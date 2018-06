Digitales WM-Orakel sagt voraus: Brasilien revanchiert sich und wird Weltmeister

--------------------------------------------------------------Deloitte WM-Orakelhttp://ots.de/4uozPU--------------------------------------------------------------Berlin/München (ots) -- Algorithmus prognostiziert: Deutschland verteidigt Titel nicht undverliert gegen Brasilien, Brasilien und Argentinien kommen ins Finale- Deloitte Analytics Institute fragt: Wer tippt treffsicherer -Bauchgefühl oder Algorithmus?- Neugierig? Anmeldung unter: www.deloitte-soccer.deFußballfans können sich ab dem 14. Juni entscheiden: Entwederverlassen sie sich wie gewohnt auf ihre innere Stimme oder sie setzenbeim Tippen auf die Prognose eines Algorithmus. Zur WM 2018 lädtDeloitte Fußballbegeisterte zu seinem offiziellen Tippspiel ein. DieErgebnisse werden zeigen, wer treffsicherer ist - das digitale Orakeldes Deloitte Analytics Institute Teams oder das berühmte Bauchgefühlder Fußballbegeisterten. Deutsche Fans müssen allerdings stark sein,denn das Orakel sagt voraus, dass die Nationalmannschaft den Titelnicht holen, sondern bereits im Viertelfinale an Brasilien scheiternwird. Den Brasilianern gelingt damit die Revanche für das verloreneHalbfinale in Belo Horizonte vor vier Jahren. Vize-Weltmeister wirderneut Argentinien, womit Lionel Messi wohl die letzte Chance auf denWM-Titel verpasst. Weitere hoch gehandelte Favoriten wie Frankreich,England oder Portugal spielen bei der Titelvergabe ebenfalls keineRolle und scheiden im Viertelfinale aus. Überraschungsmannschaft desTurniers ist das Team aus Kolumbien, das bis ins Halbfinale vorstößt."Unser Prognosetool trifft Vorhersagen über den Ausgang allerSpiele bis hin zum Weltmeister und kombiniert dabei verschiedeneFaktoren wie Mannschaftsbewertungen (ELO-System), historischeErgebnisse und den Austragungsort. Über jeden Faktor kann eineTorerwartung errechnet werden. Krake Paul wird sozusagen digital",erklärt Olaf Peter Schleichert, Partner und Leiter des DeloitteAnalytics Institute.Deutschland verteidigt den Titel nichtLaut Prognose per Algorithmus wird das Team von BundestrainerJoachim Löw die Weltmeisterschaft nicht gewinnen. Die Vorrundengruppedominiert die deutsche Mannschaft zwar mit drei 2:0-Siegen gegenSchweden, Mexiko und Südkorea. Gegner im Achtelfinale ist dieSchweiz, die ebenfalls 2:0 geschlagen wird, ehe es im Viertelfinalegegen Rekordweltmeister Brasilien eine 1:2-Niederlage gibt. DerTitelverteidiger ist damit aus dem Turnier ausgeschieden.Prognostizierte Ergebnisse der K.o.-Runden (ab Viertelfinale)Ab dem Viertelfinale liegen die Mannschaften vomLeistungspotenzial her nahe zusammen, sodass die Prognose bis zumFinale nur sehr knappe Ergebnisse zwischen den jeweiligen Teamserrechnet. Das wahrscheinlichste Ergebnis der jeweiligen Partien ist2:1.Weg zum Titel vorgezeichnet oder doch nicht?Dass der Titel nur über Brasilien entschieden wird, kann bereitsjetzt erwartet werden. Tipper, die sich jedoch nicht auf denAlgorithmus und den Weltmeistertipp Brasilien, sondern ihr eigenesSpielglück verlassen wollen, können dies beim Deloitte-WM-Tippspielebenfalls tun und die Ergebnisse nach eigenem Wunsch vorhersagen.Die Registrierung für das Tippspiel ist ab sofort unterwww.deloitte-soccer.de möglich. Die Gewinner werden im Anschluss andas Finale ermittelt und können sich über tolle Preise im Wert von2.500 Euro freuen."Wir hoffen natürlich, dass unsere Prognose im Fall der deutschenNationalmannschaft danebenliegt und wir den Titel holen. Dennoch sindwir gespannt, ob sich am Ende die statistische Wahrscheinlichkeitoder die Intuition der Tipper durchsetzt", fügt Schleichert hinzu.Weitere Informationen finden Sie hier: www.deloitte-soccer.de 