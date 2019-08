Die Digitalisierung in der Finanz- und Versicherungsbranche hat längst begonnen

Coswig (ots) - Fin-Tech und InsurTech, moderne Technologien imBereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, sind schonseit geraumer Zeit ein Thema in der Branche.Der Robo Advisor, der "Roboter Berater" ist bereits imFinanzbereich angekommen. Im Versicherungssektor lässt sich RoboAdvice deutlich schwerer umsetzen als im Aktienhandel, wird sich aberauch dort in den nächsten Jahren zunehmend etablieren.Die große Herausforderung bei der Automatisierung vonBeratungsprozessen im Versicherungsbereich besteht in der Vielfaltder Informationen, die berücksichtigt werden müssen. DieEU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD)schreibt eine umfassendeBeratung vor. Hinzu kommt, dass die Bewertung der unterschiedlichenVerträge eines Kunden vertiefte Kenntnisse der umfangreichenBedingungswerke voraussetzt. Die automatisierte Analyse von Verträgenund Bedingungen ist schwierig. Es müssen Informationen geliefertwerden, mit denen der Algorithmus schnell und effizient Risiken undAnsprüche einschätzen kann.Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment ManagementGmbH aus Coswig bei Dresden ist sich sicher, dass InsuranceTech einenatürliche Weiterentwicklung der klassischen Versicherungswirtschaftist und keinesfalls eine disruptive, sondern eine evolutionäreInnovation. Der Finanz-und Versicherungssektor bleibt ein "PeopleBusiness" mit persönlichen Ansprechpartnern, da sind sich die meistenExperten einig.Standardisierte Prozesse werden weiter digitalisiert und werden esKunden und Versicherungsfachleuten in Zukunft einfacher machen.Dadurch wird sich jedoch auch die Kommunikation verändern.Persönliche Kontakte nehmen ab. Stattdessen wird der Kontakt überE-Mail, Social Media oder Apps forciert. In Zukunft werden auch immermehr Plattformlösungen angeboten werden. Bürger erwarten von ihrerVersicherung eine kompetente Bestandsanalyse, schnelleProblemlösungen, günstige Preise und vor allem eine einfacheAbwicklung - und das in zunehmendem Maße auch online. Denn diedigitale Affinität steigt weiter und besonders Jüngere sind heuteschon ständig im Internet unterwegs. Eine digitale Abwicklung dereigenen Versicherungsangelegenheiten kommt diesen Kunden entgegen,aber vollständig auf menschliches Know-How verzichten möchten nur diewenigsten. Es wird eine sinnvolle Kombination von menschlicher undmaschineller Beratung geben. Algorithmen, die rund um die Uhr einegleichbleibend hohe Qualität bei einfachen Beratungsdienstleistungenliefern, ergänzen die Arbeit von Versicherungsfachleuten, diefachkundig und emphatisch auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehenkönnen.So wie Sven Thieme und sein Team von der Competent InvestmentManagement. Sie sind Experten auf dem Gebiet der Anlageprodukte undVorsorge für Privat- und Geschäftskunden gleichermaßen. Der Menschsteht für sie im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Sie gehen auf dieWünsche und Bedürfnisse ihrer Mandanten individuell ein undentwickeln zusammen mit ihnen eine Strategie, um die derzeitige undzukünftige Vermögenssituation zu optimieren. Das Expertenteaminformiert über verschiedenste Investments im Kapital- undSachanlagebereich. Dabei liegen die Schwerpunkte der CompetentInvestment Management im Bereich Versicherungen, Geldanlagen,Wertpapiere, Edelmetalle und Immobilien. Die Fachleute kennen dieaktuellen Gesetze, Förderprogramme und Steuerrichtlinien und lassendiese in die Empfehlungen für ihre Mandanten einfließen. DigitaleTechnik verbunden mit fundiertem Fachwissen, Erfahrungen undMarktkenntnissen wird eingesetzt, um für die Mandanten dieindividuell besten Lösungen mit möglichst langfristiger Perspektivezu entwerfen.Pressekontakt:Competent Investment Management GmbHThomas HerrmannDresdner Straße 9201640 Coswig+49 (3523) 53160+49 (321) 21451174info@competent-investment-management.dehttps://www.competent-investment-management.deOriginal-Content von: Competent Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell