kunst, Forschung undDigitalisierung angesiedelt ist, machen sich die beiden Maler ThomasWerner und Hanspeter Hofmann auf ihre Weise die Grundidee der«Mobiliar Methode» zu eigen, die auf der gegenseitigen Befruchtungzwischen Kunst und anderen Lebensbereichen basiert.«digital, real - Teil 2, Malerei» ist ein Projekt im Rahmen derReihe «Kunst & Nachhaltigkeit», die mit der aktuellen Ausstellungbereits die 10. Auflage erlebt.«digital, real - Teil 2, Malerei» läuft bis zum 22. März 2019 undkann von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr besucht werden.Pressekontakt:dorothee.nagel@mobiliar.ch, 031 389 63 85; Abbildungen können hier ebenfalls bezogen werden.Original-Content von: Mobiliar Versicherungen, übermittelt durch news aktuell