Digitalisierung im Gesundheitswesen: AXA appelliert an stärkere Kooperationsbereitschaft (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Berlin (ots) -"Als wichtiger Akteur im Gesundheitsmarkt werden wir den Weg derDigitalisierung konsequent weitergehen. Für die optimale Nutzung derChancen durch die Digitalisierung sind einerseits die Bereitschaftzur Kooperation aller Beteiligten im Gesundheitsmarkt undandererseits die dafür notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungenentscheidend", resümierte Frank Hüppelshäuser, Vorstandsmitglied vonAXA, auf dem Hauptstadtkongress nach einem hochkarätig besetztenSymposium.Beim 21. Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit, eine derbedeutendsten Veranstaltungen der Branche, diskutieren vom 6. bis 8.Juni 2018 erneut die wichtigsten Kompetenz- und Entscheidungsträgerdes deutschen Gesundheitswesens über das Leitthema "Digitalisierungund vernetzte Gesundheit". Erstmals ist auch die AXAKrankenversicherung vor Ort und nahm am Donnerstag an einem Symposiumzum Thema "Die Zukunft des Gesundheits- und Versorgungsmanagements"teil.Rollen im Gesundheitswesen im WandelWie wichtig Partnerschaften im Gesundheitswesen sind, um dieChancen der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen, betonte in derDiskussionsrunde auch Dr. Karsten Neumann, Senior Advisor desCompetence Center Digital der Roland Berger Holding GmbH, und blicktezugleich auf den bevorstehenden Rollenwandel im Markt: "Die Rollen imÖkosystem Gesundheit werden sich dramatisch verschieben. Das verlangtvon allen Beteiligten Kooperationsbereitschaft und neue Kompetenzenim Management von Netzwerken."Hier nahm Dr. Klaus Reinhardt, Mitglied des Vorstands derBundesärztekammer und Vorsitzender des Hartmannbundes - Verband derÄrzte Deutschlands e. V. die Ärzte in die Pflicht: "Es gibt einegroße grundsätzliche Bereitschaft der Ärztinnen und Ärzte, sich denneuen digitalen Möglichkeiten zu öffnen. Jetzt muss die Ärzteschaftden vielfältigen Einsatz von E-Health aktiv weiter mitgestalten, umdie Versorgung der digitalen Entwicklung entsprechend zu optimieren."Prozesse vereinfachen und Versorgung optimierenAlle Referenten waren sich einig, dass jegliche Vernetzung beimPatienten beginnen muss. Seine Erwartungen ändern sich grundlegend.Frank Hüppelshäuser mahnte daher zur digitalen Vernetzung imGesundheitsmarkt: "Patienten verlangen nach der digitalen Normalitätim Gesundheitswesen. Das heißt sie wollen von den Vorteilen derDigitalisierung, die sie etwa beim Onlineshopping im Alltag alsselbstverständlich wahrnehmen, auch im Gesundheitswesen profitieren.Wenn wir den Wunsch der Patienten nach einem individuellen undflexiblen Gesundheitsmanagement nicht erfüllen, werden sich diePatienten daher anderen Playern zuwenden. Damit geht es auch um dieZukunft der medizinischen Versorgung in Deutschland. Durch unseredigitale Vernetzung mit Partnern aus dem Gesundheitsmarkt werden wirden Anforderungen der Kunden schon heute gerecht - und werden auchkünftig die Gesundheitsversorgung weiter optimieren und für alleBeteiligten Prozesse spürbar vereinfachen."AXA nutzt seit Langem die Chancen der digitalen Vernetzung zumVorteil der Patienten. Im Rahmen des Gesundheitsprogrammsgesundheitsservice360° bietet AXA in Kooperation mit Partnern aus demGesundheitsmarkt digitale Angebote wie Online-Sprechstunden sowieOnline-Therapien und -Coachings bei Depressionen, Asthma, Diabetesoder Bluthochdruck. Auch den Service "Meine Gesundheit von AXA", dererstmals die digitale Vernetzung von Arzt, Patient und Versicherersicherstellt, hat AXA in Partnerschaft mit der CompuGroup Medicalentwickelt. Die bewusst offen angelegte technische Infrastrukturermöglicht die unternehmensübergreifende Nutzung durch weiterePrivatkrankenversicherer und schafft so eine Branchenlösung. AlsVorreiter des digitalen Gesundheitsmanagements fördert AXA daher -auch mit der Teilnahme an diesem Symposium - aktiv den Dialog mit undzwischen Partnern des Gesundheitswesens.Das Pressematerial zur Veranstaltung finden Sie unterhttps://www.axa.de/hauptstadtkongress-gesundheit-medizin. Darunterauch Videostatements aller Teilnehmer des Symposiums, die nach undnach hochgeladen werden.Pressekontakt:AXA Konzern AGAndre BügeColonia-Allee 10-20D-51067 KölnTel.: (0221) 148 - 24797E-Mail: presse@axa.deOriginal-Content von: AXA Konzern AG, übermittelt durch news aktuell