Digitalisierung & Hidden Champions / knooing gewinnt Lydia Sommer als CFO

München (ots) - Die knooing GmbH hat ihr Managementteam durchLydia Sommer ergänzt. Sie übernimmt das Finanzressort und unterstütztbei der Internationalisierung. Lydia Sommer besitzt mehr als 35 JahreBerufserfahrung in verschiedenen leitenden Funktionen imFinanzbereich multinationaler Konzerne und bringt heute ihr enormesKnow-how als Beraterin unter anderem bei jungen Unternehmen ein."Wir freuen uns, dass Lydia Sommer Teil unseres Managementteamswird. Wir sind überzeugt, dass ihre umfangreiche Expertise imFinanzbereich dazu beitragen wird, unseren Wachstumskurs weitervoranzutreiben", so Carsten Hochschon, Geschäftsführer und Gründerder knooing GmbH."Das digitale Zeitalter birgt spannende Herausforderungen und ichfreue mich darauf, in einem zukunftsträchtigen Umfeld einvielversprechendes Unternehmen in seiner Wachstumsphase zuunterstützen und zu begleiten", erklärt Lydia Sommer.knooing wurde im August 2013 in München gegründet und findet fürmittelständische und große Unternehmen die besten und optimalpassenden Partner für deren komplexe IT- undDigitalisierungsanforderungen. knooing hebt die Branchengrenzen aufund erzeugt Synergien im stark wachsenden IT, Software und CloudMarkt. knooing verbindet Bedarfsträger aller Branchen mit den besten,passenden Hidden Champions. Dabei findet das Unternehmen nicht nurdie ideale Lösung für seine Kunden, sondern stellt einengleichbleibenden Qualitätslevel durch seine Matching CommunityPlattform sicher. knooing vergleicht Kundenanforderungen mitLösungspartnern, die den Unterschied machen. www.knooing.de