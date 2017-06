Digitales Ökosystem für Menschen mit Multiple Sklerose (FOTO)

Darmstadt (ots) -- Neustart der Website www.leben-mit-ms.de: erweiterte Services- Größte MS-Facebook-Community mit mehr als 7.000 Mitgliedern- Bedarfsorientierte Informationen auf allen KanälenKomplett überarbeitet und optimiert präsentiert sich ab Juni dasInternetportal www.leben-mit-ms.de und vervollständigt damit dasumfassende Informations- und Serviceangebot für Menschen mit MultipleSklerose (MS). Aufbau und Design orientieren sich am informativen wielesefreundlichen Magazin-Stil. Die Besucherinnen und Besuchererwartet ein umfangreiches Serviceangebot zum Lesen undHerunterladen. Fürs schnelle Nachschlagen bietet das Portal zudemInformationen in Form eines Online-Lexikons - individuelle Fragenbeantwortet ein hochkarätig besetzter Expertenrat. Wer alle neuenThemen im Blick behalten will, kann sich per monatlichemNewsletter-Service über die Highlights informieren lassen.Weiteres Kernstück neben der Website ist die zugehörigeFacebook-Community @MSLeben. Diese zählt ein halbes Jahr nachGründung bereits mehr als 7.000 Follower und hat sich somit inkürzester Zeit zur größten Social Media-Gemeinschaft zum ThemaMultiple Sklerose entwickelt. Dieses digitale Ökosystem fürMS-Betroffene ist ein Service des führenden Wissenschafts- undTechnologieunternehmens Merck. Das Unternehmen wird dadurch zumVorreiter in der Patientenkommunikation."Die unterschiedlichen Kanäle dieses digitalen Ökosystems speisensich gegenseitig: So haben die Besucherinnen und Besucher aufFacebook beispielsweise vielfältige Gelegenheiten sich einzubringen -indem sie etwa die wöchentlich erscheinenden Magazin-Artikel derWebsite kommentieren, sich an Umfragen beteiligen oder sichuntereinander austauschen. Für das Team von Leben mit MS ergeben sichdurch den direkten Kontakt zur Community wertvolle Impulse und häufigsogar konkrete Themenwünsche", erklärt Dr. Michael Hübschen, DirectorMedical Affairs von Merck.Neu: Patientenkommunikation für MenschenNicht der Patient, sondern der Mensch steht bei 'Leben mit MS' imMittelpunkt. Damit bietet Merck einen völlig neuartigen Weg in derPatientenkommunikation. Im Gegensatz zu anderen Online-Angeboten fürchronisch kranke Menschen setzt Leben mit MS neben fundiertenInformationen und News zu Krankheit, Forschung und Therapie auf einenbunten Mix aus Themen und inspirierenden Geschichten, die fürMenschen mit MS von Interesse sind: Kinderwunsch, Familienleben,Berufstätigkeit, Hobbys, Sport, Urlaub und viele mehr. Die MS wirdselbstverständlich berücksichtigt, steht jedoch niemals imVordergrund. Leben mit MS folgt damit dem Motto 'Frei undselbstbestimmt leben mit MS'.Multiple Sklerose ist die häufigste Erkrankung des zentralenNervensystems bei jungen Erwachsenen - der Generation der 'DigitalNatives', die sich vorwiegend im Internet informiert und auf Facebookzuhause ist. Durch 'Leben mit MS' hat Merck für diese Zielgruppe einpassgenaues Angebot entwickelt, das die Patientinnen und Patienten inihrem Alltag abholt und konkrete Informationen und Hilfestellungbietet. Die Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzenten erfolgreicherMS-Forschung bilden für Merck die Grundlage, um neue, zielgerichteteBehandlungsoptionen zu entwickeln und die bestehenden Therapienweiter zu optimieren. Das erklärte Ziel: Das Fortschreiten derErkrankung stoppen und die therapeutische Belastung so zu reduzieren,dass Menschen mit MS ihren Alltag frei und selbstbestimmt gestaltenkönnen.Weitere Informationen zu MS und dem Serviceangebot von Merck imInternet:Website: www.leben-mit-ms.deFacebook: www.facebook.com/MSLebenYoutube: www.youtube.com/user/LebenmitMSAnmeldung für den "Leben mit MS"-Newsletter:www.leben-mit-ms.de/service/newsletterOnmeda-Forum: www.onmeda.de/forum/multiple-sklerose3.814 Zeichen (inkl. 