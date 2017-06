Digitalisierung im Gesundheitswesen: Das denken die Ärzte wirklich

Hamburg (ots) - Ginge es nach Politikern und IT-Firmen, wären alleArztpraxen in Deutschland längst volltechnisiert, vernetzt und zuprofessionellen Datencentern mutiert. Doch die Realität sieht andersaus: Beim Thema Digitalisierung legen die niedergelassenen Medizinerzwar viel Neugier - aber auch eine gesunde Portion Skepsis an denTag. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage des Ärztenachrichtendienstes(änd) in Hamburg, an der sich rund 960 niedergelassene Ärzte aus demgesamten Bundesgebiet beteiligt haben.Das Ergebnis der Befragung gibt Aufschluss über dieOnline-Anbindung deutscher Arztpraxen: 56 Prozent der befragten Ärztegaben an, dass inzwischen alle Rechner in der eigenen Praxis mit demInternet verbunden seien. Weitere 38 Prozent gehen zwar von derPraxis aus ins Netz - halten aber die Computer, auf denenPatientendaten gespeichert sind, bewusst offline. Lediglich 6 Prozentgaben an, gar keinen onlinefähigen Rechner in der Praxis zu haben.Patienten, die über das Internet Termine in einer Arztpraxisanfragen wollen, stoßen laut Umfrage bei inzwischen rund 21 Prozentder Ärzte auf ein entsprechendes Angebot. Weitere 19 Prozent denkendarüber nach, ihren Patienten bald einen solchen Service zu bieten.Satte 60 Prozent halten das im Moment jedoch nicht für sinnvoll. Indie Röhre schauen die Patienten auch häufig noch, wenn sie sich aufder Homepage einer Arztpraxis über Öffnungszeiten undLeistungsangebot informieren wollen: Jeder vierte Arzt (26 Prozent)gab an, keine eigene Praxishomepage zu besitzen und dies auch nichtfür nötig zu erachten. Eine Mehrheit von 66 Prozent der befragtenMediziner hat jedoch schon einen Internetauftritt - weitere 8 Prozentwollen einen solchen in Kürze ans Netz bringen.Ärzte stehen informierten Patienten positiv gegenüberInformieren sich Patienten vor einem Arztbesuch ausführlich imInternet, begrüßt die große Mehrheit der Ärzte dies. Lediglich 23Prozent der Mediziner sind der Meinung, dass ein Nachschauen beiGoogle und Co. fast nur Probleme verursacht. Ganze 68 Prozent sehendie Initiative des Patienten in solchen Fällen hingegen prinzipiellpositiv - auch wenn sie hin uns wieder Fehlannahmen und vorgefassteMeinungen korrigieren müssten. Rund 9 Prozent der Ärzte sehen beieiner Vorab-Konsultation von "Dr. Google" ausschließlich Vorteile: Esfalle durch die Vorinformation leichter, den Patienten rasch überseine Gesundheitssituation ins Bild zu setzen.Große Skepsis in der Ärzteschaft zeigte die Umfrage dagegen beimThema Video-Konsultationen: Eine deutliche Mehrheit von 62 Prozentder Befragten sehen entsprechende Fernbehandlungen prinzipiellnegativ - und erkennen keine Vorteile für Arzt und Patient. Weitere24 Prozent halten Videokonsultationen zwar für eine begrüßenswerteNeuerung, sehen in der eigenen Praxis oder Fachgruppe jedoch keineMöglichkeit, diese in Zukunft anzubieten. Lediglich 14 Prozent derbefragten Ärzte sind den Video-Konsultationen gegenüber positiveingestellt und wollen in dem Bereich künftig auch selbst aktivwerden.Für deutlich zielführender erachten die Ärzte offenbar eineelektronische Patientenakte: Diese könne sehr sinnvoll sein, wenn siegut gemacht und die Daten leicht zu pflegen seien, betont eine knappeMehrheit von 53 Prozent der Ärzte. 25 Prozent der Mediziner habensich in der Sache noch keine abschließende Meinung gebildet.Lediglich 22 Prozent halten eine elektronische Patientenakte auch inZukunft für überflüssig.Ablehnung beim Milliarden-Projekt GesundheitskarteDas - von der Politik stark vorangetriebene - Projekt derelektronischen Gesundheitskarte fällt dagegen glatt durch: Nur 14Prozent der Ärzte halten das Telematik-System in seiner derzeitigenForm für sinnvoll und begrüßen es, dass die ersten Online-Funktionenin Kürze in den Praxen genutzt werden können. 37 Prozent betonenhingegen, dass das System der Gesundheitskarte sie bislang nichtüberzeugt habe. Vorteile für Patienten oder Ärzte seien nicht zuerwarten. Jeder zweite befragte Arzt (49 Prozent) hält dasmilliardenschwere Projekt sogar für gefährlich und rechnet mitdrastischen Nachteilen für Praxen und Patienten.Die Grundsatzfrage, ob sie die Digitalisierung prinzipiell alsgroße Chance für das Gesundheitswesen sehen, verneinen in der Umfrage35 Prozent der Ärzte. Vorbehaltlos stimmen dieser Aussage dagegensechs Prozent zu. Die Mehrheit (59 Prozent) wählt jedoch denMittelweg: Die Digitalisierung sei durchaus eine Chance. DieÄrzteschaft müsse diesen Prozess aber - gerade in SachenDatensicherheit sowie Nutzen für den Arzt und Patienten - kritischbegleiten.Die An der Online-Umfrage zum Thema Digitalisierung imGesundheitswesen beteiligten sich vom 31. Mai bis zum 6. Juniinsgesamt 958 überprüfte niedergelassene Haus- und Fachärzte aus demgesamten Bundesgebiet. Das auf Ärztekommunikation spezialisierteMedienunternehmen ÄND AG in Hamburg ist Betreiber des Portalswww.aend.de - einer Verbindung aus berufsbezogenem Nachrichtendienstund aktiver Diskussionsplattform zum innerärztlichenWissensaustausch. Mehr als 45.000 Ärzte sind derzeit Mitglied aufwww.aend.de.Pressekontakt:änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AGKattjahren 422359 Hamburg040/6091540j.scholz@aend.deOriginal-Content von: ?rztenachrichtendienst Verlags-AG (?nd), übermittelt durch news aktuell