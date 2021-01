Digitalisierung im Gesundheitssektor: KfW fördert Ausbau der digitalen Infrastruktur von Krankenhäusern

Frankfurt am Main (ots) -- Investitionskredit Digitale Infrastruktur neben Breitbandausbau ab 1. Februar 2021 auch für Krankenhaus-IT geöffnet- Krankenhäuser profitieren von vergünstigtem Zinssatz Ab dem 01.02.2021 unterstützt die KfW im Auftrag des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BAS) die Krankenhäuser in Deutschland bei Investitionen in ihre digitale Infrastruktur mit zinsverbilligten Förderkrediten. Dazu erweitert die KfW ihr bestehendes Kreditprogramm "Digitale Infrastruktur". Krankenhäuser, die Förderungen aus dem Krankenhausstrukturfonds nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) in Anspruch nehmen möchten, können damit den verpflichtenden Eigenanteil aufbringen.Bislang kann der Investitionskredit für Projekte im Rahmen des Breitbandausbaus in Anspruch genommen werden. Mit der Erweiterung soll das Förderprogramm nun auch ein strategischer Baustein in der Finanzierung von Digitalisierungsvorhaben von Krankenhäusern in Deutschland werden.Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW-Bankengruppe: "Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig leistungsstarke Krankenhäuser sind. Deutschland hat ein dichtes und breit aufgestelltes Krankenhaus-System von hoher Qualität. Bund und KfW wollen dazu beitragen, dass dies so bleibt: Wir helfen unseren Krankenhäusern, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Schnellerer Austausch von Daten und Know-how, engere Kooperation und effizientere Kostenstrukturen sind nur einige der Vorteile, von denen die Patientinnen und Patienten künftig profitieren werden."Neben kommunalen und gewerblichen Unternehmen können nun auch Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, gemeinnützige Organisationen sowie Kirchen den Investitionskredit beantragen.Weitere Informationen zum Investitionskredit Digitale Infrastruktur finden sie unter folgendem Link: www.kfw.de/krankenhaus-digitalisieren (https://www.kfw.de/krankenhaus-digitalisieren)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell