Digitales Hannover: Heise Medien unterstützt die 20. Hannah-Arendt-Tage

Hannover (ots) - Heise Medien engagiert sich für innovativeDigitalprojekte in Niedersachsen: Heise organisiert dasKreativfestival Maker Faire, ist im digitalRat.niedersachsen aktiv,nimmt am Ideen-Boulevard beim Maschseefest teil und unterstützt indiesem Jahr erstmals die 20. Hannah-Arendt-Tage, die die DigitaleDemokratie thematisieren.Welche Konsequenzen hat die Digitalisierung für die Demokratie?Antworten auf diese Frage bieten die Hannah-Arendt-Tage, die vom 17.bis 21. Oktober in Hannover stattfinden. heise online, das Leitmediumfür deutschsprachige Hightech-Nachrichten, und das renommierteComputermagazin c't von Heise Medien aus Hannover begleiten dieVeranstaltungen mit Berichterstattung, Moderation und Vorträgen sowiemit Live-Streaming.Wissen - Macht - Meinung: Demokratie 5.0Die Landeshauptstadt Hannover, die Leibniz-Universität Hannoverund die VolkswagenStiftung haben ein umfangreiches Programmzusammengestellt, das in verschiedenen Formaten das Thema "Demokratie5.0" einem breiten Publikum nahebringt. Diese sind:Podiumsdiskussionen, Vorträge, Lunch Lecture, ein Studierenden- sowieein Schulprojekt und eine begleitende interaktive Ausstellung. DieSchau "GEHEIMNIS - Ein gesellschaftliches Phänomen" wird imWestflügel im Schloss Herrenhausen präsentiert und von einemumfangreichen Rahmenprogramm flankiert. Hier steht vor allem dieFrage nach der Balance zwischen Transparenz und Geheimhaltung in derdigitalen Gesellschaft im Mittelpunkt. Neben Heise Medien werden dieHannah-Arendt-Tage und die Ausstellung auch von der VR Stiftung undder Hannoverschen Volksbank unterstützt.Für die aus Hannover stammende Politiktheoretikerin Hannah Arendtgehörte die kommunikative Macht zu den wichtigsten Elementen derPolitik. Lange vor dem Internet war sie von der besonderen Bedeutungder Vernetzung für das politische Handeln überzeugt. Aber wie könnenwir eine "Digitale Demokratie" mitgestalten?Mit einem Vortrag über "Wissen - Macht - Meinung: wie demokratischwird das digitale Jahrhundert" eröffnet die Autorin, Juristin undSoftwareunternehmerin Yvonne Hofstetter am 17. Oktober um 19 Uhr inder Galerie Herrenhausen die diesjährigen Hannah-Arendt-Tage. JürgenKuri, stellvertretender Chefredakteur von heise online und c'tübernimmt die Moderation. Am 19. Oktober um 19 Uhr diskutiert Kurimit Dr. Mike Weber (stellvertretender Leiter KompetenzzentrumÖffentliche IT bei Fraunhofer FOKUS) und Dr. Constanze Kurz vom ChaosComputer Club in der Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule zumThema "Kommune 5.0 - Wenn Algorithmen regieren und verwalten". BeideVeranstaltungen werden live auf heise.de gestreamt.Am 13. März 2018 um 18.00 Uhr erläutert Security-Experte FabianScherschel vom c't Magazin im Rahmen des Begleitprogramms zurAusstellung "GEHEIMNIS", wie Kriminelle das Internet nutzen undwelche Konsequenzen das für unsere Gesellschaft hat. Der Vortragfindet im Verlagshaus der Heise Gruppe statt.Weitere Informationen unter:www.hannah-arendt-hannover.dewww.hannover.de/herrenhausen/Museum-Schloss-Herrenhausenwww.heise.de