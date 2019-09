Digitales Versteck für Cybercrime: Ex-Bunker war 'Bulletproof-Hoster'

LAUTZENHAUSEN (dpa-AFX) - Nach dem Ausheben eines Rechenzentrums für illegale Geschäfte im Darknet steht vor allem ein 59 Jahre alter Niederländer im Fokus.



Dieser habe den Aufbau des Rechenzentrums in einem ehemaligen Bunker in Traben-Trarbach an der Mosel ab Ende 2013 federführend betrieben, sagte der Präsident des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz, Johannes Kunz, am Freitag in Lautzenhausen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Es habe sich um ein "Bulletproof-Hoster" gehandelt, der das Ziel verfolgte, mit "höchsten Sicherheitsstandards" kriminelle Kunden vor dem Zugriff staatlicher Organe zu bewahren.

Der 59-Jährige habe nach Erkenntnissen des LKA "Beziehungen zur organisierten Kriminalität". Insgesamt 13 Täter von 20 bis 59 Jahren stehen im Verdacht, über die Server-Anlage zahlreiche Webseiten gehostet zu haben, über die international agierende Kriminelle ihre Machenschaften betrieben. Sieben Tatverdächtige - sechs Männer und eine Frau - wurden am Donnerstag bei einer großen Aktion verhaftet.

Es sei das erste Mal, dass deutsche Ermittler einen großen Server-Anbieter für Geschäfte im Darknet ausgehoben haben, sagte der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft, Jürgen Brauer. Gegen die sieben Tatverdächtigen bestehe der Verdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Beihilfe zu Hunderttausenden Fällen von schweren Drogendelikten, Falschgeldgeschäften, Datenhehlerei und der Beihilfe zur Verbreitung von Kinderpornografie. Die Zahl der Kunden könne noch nicht abgeschätzt werden, sagte Kunz./rtt/DP/fba