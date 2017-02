Digitalisierung: Drooms vereinfacht den Q&A-Prozess für Transaktionen

Frankfurt/Zug (ots) - Q&A der nächsten Generation bietet intuitiveWorkflows zur Abwicklung von Frage- und Antwortprozessen- 70% der Drooms-Nutzer ist eine intuitive Nutzung des Q&A amwichtigstenDie Digitalisierung verändert Prozesse und Unternehmen weltweitund branchenübergreifend. Auch bestehende Abläufe werden angepasstund weiterentwickelt. Ein wesentlicher Bestandteil der Due Diligencebei Transaktionen (Immobilien-, M&A-, NPL-Transaktionen oderWachstumsfinanzierungen) ist der Frage- und Antwortprozess zwischenden beteiligten Parteien. Drooms (www.drooms.com) hat sein Q&A-Toolrevolutioniert, das direkt im virtuellen Datenraum Drooms NXGintegriert ist. Drooms NXG bringt außerdem selbstlernende Algorithmenin Transaktionsprozesse und sorgt für eine verstärkte Automatisierungder Due Diligence. Mit dem neuen Q&A-Tool ist die Einrichtung auchkomplexer Prozesse von der Fragestellung über die Frageprüfung, derZuordnung der Frage zu einem Spezialistenteam bis hin zurBeantwortung und Freigabe der Antwort intuitiv per Drag&Drop machbar.Für fast 70% der Nutzer ist eine intuitive Nutzung des Q&A-Prozessesam wichtigsten, wie eine aktuelle Umfrage unter Drooms-Nutzern ergab.Die Konfiguration kann dank entsprechender Teams und Nutzerrollenindividuell angepasst werden. Umfangreiche Editierfunktionenermöglichen eine Anpassung dieses Workflows bis zum Beginn desProzesses.Effizienter Ablauf des Q&A trotz hoher Komplexität"In der Regel dauert der Q&A-Zyklus zwischen zwei Wochen bis zudrei Monaten, je nach Anzahl der Beteiligten und Fragen. Einstrukturierter Prozess ermöglicht einen effizienten und transparentenAblauf trotz hoher Komplexität", ist sich Geschäftsführer undMitgründer von Drooms, Jan Hoffmeister sicher. Ein reibungsloser,vertraulicher und effizienter Q&A-Prozess wird in die fünf SchritteKonfiguration, Ausführung, Überwachung des Frage- undAntwortprozesses, Aktualisierung des Datenraums und Offenlegung imSPA (Sales and Purchase Agreement) aufgeteilt. Dementsprechend trägteine gut strukturierte Q&A-Management-Plattform maßgeblich zurAbwicklungsgeschwindigkeit bei und kann so die Transaktionszeitverkürzen.Individuelle Konfiguration des Q&A-ProzessesDie Automatisierung des Antwortprozesses durch Zuweisung vonSpezialistenteams zu unterschiedlichen Indexpunkten des Datenraumsverkürzt den Abstimmungsprozess und verhindert das Suchen vonVerantwortlichen während der Due Diligence. Die intensivste Phaseinnerhalb eines Q&A-Prozesses ist laut Hoffmeister dieAusführungs-Phase. Dank der eindeutig definierten Prozesse könnenauch mehrere tausend Fragen strukturiert und effektiv bearbeitetwerden. Jede Frage wird hierbei automatisch dem entsprechendenIndexpunkt zugeordnet. Die Nutzer haben außerdem die Möglichkeit,Dokumente oder Links aus dem Datenraum zu ihren Antwortenhinzuzufügen. Ein Dashboard liefert eine Übersicht über denFragestatus. Zudem bietet das Tool die Möglichkeit die Anzahl derFragen pro Tag und für die gesamte Prozessdauer zu beschränken sowiedie Festlegung von Start- und Endtermin des Prozesses. Um denOffenlegungsanforderungen im Kaufvertrag (SPA) gerecht zu werden,müssen alle Fragen und Antworten in die Berichterstattung aufgenommenwerden. Das integrierte Q&A-Tool von Drooms NXG protokolliert alleFragen und Antworten und bietet eine Exportmöglichkeit nach Abschlussdes Prozesses und ist somit die Basis für ein compliancegerechtesVorgehen, was bei der heute noch oft verwendete Methode desAustauschs der Fragen per E-Mail nicht gewährleistet werden kann.Mit Drooms konnten bereits mehrere Tausend komplexe Transaktionenwie gewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions oderFinanzierungsrunden sicher, transparent und effizient abgewickeltwerden. Als führender, europäischer Anbieter von SecureCloud-Lösungen beläuft sich der Gesamtwert der durch Droomsbegleiteten Transaktionen auf über 300 Milliarden Euro. DasUnternehmen zählt weltweit über 25.000 Unternehmen zu seinen Nutzern.Drooms ist international in Zug, London, Paris, Amsterdam, Madrid,Wien und Mailand tätig.Werfen Sie einen Blick auf das Q&A-Tool von Drooms NXG aufYouTube: https://www.youtube.com/DroomsSoftwareÜber DroomsDrooms (drooms.com) ist der führende Anbieter von SecureCloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglichtUnternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdatenüber Unternehmensgrenzen hinweg. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wiegewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions,NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher,transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehörenweltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien undKonzerne wie die METRO GROUP, Evonik, Morgan Stanley, JLL, JP Morgan,CBRE, Rewe oder die UBS.Weitere Informationen:Drooms GmbH, Eschersheimer Landstr. 6, 60322 Frankfurt, Tel.: 069 /478640-0, Fax: 069 / 478640-1, E-Mail: office@drooms.com, Internet:www.drooms.comPressesprecherin: Miriam Mündnich, Tel.: 069 / 478640-285, E-Mail:m.muendnich@drooms.comOriginal-Content von: Drooms GmbH, übermittelt durch news aktuell