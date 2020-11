Digitales Format Ericsson Eurolab Innovation Pitch gestartet

Düsseldorf (ots) -- Am 25. November 2020 fand der Ericsson Eurolab Innovation Pitch statt und ergänzt als digitales Format die alljährlichen Innovation Days.- Im Rahmen des digitalen Events wurden die aktuellsten 5G-Innovationsthemen sowie die Forschung- & Entwicklungsexpertise des Ericsson Eurolab und der kooperierenden Standorte vorgestellt.- Erstmalig präsentierten die ExpertInnen eine 5G-Innovation für virtuelle Meetings, bei der die TeilnehmerInnen virtuell via AR/VR am Tisch sitzen. Ericsson präsentierte gestern ein digitales Ergänzungsformat zu den alljährlich stattfindenden Ericsson Innovation Days im Eurolab Aachen: den Ericsson Eurolab Innovation Pitch. In dem interaktiven Webcast für unterschiedliche Kundenzielgruppen, stellte das Unternehmen die Top 6 Innovationsthemen des Ericsson ICT Development Center Eurolab in Herzogenrath und unterstützender Standorte wie Frankfurt und Rosenheim vor. Eine Premiere feierte eine erstmalig vorgestellte 5G-Innovation für virtuelle Meetings, bei der die TeilnehmerInnen virtuell via AR/VR am Tisch sitzen.Wie viele andere Veranstaltungen mussten in diesem Jahr auch die Ericsson Innovation Days als physisches Präsenzevent der Pandemie weichen. Die InnovationsexpertInnen des Eurolab Aachen ließen sich davon aber nicht abhalten und brachten das Konzept Innovation Days kurzerhand in Form eines Webcast in den digitalen Raum. Ziel des Ericsson Eurolab Innovation Pitch ist es, die Bekanntheit und Wahrnehmung der Eurolab-F&E-Innovationsfähigkeit stetig auszubauen. Des Weiteren soll das virtuelle Webcast-Format als ein erster Anknüpfungspunkt für zukünftige Innovationskollaborationen mit Kunden dienen."Als innovative Keimzelle unseres Unternehmens brennen wir natürlich darauf unsere neuesten Entwicklungen und Anwendungsfälle vorzustellen", erklärt Jan-Peter Meyer-Kahlen, Leiter des Ericsson Forschungs- und Entwicklungsstandort Eurolab bei Aachen. "Unsere Arbeit im Ericsson Eurolab lebt aber auch vom Austausch mit unseren Telko-Kunden und Industriepartnern jenseits der Telekommunikationsindustrie. Mit dem Innovation Pitch kann dieser Austausch jetzt auch digital stattfinden."Ein Beispiel für diese neuesten Anwendungsfälle im Bereich der 5G-Innovation sind die sogenannten Ericsson 5G-Standalone Native Services für AR-/VR-Meetings. Das Wachstum des mobilen AR-Verbrauchermarktes stellt eine neue Geschäftsmöglichkeit für Mobilfunknetzbetreiber dar. Bisher gewohnte Business-Meetings können so dank Edge-Computing und der Mobilität, Kapazität und niedrigen Latenz, die 5G bietet, realisiert werden. Alles, was die Beteiligten brauchen, ist eine AR-/VR-Brille und schon sitzen die virtuellen Konferenz-teilnehmerInnen als eine Art AR-Hologramm mit am Tisch.- Im Rahmen des Ericsson Eurolab Innovation Pitch wurden neben den 5G-Standalone Native Services folgende weitere Innovationsthemen präsentiert:- 5G für eine sicherere Produktion: Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) bei Audi- 5G für die Energiewirtschaft: Dienstorientierter Plan für die Mobilfunknetze von heute und morgen- Automatisierung der Vertragsverhandlung für Network-Slicing- Modernisierung der Fertigung: Der 5G-Industrie Campus Europe- Antennen-Innovationen: kleine Mobilfunkstandorte für intelligente 5G-Städte Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und- dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein/ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.Aktuell hält Ericsson 117 kommerzielle Vereinbarungen und Verträge mit Mobilfunknetzbetreibern weltweit. Darüber hinaus ist Ericsson an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 70 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5G (http://www.ericsson.com/5G)Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 99.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2019 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von 227,2 Milliarden SEK. 