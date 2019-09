Digitalisierung in Deutschland: Rahmenbedingungen top - Umsetzung ausbaufähig

--------------------------------------------------------------Euler Hermes Pressehttp://ots.de/TZ36TW--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -- USA hat weltweit beste Rahmenbedingungen für eine erfolgreicheDigitalisierung- Deutschland folgt nur noch knapp vor Dänemark auf Rang zwei- China erstmals in den Top Ten - ehrgeizige Digitalstrategiezeigt Wirkung- Aber: Rahmenbedingungen und Umsetzung klaffen teilweiseauseinander- Viele Unternehmen haben Nachholbedarf und lassen Potenzialbisher ungenutzt- Risiko von "digitalen Zombies" steigt - auch in DeutschlandDeutschland hat bei der Digitalisierung weltweit die zweitbestenRahmenbedingungen - bei der Umsetzung allerdings teilweise noch Luftnach oben. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie "EnablingDigitalization Index 2019" (EDI)* des weltweit führendenKreditversicherers Euler Hermes. Demnach sind einzig in den USA dieVoraussetzungen für eine erfolgreiche Digitalisierung noch besser alsin der Bundesrepublik. In den Top 10 befinden sich mit Dänemark (3),den Niederlanden (4), Großbritannien (5), der Schweiz (7) undSchweden (10) weitere europäische Staaten. Aber auch China (9) hat eserstmals unter die besten zehn geschafft (2018: Rang 17).Schlusslichter bei den 115 im EDI ausgewerteten Ländern sind Liberia,Burundi und Chad.Die Digitalisierungs-Ampel steht auf Grün - aber manche fahrennicht los "Die Digitalisierungs-Ampel in Deutschland steht definitivauf grün", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,Österreich und der Schweiz. "Allerdings ist das Verhalten derUnternehmenslenker sehr unterschiedlich: Die einen sind mitquietschenden Reifen losgefahren und hervorragend unterwegs imdigitalen Zeitalter. Anderen wiederum stehen immer noch an der Ampelund finden das Gaspedal nicht. Rahmenbedingungen und Umsetzung sinddefinitiv zweierlei Schuhe."Deutschland punktet vor allem mit dem besten "Ökosystem" fürWissen und Bildung sowie einer hervorragenden Infrastruktur beimHandel. Sowohl in den Kategorien Wissen als auch Konnektivität hatdie Bundesrepublik im Vergleich zum Vorjahr noch weiter zugelegt.Konkurrenz schläft nicht: Skandinavische Länder schneiden trotzgeringer Größe stark ab"Sechs der zehn Weltbesten sind westeuropäische Staaten. Dabeifällt auf, dass die skandinavischen Länder - insbesondere gemessen ander relativ geringen Größe der Länder - besonders stark abschneiden",sagt Ludovic Subran, Chefvolkswirt der Euler Hermes Gruppe undstellvertretender Chefvolkswirt der Allianz. "Sie kompensieren diefehlende Größe mit Top-Resultaten bei Wissen, Regulierung undInfrastruktur. Davon können sich viele Länder eine Scheibeabschneiden. Dänemark hat dabei den größten Sprung hingelegt und esvon Rang zwölf direkt aufs Podium geschafft, mit nur noch knappenAbstand. Deutschland muss also Gas geben."Digitalisierung: zu viel ungenutztes Potenzial und Risiko von"digitalen Zombies"Um zu analysieren, wer bei der Umsetzung die Nase vorne und wernoch Nachholbedarf hat, hat Euler Hermes die Ergebnisse aus dem EDImit sieben bestehenden Indikatoren für die tatsächliche Umsetzung derDigitalisierung verglichen. In zahlreichen Ländern haben die Expertenerhebliche Diskrepanzen entdeckt."Das zeigt sich, dass die Digitalisierung bei vielen Unternehmennicht immer offene Türen einrennt", sagt Van het Hof. "VieleUnternehmen lassen noch viel Potenzial ungenutzt auf der Straßeliegen - allen voran in Deutschland, aber auch in Österreich, derSchweiz, Frankreich, Spanien oder Südkorea. Wenn sie nicht insHintertreffen geraten wollen, sollten die Unternehmen deutlich Gasgeben bei der Digitalisierung - grüner wird die Ampel nicht mehr.Anderenfalls könnten vermehrt 'digitale Zombies' entstehen.Insbesondere die schwächsten Unternehmen sind gefährdet, die nichtgenug in die Digitalisierung investieren. Das könnte dasInsolvenzrisiko bei diesen Firmen nach oben treiben, denn dieKonkurrenz aus den USA oder auch zunehmend aus China schläftdefinitiv nicht."Deutsche Unternehmen zeigten vor allem im Bereich Cloud Computingund bei Spezialisten für Informations- und KommunikationstechnologieNachholbedarf.China: Riesensprung nach vorne und zum ersten Mal unter den TopTen China hat seine Rahmenbedingungen im letzten Jahr erheblichverbessert und hat sich mit Rang neun erstmals in die Top Ten des EDIkatapultiert. Zwar sind die Bedingungen in Singapur oder auch Japannach wie vor noch besser - allerdings ist der Abstand rapidegeschmolzen."China hat das klare Ziel, digitaler Weltmeister zu werden. Dafürtun sie viel", sagt Subran. "Knackpunkt für den kräftigen Sprung nachvorne ist die deutliche Verbesserung beim Regulierungsindex in China.Es ist inzwischen sehr viel leichter und vor allem auch kürzer, einUnternehmen zu gründen. Langwierige Prozesse wurden drastischverschlankt: Mit durchschnittlich neun Tagen für eine Neugründungliegt China nun gleichauf mit den OECD-Ländern mit hohen Einkommen."Die vollständige Euler Hermes Studie "Enabling DigitalizationIndex 2019" (ENG, PDF) finden Sie hier: http://ots.de/eilIOs*MethodologieDer Euler Hermes Enabling Digitalization Index (EDI) analysiertdie Bedingungen für die Digitalisierung von Unternehmen. DiePunktzahl besteht aus 5 Komponenten:1. Regulierung: Ein günstiges Unternehmensumfeld ist ein starkerTreiber für Finanzierung, Investitionen und Unternehmertum. Wirverwenden den Indikator "Distance To Frontier" aus der"Doing-Business-Umfrage" der Weltbank. Der Indikator ist einAnhaltspunkt für Regulierungsaspekte, die für die Digitalisierbarkeitvon Bedeutung sind (leichte Kreditaufnahme, Schutz vonMinderheitsinvestoren).2. Wissen / Bildung: Die Entwicklung, der Austausch und dieNutzung von Wissen sind im digitalen Zeitalter von zentralerBedeutung. Klare Wissenstreiber sind Der Aufbau von Humankapital undInnovationspotenzial. Wir verwenden den vom Weltwirtschaftsforumentwickelten "Skills-Score" (Anteil der Schüler an weiterführendenSchulen sowie mit Hochschulausbildung, Qualität des Bildungssystems,Umfang der Ausbildung der Arbeitnehmer, digitale Kompetenzen) und den"Innovation Score" (Forschung & Entwicklung von Unternehmen,Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Privatwirtschaft, Gesetzezum Schutz geistigen Eigentums).3. Konnektivität: Diese Komponente betrifft sichere undzugängliche Netze für die digitale Transformation. Sie wird anhandvon vier Indikatoren bewertet: der Internetnutzerquote (die Anzahlder Personen, die das Internet nutzen, in Prozent der Bevölkerung),den Verträgen für Mobilfunk- und Festnetzanschlüsse pro 100 Personenund der Anzahl der sicheren Server pro 100 Personen.4. Infrastruktur: Eine gute Logistik ist ein Garant für digitaleAttraktivität. Wir verwenden den "Logistic Performance Index" (DoingBusiness) als Indikator für sowohl weiche als auch harte logistischeInfrastruktur.5. Größe: Ein großer und digital versierter Kundenstamm ist fürUnternehmen unerlässlich. Wir messen sie anhand der Anzahl derInternetnutzer und deren Einkommen (gemessen anhand des nominalenBruttoinlandsprodukts (BIP)).Euler Hermes ist weltweiter Marktführer imKreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Kautionund Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politischeRisiken. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrungund bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sieim Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt undanalysiert Euler Hermes täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als40 Millionen kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen.Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% desglobalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.Mit dieser Expertise macht Euler Hermes den Welthandel sichererund gibt den weltweit über 66.000 Kunden das notwendige Vertrauen inihre Geschäfte und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft derAllianz und mit einem AA-Rating von Standard & Poor's ist EulerHermes im Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seinerKunden.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländernvertreten und beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter weltweit. 2018 wiesEuler Hermes einen konsolidierten Umsatz von EUR 2,7 Milliarden Euroaus und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR962 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.deSocial MediaCEO Blog Ron van het Hof http://eulerhermes-blog.de/Linkedin Euler Hermes Deutschlandhttps://de.linkedin.com/company/euler-hermes-deutschlandXING Euler Hermes Deutschland http://ots.de/rUQoqcYoutube Euler Hermes Deutschlandhttps://www.youtube.com/channel/UClM6TBY3iFJVXDX76FH8-cATwitter @eulerhermesPressekontakt:Euler Hermes DeutschlandAntje WoltersPressesprecherinTelefon: +49 (0)40 8834-1033Mobil: +49 (0)160 899 2772antje.wolters@eulerhermes.comHinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen können Aussagen überzukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagenenthalten, die auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen derGeschäftsführung basieren, und bekannte und unbekannte Risiken sowieUnsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichenErgebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachtenAussagen wesentlich abweichen können. Neben zukunftsgerichtetenAussagen im jeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörternwie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt","glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin"ebenfalls eine zukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichenErgebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrundverschiedener Faktoren von solchen zukunftsgerichteten Aussagenbeträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören u.a.: (i) dieallgemeine konjunkturelle Lage einschließlich derbranchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die Kernmärkteder Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkteeinschließlich der "Emerging Markets" einschließlichMarktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) dieHäufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisseeinschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben;daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v)Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD,(viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche undaufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich derWährungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungender Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen,(xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damitverbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einemörtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. DieEintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durchTerroranschläge und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmenübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zuaktualisieren.Original-Content von: Euler Hermes Deutschland, übermittelt durch news aktuell