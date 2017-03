Digitalisierung im Fokus des dritten Mittelstandstages: Mit vernetzten Daten Effizienz steigern

Waldems-Esch (ots) - Zum Thema "Herausforderung Digitalisierung -ein unübersichtliches Feld" diskutierten die Teilnehmer des drittenMittelstandstages im Rheingau-Taunus-Kreis am 04. März in derHochschule Fresenius in Idstein. Wie der Wiesbadener Kurierberichtet, lieferte Professor Achim Menges von der Hochschule denEinstieg mit einem Vortrag zum Thema Digitalisierung, in dem er derenEntwicklung und die daraus resultierenden Auswirkungen auf dieGesellschaft illustrierte. Thorsten Winter von BRITA, ein Herstellerfür Produkte der Trinkwasseroptimierung aus Neuhof, zeigte unteranderem, welche Chancen und Herausforderungen sich aus neuendigitalen Möglichkeiten in den Bereichen Marketing und Kundenbindungergeben.Roland Lederer, Vorsitzender der Geschäftsführung von INSIGHTHealth, wählte in seinem Vortrag einen breiteren Fokus und zeigteauf, welche Möglichkeiten sich über die Vernetzung von Daten für eineganze Branche ergeben können. Als Daten- undInformationsdienstleister für die pharmazeutische Industrie verfolgtdas Unternehmen den Einsatz verfügbarer Daten im Gesundheitsmarkt undderen Verwendung in der alltäglichen Patientenversorgung.Insbesondere in der verstärkten Verknüpfung von Patientendaten siehtLederer die Möglichkeit, im deutschen Gesundheitssystem wesentlicheffizienter und weniger kostenintensiv zu arbeiten. Vor allen Dingenwerde auf diese Weise auch die Versorgung der Patienten verbessert:Die zusätzlichen Informationen können beispielsweise Ärzte bei derDiagnosestellung unterstützen und die Verordnung kontraindizierterMedikamente verringern.Den Bericht zum dritten Mittelstandstag im Wiesbadener Kurierfinden Sie hier: http://ots.de/Iw053INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.dePressekontakt:Jana HeilerUnternehmenskommunikationTel.: +49 (0)6126 955-434Fax: +49 (0)6126 955-20E-Mail: JHeiler@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell