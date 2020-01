Digitalexpertin Anja Hendel wechselt von Porsche zu diconium (FOTO)

Stuttgart (ots) - Das Digital-Business- und Technologieunternehmen diconiumverstärkt seine Geschäftsführung. Anja Hendel wird das Gründerduo fortan alsManaging Director unterstützen. Eine der Hauptaufgaben Hendels wird es sein, diedirekte Zusammenarbeit mit der Volkswagen AG auszuweiten und diese in ihrenDigitalisierungsbestrebungen zu beraten. Vorbehaltlich der Zustimmung desKartellamts ist diconium seit Anfang des Jahres ein hundertprozentigesTochterunternehmen der Volkswagen AG.Anja Hendel ist studierte Wirtschaftsinformatikerin und blickt auf jahrelangeErfahrungen beim europäischen Pharmagroßhändler Celesio AG, heute McKessonEurope, und beim IT-Beratungsunternehmen Capgemini zurück. Zuletzt leitete siedie Abteilung "Innovationsmanagement und digitale Transformation Finanzen" derPorsche AG und war als Director des "Porsche Digital Labs" in Berlin tätig.Mit dem Wechsel zu diconium geht Hendel ihrer Leidenschaft nach und bringt alsstarke Führungskraft ihr Know-how aus Bereichen wie Blockchain, künstlicherIntelligenz und Mobilität ein. "Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben, dasstarke Team, die gelebten Werte und die offene Unternehmenskultur bei diconium.Gemeinsam mit der Volkswagen AG werden wir maßgeblich den Wandel derAutomobilbranche gestalten. Ich freue mich, dass wir uns zusammen auf einenspannenden Weg machen", so Anja Hendel.Daniel Rebhorn, Co-Founder und Managing Partner bei diconium, kommentiert denPersonalzuwachs: "Anja Hendel ist eine erfahrene Expertin mitDigitalisierungs-DNA. Wir freuen uns darauf, mit ihr gemeinsam die digitaleTransformation der Automobilindustrie und damit ein für Deutschland zentralesZukunftsthema voranzutreiben.""Mit Anja Hendel sind wir nun noch stärker für die Zusammenarbeit mit Neukundenaufgestellt und können künftig unser digitales Portfolio weiter ausbauen", freutsich auch Andreas Schwend, Co-Founder und Managing Partner über die Verstärkungin der Geschäftsführungsebene bei diconium.Über diconiumdiconium ist ein inhabergeführtes Digital-Business- und Technologieunternehmen,welches an elf verschiedenen Standorten weltweit agiert. Seit der Gründung imJahr 1995 begleitet diconium unter anderem Global Player der unterschiedlichstenBranchen, wie VW, Kodak Alaris oder Bosch bei der optimalen Nutzung derdigitalen Transformation.Vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts ist diconium seit Anfang des Jahresein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Volkswagen AG.Pressekontakt:Pressekontakt PIABO PRPIABO PR GmbHFranziska ScheiderTel. 0173 8234027E-Mail: diconium@piabo.netPressekontakt diconiumdiconium GmbHBarbara Wiestlerbarbara.wiestler@diconium.comTel. 0711 2992 - 0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140264/4488319OTS: diconium GmbHOriginal-Content von: diconium GmbH, übermittelt durch news aktuell