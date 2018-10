Digitalisierung - Chancen und Herausforderungen

München (ots) - Die Informations- und Kommunikationstechnologieist für Dr. Gerald Quitterer, Präsident der BayerischenLandesärztekammer (BLÄK) eine der herausragenden Technologien des 21.Jahrhunderts. "Sie gilt es im Gesundheitswesen strukturiert und mitBedacht zu nutzen, um für Ärzte und Patienten gleichermaßen mehrBehandlungssicherheit und einen schnelleren Informationsaustausch zubekommen". Dafür brauche es die Einführung einerTelematikinfrastruktur für den sicheren und direkten Datenaustauschmedizinischer Informationen zwischen Ärzten und Kliniken, diegesetzlich verankert werden müsse. Vor wenigen Tagen haben sich dieKassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), der GKV-Spitzenverband unddie Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) auf Standards fürdie elektronische Patientenakte (ePA) geeinigt. In einem sogenannten"Letter of Intent" wurde festgelegt, dass als gemeinsame Perspektiveder "ePA-Architektur" das "gematikModell" nach § 291a desSozialgesetzbuch V (SGB V) gelte. "Wohin führt uns dieDigitalisierung?", fragt Quitterer am 77. Bayerischen Ärztetag."Führen wir oder werden wir geführt? Wie können wir angesichts vonAlgorithmen, BIG Data, elektronischer Patienten- und Gesundheitsakte,der ungeheuren Datenflut Herr werden?" Es gelte, einer drohendenEntpersonalisierung der Arzt-Patienten-Beziehung sowie einerÖkonomisierung im Gesundheitswesen entgegenzuwirken und auch ethischeGrundsätze zu definieren, wie die digitalisierte Medizin dieVersorgungsansprüche der Patienten darstellen könne.Fernbehandlung erfordert Änderung der BerufsordnungZusätzliche ärztliche Angebote werde der Patient künftig über die"ausschließliche Fernbehandlung" auch in Bayern erhalten. Dazu plantder 77. Bayerische Ärztetag in einem Antrag folgende Änderung derBerufsordnung (BO): "Ärzte beraten und behandeln Patienten impersönlichen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedienunterstützend einsetzen. Eine ausschließliche Beratung oderBehandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenndies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfaltinsbesondere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung,Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und der Patient auch überdie Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behandlung überKommunikationsmedien aufgeklärt wird." [§ 4 (4) - BO]. "Bei allenChancen, die diese neue Form der Behandlung bietet, muss derGoldstandard nach wie vor der persönliche Arzt-Patienten-Kontaktsein. Die Ärztinnen und Ärzte werden in der realen Versorgunggebraucht, nicht hinter dem Bildschirm", so Quitterer. Auch werde dieFernbehandlung den erhöhten Versorgungsbedarf, insbesondere auf demLand und vor allem im hausärztlichen Bereich, nicht decken. Aber auchbei den niedergelassenen Fachärzten und in den Kliniken fehltenzunehmend Ärztinnen und Ärzte. Dabei könne es nicht sein, aufKolleginnen und Kollegen aus dem Ausland zu setzen. Quitterer: "Zumeinen stehen sie vor der Herausforderung von Gleichwertigkeits-,Fachsprachen- und Kenntnisprüfungen, zum anderen entziehen wir sieder medizinischen Versorgung in ihren Heimatländern."Mehr Medizinstudienplätze"Wir brauchen dringend mehr Studienplätze für Medizin inDeutschland: Ich möchte beispielsweise eine Medizinische Fakultät inPassau", argumentiert Quitterer "Die Zugangsbedingungen zumMedizinstudium müssen grundlegend reformiert werden. KeineErschwerniszulagen und Frondienste. Keine unbezahlten Praktika. DieProfession Arzt kann nicht durch 'Physician Assistant' oder andereGesundheitsberufe ersetzt werden. Die Ausbildung muss universitärbleiben. Um für die Patienten auch zukünftig eine qualitativhochwertige und wohnortnahe Versorgung sicherzustellen, dürfen wirnicht nachlassen, noch mehr Nachwuchsmediziner für den Arztberuf zubegeistern", sagt der Präsident.Stärkung der Freiberuflichkeit und der ärztlichen SelbstverwaltungUnnötige Regulierungen und Eingriffe in die ärztliche Berufsausübungsieht Quitterer beim Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), daskürzlich im Bundeskabinett gebilligt worden war und noch 2018 inBundestag und Bundesrat beraten werden soll. Neben positiven Aspektenin diesem Gesetz komme beispielsweise mit der Forderung nach mehrSprechstunden "Misstrauen und fehlende Wertschätzung" bei den Ärztenan. "Diese Regulierungen sind Eingriffe nicht nur in bestehendeVerträge, sondern auch in die Freiberuflichkeit des Arztes", soQuitterer. Die ärztliche Selbstverwaltung werde ihre Belange,Berufsordnung (BO), ärztliche Weiterbildung und Fortbildung, auch inZukunft selbst gestalten.Am 77. Bayerischen Ärztetag steht darüber hinaus noch eine Reihevon BO-Änderungen auf der Tagesordnung. Sie befassen sich mit derWahrung ärztlicher Unabhängigkeit bei Festlegung medizinischerStandards (Leitlinien), bei ärztlichen Studien und im Rahmenärztlicher Fortbildung.Klimawandel und GesundheitBayerns Ärztechef abschließend: "Jenseits der genannten Themenmüssen wir uns mit den Auswirkungen des Klimawandels auf denMenschen, auf unser aller Gesundheit, beschäftigen. In diesemZusammenhang stellen wir uns die grundsätzliche Frage nach dem Umgangmit unserem Wohlergehen, den Ressourcen und der gegenseitigenWertschätzung."Pressekontakt:Bayerische LandesärztekammerPressestelleDagmar NedbalMühlbaurstraße 1681677 MünchenTelefon: 089 4147-268Fax: 089 4147-202E-Mail: presse@blaek.dewww.blaek.deOriginal-Content von: Bayerische Landesärztekammer, übermittelt durch news aktuell