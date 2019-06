Digitalisierung in Echtzeit / Mit dieser Live-Grafik wird das Ausmaß der Digitalisierung für jeden greifbar (FOTO)

Köln (ots) -Die Digitalisierung ist das beherrschende Thema derzeit. Nicht nurfür Unternehmen und Wirtschaftsexperten, sondern auch inRegierungssitzungen und Talkshows. Doch so richtig etwas daruntervorstellen kann sich kaum jemand.Das hat Marketing-Experte Felix Beilharz geändert. DerVortragsredner und Hochschuldozent sammelte 36 aussagekräftige Zahlenund Fakten zur Digitalisierung und bereitete sie auf ungewöhnlicheWeise auf - in Form einer Echtzeit-Visualisierung."Auf diese Weise sieht man erstmalig live, wie schnell sich dieDigitalisierung entwickelt und wie sie sich auf alle Bereicheauswirkt" erklärt Felix Beilharz.Die Grafik macht zum Beispiel erlebbar, wie viele Apps Menschenjetzt gerade herunterladen, wie oft sie bei Tinder nach links oderrechts wischen, aber auch wie viele Industrieroboter jede Sekundegekauft werden oder wie schnell sich Schadsoftware im Netzverbreitet. Und natürlich auch, wie groß die Datenmenge ist, die beiall dem entsteht."Die Digitalisierung betrifft jeden. Nun kann endlich auch jederselbst sehen, was da gerade passiert" betont Beilharz, der auch Autorvon acht Ratgebern zu Digitalisierungsthemen ist.Die Echtzeit-Grafik ist unterhttps://felixbeilharz.de/digitalisierung-echtzeit/ kostenlos undöffentlich einsehbar.Pressekontakt:Felix BeilharzE-Mail: info@felixbeilharz.deTel: +49 (0)221-300 793 73Presseinformationen:https://felixbeilharz.de/presse-social/presseinformationen/Original-Content von: FelixBeilharz.de, übermittelt durch news aktuell