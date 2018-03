Digitalisierung: Tiefer Graben zwischen Traum und Wirklichkeit

--------------------------------------------------------------UWORK.Xhttp://ots.de/ZRMsEM--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Studie "Digitalisierung und sichere Kommunikation2018" betont Chancen für die Kommunikation durch Datenvielfalt -gleichzeitig herrscht höchste Verunsicherung in SicherheitsfragenFast jedes dritte deutsche Unternehmen lobt die Chancen durch dieDigitalisierung für die Kommunikation der Zukunft. Jeder vierte hebtdie Effizienz- und Produktivitätssteigerung durch die digitaleTransformation hervor. Das sind Ergebnisse der Studie"Digitalisierung und sichere Kommunikation 2018", einer Befragung vonIT-Experten, in Auftrag gegeben von der OCULD Solutions GmbH(www.oculd.com). "Der Prozess der digitalen Transformation wirdmehrheitlich positiv bewertet. Eine erfreuliche Tendenz und wichtigeVoraussetzung für den wirtschaftlichen Fortschritt", sagt BjörnSchwabe, ehemaliger Penetration-Tester und heutiger CEO der FirmaOCULD Solutions GmbH. Das Unternehmen steht hinter demDSGVO-konformen Kommunikationstool UWORK.X (www.uworkx.com).Digitalisierung und SicherheitDer erste positive Eindruck wird allerdings durchSicherheitsfragen etwas getrübt: 23 Prozent der Befragten befürchteneine mangelhafte Produktivität durch Sicherungsmaßnahmen. 16 Prozentgehen davon aus, dass Sicherheitssanktionen die täglicheKommunikation erschweren. "Tatsächlich gibt es noch immerNachholbedarf, schon alleine beim Thema DSGVO: In weiten Teilen istweder Organisatorisches durch die Politik geregelt, noch sind dieFirmen wirklich vorbereitet. Momentan haben beispielsweise dieBundesländer untereinander noch keine einheitliche Vorgehensweise inder Auslegung und den Sanktionen zur DSGVO. DerDatenschutzbeauftragte im Unternehmen ist oft weder benannt nochentsprechend ausgebildet. Oder es ist einfach noch nicht klar, wemdieser überhaupt gemeldet werden soll. Wenn wir über Digitalisierungauch und gerade im Bereich Kommunikation sprechen, reden wir alsoimmer auch über eine enorm hohe Diskrepanz zwischen Vorstellung undWirklichkeit", so Schwabe.Viel Unsicherheit - wenig KlarheitDie Wirklichkeit zeigt sich außerdem in einer IDC-Umfrage Ende2017. Hier gaben 44 Prozent der Unternehmen an, dass sie noch keinekonkreten technologischen oder organisatorischen Maßnahmen zurVorbereitung getroffen hätten. Dabei wären die "internenVoraussetzungen" für eine verlässlich sichere digitale Kommunikationlaut der OCULD-Befragung gegeben: 42 Prozent sehen den Schutz dessensiblen Datenmaterials als äußerst relevant. 19 Prozent heben dieBedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für die digitaleSicherheit hervor. Doch auch hier wird Negatives laut: 13 Prozentnennen die Anschaffung neuer kostenintensiver Systeme alsBegleiterscheinung der digitalen Transformation. 16 Prozentbezeichnen die Furcht vor Cyberkriminalität als "lähmend". DieAbhängigkeit von Cloudanbietern nennen sechs Prozent als negativeEntwicklung, während drei Prozent befürchten, ihre Freiheiten durchdie Abhängigkeit von Softwareherstellern einbüßen zu müssen."Die digitale Transformation ist ein wichtiger Prozess fürUnternehmen, um künftig am Markt bestehen zu können. Daher müssenBefürchtungen ernst genommen und ihnen entgegengewirkt werden. Fürden Anfang ist es allerdings noch wichtiger, den organisatorischenRahmen für eine funktionierende Digitalisierung in allen Bereichen zuschaffen. Hier ist bis zum offiziellen Inkrafttreten der DSGVO am 25.Mai 2018 vor allem die Politik gefragt", so Schwabe.UWORK.X (www.UWORKX.com) vereint in einer Anwendung hochsicherenChat, Mail und Aufgabenplanung. Die Softwarelösung ist Ende-zu-Endeverschlüsselt und bietet so das höchstmögliche Sicherheitsniveau zurAnwendung in Unternehmen oder Institutionen sowie im privatenNutzungsbereich. UWORK.X bietet höchste Sicherheit bei dem Austauschvon Daten zwischen Nutzern unabhängig von deren Standort. Aktuell istdie hochsichere Lösung als Anwendung für Windows-Betriebssysteme (abWindows 7.0, 32- und 64-Bit) erhältlich. Bis Sommer des Jahres 2018wird die Lösung durch mobile Clients für die gängigen BetriebssystemeiOS, MacOS und Android komplettiert.Weitere Informationen:OCULD Solutions GmbH, Pariser Platz 4a, 10117 Berlin,Tel.: +49 30 340 603 840, Web: www.uworkx.com, www.oculd.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: OCULD Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell