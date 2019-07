Digitalisierung in der Pflege: Die Privaten sind bereit / bpa-Umfrage zeigt, dass Digitalisierung zunehmend in der Praxis Einzug hält

Berlin (ots) - Eine bundesweite Onlinebefragung mit über 1.500Teilnehmenden belegt, dass die Mitglieder des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) sich mit derDigitalisierung beschäftigen, sie zunehmend in der Praxis umsetzenund diesbezügliche Kompetenzen besitzen. bpa-Präsident Bernd Meurerzeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen: "Annahmen undUnterstellungen, dass die Pflege dem digitalen Wandel skeptischgegenüberstehe oder Pflegekräfte nicht technisch affin seien, wurdenklar widerlegt." Die privaten Pflegedienste und Heime beschäftigtensich oft schon seit Jahren mit der Thematik. Zudem würden in Bezugauf die Digitalisierung vorrangig Chancen für die Branche gesehen,und es existierten klare Vorstellungen über dieUmsetzungsprioritäten. Auch bei der Einführung von elektronischenAbrechnungs- und Dokumentationssystemen sei bereits viel passiert. ImEinsatz von intelligenten Methoden der Qualifizierung sehen diebefragten Mitglieder einen Schwerpunkt, so Meurer.Das größte Potenzial zur Entlastung bei der täglichen Arbeit liegtnach Meinung der befragten Unternehmen in der Dokumentation und/oderAbrechnung (89 Prozent), bei der Mitarbeiterkommunikation (71Prozent), bei der Kommunikation mit Ärzten und Apotheken (75Prozent), bei der Dienst- und Tourenplanung (88 Prozent) sowie beider Qualitätsüberprüfung (77 Prozent).Die Pflegeunternehmen und Mitarbeiter wollen die Entwicklungenaktiv mitgestalten und sind sehr an Informationen undPraxisbeispielen zu den Umsetzungsmöglichkeiten interessiert. Mitdrei Kurzvorträgen auf der diesjährigen bpa-Fachtagung im Juni inBerlin kam der bpa diesem Anliegen nach. So stellte Peter Groeneveld(Prosanitas Emden) das digitale Büro vor, Alexander Flint vomSeniorenheim Kronenhof gab einen Überblick über das E-Learningverknüpft mit der elektronischen Dokumentation, und Michael Wehnervom Seniorenheim Saaleufer berichtete über die Televisite.An der Befragung haben mit 61 Prozent überwiegend ambulantePflegedienste teilgenommen, 74 Prozent der Befragten sindEinzelunternehmen mit unter 50 Mitarbeitern. 73 Prozent der Befragtenbefassen sich konkret mit der Digitalisierung, davon geben 29 Prozentan, dies sogar seit über fünf Jahren zu tun.Ein Interview mit Dr. Jan Alexanderson über künstliche Intelligenzfinden Sie auf dem Youtube-Kanal des bpa:https://www.bpa.de/Youtube.1105.0.htmlDer Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Herbert Mauel, Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer, Tel.030/30878860, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell