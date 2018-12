Digitales Unterzeichnen leicht gemacht: Neue Version von FP Sign erhältlich

Berlin (ots) - Im Dezember bringt Francotyp-Postalia (FP) eineneue Version der digitalen Signaturlösung FP Sign auf den Markt.Zahlreiche neue Features und die neu entwickelte mobile Appermöglichen beschleunigte Geschäftsprozesse.Sicher und rechtskonform Verträge, Rechnungen oder Angebotedigital unterzeichnen, austauschen sowie gegenzeichnen und das auchvon unterwegs - mit der neuen Version von FP Sign gelingt dies jetztnoch schneller, flexibler und komfortabler. Neben zahlreichen neuenFeatures ist die webbasierte Signaturlösung von Francotyp-Postalia(FP), Experte für sicheres Mailbusiness und sichere digitaleKommunikationsprozesse, jetzt außerdem als App für Android und iOSverfügbar. Dies erleichtert die Handhabung auf mobilen Endgeräten wieSmartphones oder Tablets.Verbindliche Positionierung von Signaturen und ParaphenUm zu vermeiden, dass die Unterzeichner ihre Signatur oder ihreParaphe, also ihr Kürzel oder ihre Initialen, im Dokument ausVersehen an falscher Stelle setzen, unterstützt die neue Version vonFP Sign eine verbindliche Positionierung. Dabei legt der Versenderdes Dokuments fest, welcher Unterzeichner an welcher Stelleunterschreibt. Zudem kann ein Unterzeichner innerhalb einesDokuments, falls benötigt, mehrere Male seine Unterschrift setzen.Vereinfachter Austausch von DateianhängenDarüber hinaus erlaubt die neue Version der Signaturlösung, dassdie gegenzeichnenden Personen dem Dokument zusätzliche Anhängehinzufügen. Außerdem unterstützt FP Sign nun alle gängigenOffice-Dokumente wie DOC(X)- und PPT(X)-Dateien sowieBilddatenformate, die zur Verarbeitung automatisch in das PDF-Formatkonvertiert werden."Mit den neuen Features gehen wir noch stärker auf dieAnforderungen unserer Kunden ein. Mit FP Sign können Unternehmeneffizienter arbeiten und sparen dadurch Zeit und Geld. Somit bleibensie auch im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig", sagt StephanVanberg, Geschäftsführer von FP Mentana Claimsoft, einemGeschäftsbereich der Francotyp-Postalia Holding AG.Beschleunigter Workflow durch paralleles UnterzeichnenMüssen mehrere Geschäftspartner ein Dokument nacheinander in einerfestgelegten Reihenfolge unterzeichnen, stockt der Workflow, fallseiner der Unterzeichner krank oder im Urlaub ist. Deshalb können alleEmpfänger mit dem neuen FP Sign auch parallel das Dokumentunterzeichnen. Handelt es sich hierbei um eine definierte Gruppe vonUnterzeichnern, kann FP Sign die für die Freigabe notwendigenPersonen jetzt außerdem für nachfolgende vergleichbare Prozessespeichern. Statt jedes Mal alle betroffenen Personen aufwendig perE-Mail-Adresse hinzuzufügen, wählt der Sender des Dokuments mit nureinem Klick die entsprechende Vorlage aus.Über Francotyp-Postalia:Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mitHauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business undsichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer inDeutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit denProduktbereichen "Software", Mail Services" und"Frankieren/Kuvertieren", sowohl digitale Lösungen als auch Produkteund Dienstleistungen zur Konsolidierung von Geschäftspost undeffizienten Postverarbeitung für Unternehmen und Behörden. DerKonzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro.Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenenTochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiterenLändern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigenUnternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNAin den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität.Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr alself Prozent.Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com.Pressekontakt:Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:Konstantin KrügerTel.: +49 (0)40 899 699 576E-Mail: fp-presse@fischerappelt.deKontakt im Unternehmen:Karl R. Thiel, Leitung Brand-PRTel.: +49 (0)30 220 660 123E-Mail: kr.thiel@francotyp.comInvestor Relations Kontakt:Dr. Joachim Fleing, Head of Investor RelationsTel.: +49 (0)30 220 660 410E-Mail: j.fleing@francotyp.comFolgen Sie uns auf Social Media:Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und Youtube. Oder abonnieren Sieunser RSS-Feed.Original-Content von: Francotyp-Postalia Holding AG, übermittelt durch news aktuell