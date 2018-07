"Digitales Immobilien-Eigentum" / Exporo bringt erste Kita-Anleihe auf den Markt (FOTO)

Hamburg (ots) -Auf www.exporo.de können Anleger ab sofort digital und wie einEigentümer, in die nachhaltige Assetklasse der Kita-Immobilieninvestieren. Bei dem aktuellen Objekt handelt es sich um einviergeschossiges Geschäfts- und Wohngebäude mit einer Gewerbeeinheit(Kita), zwei Wohneinheiten und 29 PKW-Stellplätzen im HamburgerStadtteil Winterhude.Wirtschaftlich kommt dieses innovative Investmentangebot dereigenen Immobilie zur Kapitalanlage sehr nahe und bietet einespannende Alternative zur eigenen vermieteten Immobilie. Aber derAnleger muss dafür weder Hunderttausende Euro in die Hand nehmen,noch sich mit Mietern oder Verwaltern auseinandersetzen oder hoheSonderumlagen aufbringen. Auch Nachschusspflichten oder zusätzlicheKosten gibt es nicht.Das Objekt "Kita Winterhude" wurde von erfahrenenImmobilienexperten geprüft und von der Exporo-Tochter "Exporo HamburgDoro GmbH" angekauft. Der Kaufpreis des Objektes betrug 9,8 MillionenEuro, die Fundingsumme, die über die Plattform exporo.de eingeworbenwird, liegt bei ca. 5.100.000 Euro. Die Mieteinnahmen des Gebäudesliegen bei durchschnittlich ca. 459.000 Euro. Ab einem Betrag von1.000 Euro können Anleger in Form einer Anleihe(Inhaberschuldverschreibung) die handelbar ist, in das Objektinvestieren. Sie partizipieren über eine Laufzeit von zehn Jahre anden Mieteinkünften der Immobilie und können zudem, durch dieWertentwicklung der Immobilie, weitere Erträge im Falle einesVerkaufs des Objektes generieren. Die erwartete Rendite bei denquartalsweisen Mietüberschuss-Auszahlungen liegt bei durchschnittlichca. 4,488 % pro Jahr, die erwartete Gesamtrendite (Mietausschüttungenund Verkaufsgewinnbeteiligung) bei ca. 6,30 % pro Jahr.Das Gebäude in der Dorotheenstraße 82 wurde 1984 in einem sehrqualitätsvollen Standard errichtet, ist unterkellert und verfügt übereinen Fahrstuhl. Die beiden vermieteten Wohneinheiten sinderstklassig ausgestattet und verfügen über Dachterrassen. Einekomplette Modernisierung der Wohnungen erfolgte zuletzt im Jahr 2015.Für die Kita, in der bis zu 238 Kinder betreut werden können, wurdendie unteren drei Geschosse des Gebäudes in den letzten neun Monatenkomplett entkernt und mit hochwertigsten Materialien, gemäß denAnforderungen des Betreibers, ausgebaut, mit dem ein Mietvertrag übereine Laufzeit von 20 Jahren geschlossen wurde.Der anmietende Betreiber der Kita, das kinderzimmer, ist mitsechzehn Standorten in Hamburgs gefragtesten Wohnlagen und weiterenKitas in Planung einer der größten Anbieter für Kindertagesstätten inder Hansestadt. Das kinderzimmer ist ein ISO zertifiziertesUnternehmen und weist in den Kindertagesstätten einen pädagogischabgestimmten Leistungskatalog vor. Durch kleine Gruppen mit jeweilszwei festen Bezugspädagogen und einem gruppeneigenen Springer stehtdie Individualität des Kindes im Vordergrund. Neben Erzieherinnen undErziehern sind Sozialpädagogen, Kinderpfleger, Logopäden undBewegungspädagogen beschäftigt.Pressekontakt:Exporo Investment GmbHAm Sandtorkai 7020457 HamburgPressekontakt:Birgit LangerE-Mail: b.langer@exporo.comOriginal-Content von: Exporo, übermittelt durch news aktuell