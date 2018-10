Digitalisierung im Gesundheitswesen: die 34-Milliarden-Euro-Chance für Deutschland

Düsseldorf (ots) - McKinsey-Studie: Einsatz digitaler Technologiensenkt Gesundheits- und Versorgungskosten um 12% - Größter Nutzendurch elektronische Patientenakte und Online-BeratungDurch den Einsatz digitaler Technologien könnten im deutschenGesundheitswesen bis zu 34 Mrd. Euro jährlich eingespart werden. Diesentspricht rund 12% der gesamten jährlichen Gesundheits- undVersorgungskosten von zuletzt 290 Mrd. Euro. Das größteNutzenpotenzial bieten dabei die elektronische Patientenakte undelektronische Rezepte sowie webbasierte Interaktionen zwischen Arztund Patient. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer neuen Studievon McKinsey & Company mit dem Titel "Digitalisierung imGesundheitswesen: die Chancen für Deutschland". McKinsey hat für dieStudie auf Basis von mehr als 500 internationalenForschungsdokumenten das Verbesserungspotenzial von 26 digitalenGesundheitstechnologien analysiert und in Experteninterviewsüberprüft. Kooperationspartner für die Studie ist der BundesverbandManaged Care e.V. (BMC).Digitalisierung der Patientendaten bringt den größten NutzenDie 26 digitalen Gesundheitstechnologien fasst die Studie in sechsLösungskategorien mit unterschiedlichem Einsparpotenzial zusammen:(1) Umstellung auf papierlose Datenverarbeitung (9,0 Mrd. Euro)(2) Online-Interaktionen, z.B. durch Teleberatung (8,9 Mrd. Euro)(3) Arbeitsabläufe/Automatisierung, z.B. durch die mobile Vernetzungvom Pflegepersonal oder die auf Barcodes basierte Verabreichung vonMedikamenten (6,1 Mrd. Euro)(4) Entscheidungsunterstützung durch Datentransparenz, z.B. durch denEinsatz von Software, um Doppeluntersuchungen von Patienten zurvermeiden (5,6 Mrd. Euro)(5) Patientenselbstbehandlung, z.B. durch Gesundheits-Apps oderdigitale Diagnosetools (3,8 Mrd. Euro)(6) Patienten-Self-Service , etwa Onlineportale zurTerminvereinbarung (0,5 Mrd. Euro)."Das Potenzial von 34 Mrd. Euro setzt sich einerseits ausEffizienzsteigerungen, andererseits aus Reduzierung unnötigerNachfrage zusammen", erläutert McKinsey-Partner Stefan Biesdorf dieStudienergebnisse. Die geringere Nachfrage ergebe sich, wennbeispielsweise Doppeluntersuchungen vermieden, unnötigeKrankenhauseinweisungen verhindert und durch bessere Qualität derFolgebehandlungen minimiert würden. Die größte Einsparung versprichtdie Umstellung auf eine einheitliche elektronische Gesundheitsakte(EHR, Electronic Health Record), die allein 6,4 Mrd. Euro brächte.Diese Lösung kann schnellere, reibungslosere Abläufe ermöglichen,indem sie beispielsweise den Verwaltungsaufwand und die Anzahl vonTests reduziert. Biesdorf: "Patienten werden die elektronischeGesundheitsakte aber nur akzeptieren, wenn sie die Kontrolle überihre Daten behalten, also selber entscheiden, welcher Arzt oderwelches Krankenhaus darauf Zugriff bekommen."Ärzte und Krankenhäuser profitieren von der Digitalisierung ammeistenDie Studie zeigt auch, wer von der Digitalisierung imGesundheitswesen am meisten profitiert: 70% des erreichbaren Nutzenskommen bei den Leistungserbringern zugute, also vor allem Ärzten undKrankenhäusern. 30 Prozent landen bei den Krankenversicherungen. "Dasräumt das alte Argument vieler Leistungserbringer gegen dieDigitalisierung aus, dass sie ihnen außer Arbeit nichts einbrächte",stellt Stefan Biesdorf fest.Digitale Lösungen senken aber nicht nur Kosten, sie können auchProbleme entschärfen. Teleberatungen beispielsweise werden der Studiezufolge den Personalmangel insbesondere in ländlichen Regionenabmildern. Außerdem haben sie ein Nutzenpotenzial von bis zu 4,4 Mrd.Euro. Die Möglichkeit für Patienten und Ärzte, eine virtuelleBeratung durch Spezialisten in Anspruch zu nehmen, könne denZeitaufwand für Arzt- und Facharztbesuche erheblich reduzieren undden Bedarf an niedergelassenen Spezialisten, insbesondere inländlichen Gebieten, reduzieren. Dort könne die mobile Anbindung vonPflegepersonal die Versorgung weiter verbessern. Mit einer digitalenLösung hätten die Pflegekräfte ortsunabhängig vollen Zugriff aufPatienteninformationen und könnten Befunde unterwegs über Tabletsdokumentieren. Somit wäre eine effiziente, kontinuierliche Versorgungund Überwachung der Patienten in der ambulanten Pflege gewährleistet."Im europäischen Vergleich ist Deutschland bei der Digitalisierungim Gesundheitswesen abgehängt", stellt Volker Amelung fest,Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Managed Care (BMC). Anfinanziellen Mitteln und technologischen Voraussetzungen fehle esnicht. Es sei allein eine Frage der Haltung. "Im deutschenGesundheitswesen gibt es viele Akteure, für die der Status-quo besserist als die Veränderung durch die Digitalisierung." Der BMC mitseinen rund 200 Mitgliedern aus nahezu allen Bereichen desGesundheitswesens versteht sich als Innovationsforum an derSchnittstelle zwischen Politik, Wissenschaft undGesundheitswirtschaft und bringt sich durch Publikationen,Veranstaltungen und Vernetzung der Akteure in dengesundheitspolitischen Diskurs ein.Die Studienergebnisse zum Download finden Sie unterhttp://mck.de/bz9sqÜber McKinseyMcKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führendeUnternehmensberatung für das Topmanagement. Zu den Klienten zählen 27der 30 DAX-Konzerne. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kirsten Best, Telefon 0211 136-4688,
E-Mail: kirsten_best@mckinsey.com
www.mckinsey.de/medien
Alle Pressemitteilungen im Abo auf Twitter: @McKinsey_de
Original-Content von: McKinsey & Company, übermittelt durch news aktuell