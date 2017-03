Digitalisierung des Handwerks startet in Aachen (FOTO)

Aachen (ots) -Die GRÜN Software AG steigt bei der VVWB Gruppe ein, derMarketinggruppe für das Handwerk. Gemeinsam sollen Agenturleistungenund digitale Lösungen für das Handwerk entwickelt werden.Die Aachener GRÜN Software AG (www.gruen.net), marktführenderAnbieter von Branchensoftware, steigt mit einer Beteiligung bei derebenfalls in Aachen ansässigen Verlag Wirtschaft und Bildung GmbH &Co. KG (VVWB Gruppe) ein.Die VVWB Gruppe unterstützt über ihre Tochterunternehmen seit über20 Jahren Handwerksverbände, Handwerkskammern,Kreishandwerkerschaften, Innungen und Handwerksbetriebe im Marketingmit Agenturleistungen. Gebündelt werden Leistungen wieInternetseiten-Betrieb oder Produktion von Kundenmagazinen fürHandwerksorganisationen im Tochterunternehmen "Agentur für Verbands-und Unternehmensmarketing GmbH", welche als "Agentur AVU" im Handwerkbekannt ist (www.agentur-avu.de). Marketing-Kampagnen für dasHandwerk in Deutschland werden gemeinsam mit Handwerksorganisationenvon der Marketing Handwerk GmbH (www.marketinghandwerk.de) angeboten.Ein weiteres Projekt der AVU ist die "Unternehmerkarte Handwerk"(www.unternehmerkarte.de), die bei vielen Kreishandwerkerschaften alsAusweis- und Vorteilskarte eingeführt worden ist. DieUnternehmerkarte generiert Einkaufsvorteile, vereinfachtBeschaffungsprozesse und schafft Wettbewerbsvorteile fürHandwerksbetriebe.Durch den Einstieg der GRÜN Gruppe bündeln zwei Spezialisten ihreKernkompetenzen mit dem gemeinsamen Ziel, Digitalisierungsprojekte imHandwerk zu initiieren. "Die AVU hat die Kenntnisse und den Zugangzum Handwerk. Wir wollen diese Kenntnisse mit unserem Knowhow imBereich der Softwareentwicklung und Digitalisierung erweitern undunseren Kunden und Partnern zusätzliche Digitalprodukte anbieten"sagt Dr. Oliver Grün, CEO und Vorstand der GRÜN Software AG."Digitalisierung ist mehr als ein Trend, sie wird nach unsererAuffassung die Zukunft auch in Handwerksorganisationen mitbestimmen.Wir freuen uns daher, einen starken Partner für die Entwicklungdigitaler Lösung neben der gesicherten Fortführung unseres bewährtenGeschäftes gewonnen zu haben", so Dieter Philipp, Gründer,Mitgesellschafter und Geschäftsführer der VVWB Gruppe. Philipp bleibtseinem Unternehmen erhalten und wird die Gruppe in demDigitalisierungsprozess weiter mitleiten.Der Standort der VVWB Unternehmen in der Ritterstraße in Aachensowie alle Ansprechpartner bleiben erhalten.Der erste gemeinsame Auftritt und erste Ideen zur Digitalisierungdes Handwerks sollen auf der CeBIT in Hannover vorgestellt werden,dort wird auch die AVU gemeinsam mit der GRÜN Software AG vertretensein.Die Unternehmensgruppe GRÜN Software AG (www.gruen.net) aus Aachenist mit rund 130 Mitarbeitern Anbieter von Branchensoftware. GRÜNentwickelt marktführende Business-Standardlösungen für Nischen,insbesondere für die Zielgruppen Spendenorganisationen,Mitgliedsorganisationen, Bildungsanbieter, der Zeitwirtschaft und demHandwerk. Durch ergänzende Agenturleistungen ist die GRÜN Gruppedarüber hinaus ganzheitlicher Strategiepartner bei derDigitalisierung ihrer Mittelstandskunden und übertrifft dasLösungsportfolio klassischer Softwareunternehmen deutlich. Weiterhinwerden über die GRÜN Business Services Outsourcing-Dienstleistungenwie Datenverwaltungen oder Rechenzentrumsleistungen angeboten. Seitüber 25 Jahren betreuen die GRÜN Gruppe im Stammsitz in Aachen sowiein den Niederlassungen in Berlin, Bremen, Hannover, Wien undBratislava europaweit Kunden.Pressekontakt:GRÜN Software AGAndreas PalmPascalstraße 6D-52076 AachenTelefon: 0241/1890-0Telefax: 0241/1890-555E-Mail: andreas.palm@gruen.netInternet: www.gruen.netOriginal-Content von: Gr?n Software AG, übermittelt durch news aktuell