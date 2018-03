Digitalisierung in Deutschland: Coburg, Salzgitter und Landshut haben das schnellste Internet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Berlin (ots) -Die neue Bundesregierung steht fest und die erste Staatsministerinfür Digitales ist bestellt - erstmals angesiedelt im Kanzleramt.Damit ist das Thema Digitalisierung und der notwendigeBreitbandausbau ganz oben auf der politischen Agenda. Doch wie ist eswirklich um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland bestellt? Wieschnell fließen die Daten tatsächlich vom Netz zum Bürger (Download)und umgekehrt (Upload)? Das Verbraucherportal Testberichte.de(www.testberichte.de) hat sich die aktuellen Messergebnisse in 110deutschen Städten genauer angeschaut und in einem Internet-Rankingübersichtlich zusammengestellt (hier geht es zur Tabelle:https://www.testberichte.de/link/internetranking).Download: Coburg siegt mit 67 Mbit/s, Schlusslicht istDessau-Roßlau mit 14,0 Mbit/sMit einer mittleren Downloadrate (Median) von gut 67 Mbit proSekunde (Mbit/s) führt das bayerische Coburg das Ranking an -deutlich vor dem niedersächsischen Salzgitter und Landshut (ebenfallsBayern), wo derzeit jeweils gut 50 Mbit/s gemessen werden. Lediglich14 Mbit/s fließen in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) von denInternet-Providern zu den Kunden - das ist weniger als ein Vierteldes besten in Coburg gemessenen Wertes. Im Internet-Ranking belegtDessau-Roßlau damit weit abgeschlagen den letzten Platz, noch hinterNeumünster (15,5 Mbit/s) in Schleswig-Holstein und Neustadt an derWeinstraße (16,9 Mbit/s) in Rheinland-Pfalz.Upload: Weiden/Oberpfalz ist mit 9,7 Mbit/s vorn, Brandenburg mit2 Mbit/s hintenFür manche Menschen ist ein schneller Upload wichtiger als einegute Downloadrate, beispielsweise wenn sie viel skypen oder ihreDaten in der so genannten Cloud speichern. Hier ist Weiden in derOberpfalz mit 9,7 Mbit/s ganz vorne, gefolgt von Landshut undStraubing mit je 9,6 Mbit/s - alle drei Städte liegen in Bayern.Schlusslicht ist Brandenburg an der Havel mit knapp 2 Mbit/s, nurwenig besser schneiden Neustadt an der Weinstraße (gut 2 Mbit/s) undFrankfurt (Oder) (2,1 Mbit/s) ab.Mobiles Surfen: Potsdamer sind mit 21,3 Mbit/s die schnellsten,Pforzheimer warten lange mit 7,7 Mbit/sEin anderes Bild ergibt sich für Smartphone-Nutzer: Für sie istPotsdam mit einer tatsächlichen Downloadrate von 21,3 Mbit/s derbeste Ort, gefolgt von den bayerischen Städten Hof (20,1 Mbit/s) undAschaffenburg (18,7 Mbit/s). Lange warten heißt es dagegen inPforzheim. Hier beträgt die mittlere mobile Downloadrate gerade mal7,7 Mbit/s. Nur wenig besser sieht es in Brandenburg an der Havel(8,3 Mbit/s) und Remscheid (8,4 Mbit/s) aus. Beim mobilen Uploadführen das mittelfränkische Schwabach mit 6,5 Mbit/s vor Magdeburg(6,0 Mbit/s) und wiederum Potsdam (5,9 Mbit/s), auf den letztenPlätzen sind erneut Remscheid (2,0 Mbit/s) und Brandenburg (1,77Mbit/s), Pirmasens hält mit nur 1,3 Mbit/s die rote Laterne.Alle im Mittelfeld: Bei den Metropolen führt Köln vor München undFrankfurtVergleicht man Deutschlands fünf größte Städte hinsichtlich derDownloadraten aus dem Festnetz, liegt Köln (Platz 39 in derGesamttabelle) vor München (42), Frankfurt (44), Hamburg (57) undBerlin (78). Bei den mobilen Breitbandanschlüssen erzielt München(19) bessere Download-Werte als Hamburg (49), Frankfurt (53), Berlin(62) und Köln (75).Informationen zur Auswertung von Testberichte.deTestberichte.de hat die Mittelwerte (Median) der tatsächlichenDownload- und Uploadraten der stationären und mobilenBreitbandanschlüsse in allen kreisfreien Städten Deutschlandsausgewertet. Die Daten wurden im Zeitraum vom 26. bis 27.02.2018 aufder im Auftrag der Bundesnetzagentur betriebenen SeiteBreitbandmessung.de erfasst. Quelle:https://breitbandmessung.de/kartenansicht#4 (ohne gesetzte Filter).Wie schnell surfen die Menschen in meiner Stadt? Hier geht es zumgesamten Ranking: https://www.testberichte.de/link/internetrankingÜber Testberichte.de Testberichte.de ist Deutschlands größtesunabhängiges Verbraucherportal für kompetente Kaufentscheidungen. DasAngebot macht Produkte miteinander vergleichbar, indem esTestergebnisse aus über 750 deutschsprachigen Magazinen sowierelevante Käufermeinungen und technische Daten zur Verfügung stellt.Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 vonder Producto AG betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigtüber 90 Mitarbeiter. Mehr Informationen:https://www.testberichte.de/presse/Pressekontakt:Testberichte.deNiels Genzmer+49 30 91 207 - 124presse@testberichte.dewww.testberichte.dePIABO PR GmbHDominik Kratzenberg+49 30 25 76 205 - 18testberichte@piabo.netwww.piabo.netOriginal-Content von: Testberichte.de, übermittelt durch news aktuell