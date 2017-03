Digitalisierung: Der Mittelstand wird vom Zuschauer zum Treiber / 10. DEUTSCHER INNOVATIONSGIPFEL mit Besucherrekord beendet

München (ots) - Rund 50 hochkarätige Referenten, 15 interaktiveWorkshops, CxO-Talk, spannende StartUps, Showfloor, Speakers-Dinner,innovationLAB.tour und hochwertige Kontakte, ... das waren nur einigeder vielen Highlights des 10. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFELS (DI). Dasbranchen-, fach- & technologieübergreifende Entscheidertreffen endetein Deutschlands digitaler Hauptstadt München mit einem neuenBesucherrekord. Zusätzlich zu den in sich verzahntenKonzeptbausteinen wurden erstmals ein inspirierender innovation.walkund eine innovationLAB.tour zu den InnovationCentern namhafterUnternehmen mit in die bekannte Business-Plattform integriert. DerSpannungsbogen der Jubiläumsveranstaltung reichte von digitalenInnovationen über praxisorientierte "Best Cases" bis hin zu analogenErlebnissen. Die Digitalisierung in all ihren Facetten stand erneutim Mittelpunkt des Entscheidertreffens. Unter den vielenInnovationen, Anregungen und Neuerungen stach eine Erkenntnisbesonders hervor: In Sachen Digitalisierung wird der Mittelstand vomZuschauer zum Treiber.Vom Innovationswald - einer online verfolgbarenNutzbaumpflanzaktion in Kenia -, mit dem Treedom auf dem Innovatoren-und Entscheidertreffen Deutschlandpremiere feierte, über einenRoboter als Workshopleiter bis zur Soiree "Open Inspiration" beim"Lichtpoeten Ingo Maurer" spannte sich der Themenbogen diesesinspirierenden Wissens- und Know-how-Transfers. Die mehr als 200Teilnehmer verließen den DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL daher mit jederMenge Inspirationen und Impulsen, neuen Anregungen und Ideen für ihreArbeit und einer Vielzahl hochwertiger Kontakte im Gepäck. "Das warso schön!" So fasste eine Teilnehmerin zum Beispiel Stimmung undErlebnisse des innovation.walks zusammen, der unter dem Motto stand"Der neue Luxus ist der Verzicht - Wie sich Wirtschaft undProduktentwicklung verändern müssen." "Wanderführer" und Vorausdenkerwar Andreas Enslin, Design-Chef bei Miele und Vizepräsident desVerbands Deutscher Industriedesigner.Know-how-Katalysator: Aus dem Silicon Valley direkt inDeutschlands UnternehmenEine Vielzahl in sich verzahnter Konzeptbausteine bildete auf dem10. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL ein Wissens- und Know-how-Gebäude, indem sich jeder Teilnehmer zuhause fühlen konnte. Aus San Franciscoangereist waren Tim Leberecht und das Beratungsunternehmen Detecon.Erfolgsautor Tim Leberecht, Berater des WEF Davos und einer derscharfsinnigsten Business-Vordenken unserer Zeit, erläuterte u.a. wiesich in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher IntelligenzUnternehmen zu Sinnfabriken wandeln und ein kreatives Umfeld für ihreMitarbeiter schaffen müssen. Seine These: "Entscheider müssen zuWertearchitekten werden." "Innovativ ist nur, wer auch mal bereitist, Zeit und Kreativität zu verschwenden", riet der "BusinessRomantiker" (Titel seines letzten Buches) seinem andächtiglauschenden Publikum auf dem Gipfeltreffen.Disrupt yourself - Der Weg zum digitalen UnternehmenDie Digitalisierung verändert Branchen und Geschäftsmodellegrundlegend und eröffnet neue, gigantische Chancen. Wie aktuelleStudien belegen, hat auch der Mittelstand erkannt, dass derGeschäftserfolg vom Grad der Digitalisierung abhängt. Jetzt legen dieKMUs den Schalter um, werden vom Zuschauer zum Treiber. "Disruptyourself" ist das Motto dieser Tage. Doch wie kann man Kunden auf der"digital journey" mitnehmen und begeistern? Wie müssen sichUnternehmen wandeln?Der DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL übernimmt die Pfadfinder-Funktionfür die digitale Zukunft und ging diesen Fragen nach. Rund 50hochkarätige Referenten zeigten auf dem Entscheidertreffen den Wegvom Produkt zur Plattform auf. Zu nachhaltigen, digitalenWertschöpfungsnetzwerken mit dem vernetzten Kunden im Mittelpunkt.Der Besucherstrom belegte das große Interesse an professionellenWegbegleitern auf der digitalen Reise. Viele Praxisszenarienillustrierten auf dem Gipfel, wie der Wandel zum digitalenUnternehmen gelingen kann.Digitale Dividende: Wie man mit Digitalisierung Geld verdientGleich zum Auftakt der Jubiläumsveranstaltung waren die Teilnehmereingeladen, sich die "digitale Dividende auszahlen" zu lassen. HagenRickmann (Geschäftsführer, Geschäftskunden Telekom Deutschland)erläuterte zur Eröffnung des Gipfeltreffens nicht nur, wieUnternehmen einfach von der Digitalisierung profitieren können. DieDeutsche Telekom bot den Teilnehmern des 10. DEUTSCHENINNOVATIONSGIPFELS auch einen kostenfreien Statuscheck an: "Wo stehtIhr Unternehmen in Sachen Digitalisierung?"Eine anonymisierte Auswertung des "Selfchecks" bildete später auchdie Grundlage eines interaktiven Workshops. Mit den Teilnehmern wurdedann erarbeitet, welche konkreten Schritte und Strategien denkbarwären, um ein Unternehmen auf die nächste Digitalisierungsstufe zuheben.Denn: "Künftig hängt der Geschäftserfolg vom Grad derDigitalisierung ab", so Hagen Rickmann. Das bedeute: "Digitalisierungist kein Selbstzweck. Sie muss für die Unternehmen einen konkretenBenefit bringen." Im globalen Wettbewerb ginge es um jeden Euro."Deshalb setzen Mittelständler nicht auf Digitalisierung, weil es hipist oder weil sie einem Trend hinterher hecheln", erläuterte der fürGeschäftskunden verantwortliche Geschäftsführer. "Sondern, weil siesich davon etwas versprechen, was Unternehmer bei jedem Projekterwarten: einen Return on Investment." Unterm Strich müsse hinterjedem digitalen Transformationsprojekt ein Plus stehen- "Ein Mehr anWettbewerbsfähigkeit. Mehr Effizienz. Neue Kunden undGeschäftsmodelle, zufriedenere Mitarbeiter. Kurz: Eine digitaleDividende", unterstrich Hagen Rickmann im "Grand Opening" dieBedeutung der Digitalisierung für den Mittelstand.CxO-Talk: Deep Dives aus der ChefetageEin weiteres Highlight des 10. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFELS, derLead-Veranstaltung der Munich Creative Business Week (MCBW), war derhochkarätig besetzte CxO-Talk. Unter der bewährten Moderation vonFrank Pörschmann (ehem.- CeBIT-Chef und Vorstand DAA) diskutierten inder Talkrunde der Business-Vordenker Tim Leberecht aus der Bay Areagemeinsam mit Andreas Enslin (Design-Chef von Miele), FrankSommerfeld (Vorstand Allianz), Hagen Rickmann (GeschäftsführerGeschäftskunden Telekom Deutschland) und Julia Reuter (CFO / COO RTLII) über die durch die Digitalisierung bedingten Veränderungen in derArbeitswelt, im Vertrieb und im Umgang mit Kunden.Digitale Innovationen trafen auf analoge ErlebnisseAbschließender Höhepunkt der spannungs- und wissensgeladenenJubiläumsveranstaltung war die Keynote von Dr. Norbert Gaus. DerExecutive Vice President und Head of Research and Develepment inDigitalization and Automation der SIEMENS AG sprach über dieDigitalisierung als Innovationsmotor des 21. Jahrhunderts. Unter demMotto "Digitalisierung trifft Charisma und Leidenschaft" verschmolzenim Anschluss Technologie und Kunst zu einer mitreißenden Symbiose,die in die "Soiree Open Inspiration" beim "Lichtpoeten" Ingo Maurerüberging.Rendezvous mit der Zukunft - Die innovationLAB.tourNach einem grandiosen Wissens- und Know-how-Transfer zurBeflügelung der eigenen Arbeit luden die Veranstalter, das innovationnetwork, am Tag nach dem 10. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL noch zueinem "Rendezvous mit der Zukunft" ein. Im Rahmen einer "Guided Tour"lernten die Teilnehmer nicht nur kompakt InnovationCenter und Hubsnamhafter Unternehmen der Metropolregion München kennen. AnInnovationen und Zukunftsthemen Interessierte hatten zugleich auchdie Möglichkeit mit den Entscheidern vor Ort in direkte Gesprächeeinzutreten. Besucht wurden das Accenture Innovation Center, 3DEXPERIENCE Center von Dassault Systémes, das Predictive MaintenanceCenter von Siemens Mobility, das Maker Space, X-Labs & Pre-Incubatorbeim UnternehmenTUM und das T-Systems Innovation Center.Aufgrund des großen Erfolges wird es bald schon die nächsteinnovationLAB.tour geben. Interessierte können sich jetzt bereitseinen der limitierte Plätze über die folgende Webseite reservieren :www.deutscher-innovationsgipfel.dePressekontakt:innovation networkEckerkamp 139 B22391 HamburgTel. +49-40-53 930 460becker@preview-event.dewww.pre-view-online.comwww.deutscher-innovationsgipfel.deOriginal-Content von: Deutscher Innovationsgipfel, übermittelt durch news aktuell