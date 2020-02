Digitales Lesevergnügen auf hoher See: Media Carrier stellt seinen ePaper-Content jetzt auch auf den neuen Expeditionsschiffen HANSEATIC nature und HANSEATIC inspiration von Hapag-Lloyd Cruises bereit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Finanztrends Video zu Hapag-Lloyd



mehr >

München (ots) - Media Carrier hat sein Referenzportfolio um einen namhaftenKunden aus der Touristik erweitert: Die Münchner Experten für digitalenLeseinhalt stellen dem Kreuzfahrt-Veranstalter Hapag-Lloyd Cruises für seinebeiden neuen Expeditionsschiffe HANSEATIC nature und HANSEATIC inspirationerstklassigen ePaper-Content in Form von nationalen und internationalenZeitungen und Zeitschriften bereit. Passagiere sind durch dieses umfangreichedigitale Medien-Sortiment immer aktuell und bestens informiert, was an Land undzuhause passiert. Neben zahlreichen Fluggesellschaften wie beispielsweise denAirlines der Lufthansa Group und internationalen Hotelketten wie Hyatt oderSofitel punktete Media Carrier mit seinem erstklassigen digitalen Serviceangebotnun auch bei einem namhaften Kreuzfahrt-Veranstalter.Hapag-Lloyd Cruises hat aus einem Sortiment von mehr als 1.500 ePapern, dieMedia Carrier seinen Kunden insgesamt bereitstellt, 56 deutsch-, französisch-und englischsprachige Toptitel aus Deutschland, der Schweiz, Großbritannien undden USA ausgewählt. Diese Medien werden tagesaktuell via Satellit auf den Serverder neuen Expeditionsschiffe übermittelt. Mithilfe eigener mobiler Endgeräteoder Leihgeräten von Bord, das den Gästen in jeder Suite zur Verfügung gestelltwird, kann sich der Gast die gewünschte digitale Zeitung oder Zeitschriftherunterladen und als PDF lesen.Um einen hohen Papierverbrauch, der maßgeblich für die umweltschädliche Rodungvon Wäldern und damit für den Klimawandel verantwortlich ist, langfristig unddeutlich zu reduzieren, ist es ratsam, bei der Lektüre von Zeitungen undZeitschriften auf ePaper zu setzen. Media Carrier, ein Tochterunternehmen desMedien-Logistik-Unternehmens MELO Group, hat sich auf die Vermarktung und denVertrieb von digitalem Content spezialisiert und bietet für jeden smart-mobileNutzungswunsch die ideale Lösung."Über den erfolgreichen Kooperationsabschluss mit Hapag-Lloyd Cruises freuen wiruns sehr. Mit diesem renommierten Kreuzfahrt-Veranstalter können wir dieReferenzliste unserer erstklassigen Kunden aus der Touristikbranche nun auch imBereich Schifffahrt erweitern", so Philipp J. Jacke, Geschäftsführer der MediaCarrier GmbH. "Immer mehr Kunden aus der Reiseindustrie erkennen, welchenMehrwert sie ihren Gästen bzw. Passagieren mit der Bereitstellung von digitalenLesecontent bieten können. Insbesondere auch der nachhaltige Aspekt, mit demePaper gegenüber Print-Titeln überzeugen, spielt dabei eine entscheidende Rolle,sich für unser zeitgemäßes, umweltfreundliches Serviceangebot zu entscheiden."Die Vorteile von ePapern liegen auf der Hand: Ganz unabhängig davon, wie vieleMenschen eine Zeitschrift gleichzeitig lesen möchten, sind e-Paper niemalsvergriffen, immer parat und immer aktuell, egal ob regional, national oderinternational. Dass die Nutzung von ePaper deutlich umweltschonender ist,beweisen auch diese Zahlen: Allein Lufthansa, die seinen Passagieren seit 2014den ePaper-Service von Media Carrier bereitstellt, konnte bisher seit Beginn derBereitstellung von digitalem Leseinhalt 7.147 Tonnen Papier einsparen.Über Media CarrierMit seiner ePaper-Mediathek begeistert Media Carrier speziell Kunden aus derReiseindustrie: Als "Software as a Service Angebot" (SaaS) lässt sich dieMediathek an jedem Ort der Welt integrieren. Sie ist ein ideales Produkt fürkundenorientierte Dienstleistungsunternehmen, die ihren Kunden und Gästen einenbesonderen, smarten Service für "unterwegs" bieten und sie mit aktuellsterQualitätslektüre versorgen möchten. Das ePaper-Tool arbeitet web-basiert undkann daher mit jedem beliebigen, internetfähigen Endgerät genutzt werden - egal,ob Apple- oder Android-Gerät, Tablet-PC oder Notebook. Für die Nutzung muss derUser weder eine App installieren noch mittels Registrierung persönliche Datenfreigeben. Er verbindet lediglich sein Endgerät mit dem WLAN vor Ort und gelangtanschließend automatisch (oder über eine Landingpage) zur Media Box, wo ermittlerweile mehr als 1.500 nationale und internationale Qualitätsmedienübersichtlich zum Download vorfindet.Das 2011 gegründete Unternehmen Media Carrier ist eine Tochter der MünchenerMELO Group, deren zentrale Geschäftsbereiche auf den Säulen Medien und Logistikberuhen. Die Media Carrier GmbH hat sich auf die Vermarktung und den Vertriebvon digitalem Content spezialisiert. Mit ihrer Entwicklung, der Media Box,beliefert die Media Carrier GmbH die Reiseindustrie mit e-Papern. Mittlerweileist die digitale Mediathek u.a. bei namhaften Airlines wie der Lufthansa, VirginAtlantic, Austrian Airlines, Eurowings, SWISS und - Singapur Airlines sowie inmehr als 1.200 Hotels (u.a. Crowne Plaza, Dorint Hotels, Intercontinental Hotels& Resorts, Intercity Hotels, Mandarin Oriental, Sofitel oder Steigenberger)weltweit erfolgreich im Einsatz.www.media-carrier.comPressekontakt:Schohra CaroliMarketing und Kommunikation ManagerTel.: +49 - 89 - 32471 4538Sandra BardewyckHead of SalesTel.: +49 - 89 - 32471 4535Media Carrier GmbH Muthmannstr. 1 80939 MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121683/4532689OTS: Media CarrierOriginal-Content von: Media Carrier, übermittelt durch news aktuell