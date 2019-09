Digitales Fahrwasser: BearingPoint erforscht mit SINLOG elektronische Frachtdokumentation für die Binnenschifffahrt (FOTO)

Berlin (ots) -Mit digitalen Frachtdokumenten und einer Blockchain-gestütztenVernetzung soll SINLOG die Binnenschifffahrt besser in multimodaleTransportketten integrieren und die Attraktivität derBinnenschifffahrt gegenüber Straße und Schiene steigern.SINLOG, das neue Forschungsprojekt der Management- undTechnologieberatung BearingPoint, soll die Binnenschifffahrtattraktiver, effizienter und verlässlicher machen. SINLOG sollLösungsansätze identifizieren und erproben, um die digitaleIntegration der Binnenschifffahrt in intermodalen Logistikketten zufördern.Alexander Schmid, Partner bei BearingPoint, kommentiert: "DieBinnenschifffahrt muss besser in die Logistikketten integriertwerden, um Straße und Schiene wirksam zu entlasten. UnserForschungsvorhaben SINLOG richtet sich genau auf diese Anforderung:Frachtdokumente werden digitalisiert und in den Logistikprozessintegriert. Alle Beteiligten haben einen Mehrwert durch wenigerPapierkram und bessere Planung der Transporte mit digitalverfügbaren, verlässlichen Daten."Die Binnenschifffahrt stellt mit ihren Transportkapazitäten einwichtiges Glied der intermodalen Logistikkette dar. Allerdings weistsie bislang im Vergleich zu Schiene und Straße einen wesentlichgeringeren Digitalisierungsgrad beim frachtbezogenen Datenaustauschauf und gliedert sich daher nicht effektiv in intermodale, häufigbereits digital organisierte Logistikketten ein. Der Medienbruchbremst das Wachstumspotenzial dieser Branche deutlich. Zudem fehlenMöglichkeiten, den Warentransport manipulationsfrei über alle an derLieferkette Beteiligten hinweg in den Dokumenten absichern zu können.Das SINLOG-Team will daher unter der Koordination von BearingPointeine auf den Verkehrsträger adaptierte Datenstandardisierung und-verwaltung untersuchen und eine multimodal einsetzbare IT-Lösung fürFrachtdokumentationen entwickeln. In einem Praxistest sollen unterRealbedingungen standardisierte Möglichkeiten zum Einsatz digitalerFracht- und Schiffsdokumente untersucht werden. Auch die Gewährungder Korrektheit und Glaubwürdigkeit von Dokumenten mithilfe derBlockchain-Technologie soll dabei geprüft werden.SINLOG wird als Forschungsprojekt durch die Initiative mFUND desBundesministeriums für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI)gefördert. Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: "AlleVerkehrsträger müssen sich den Herausforderungen der Digitalisierungstellen. Das gilt auch - und insbesondere - für dieBinnenschifffahrt. Das vom BMVI im Rahmen des Förderprogramms mFUNDgeförderte Projekt SINLOG will Lösungsansätze identifizieren, um diestandardisierte digitale Integration der Logistikdokumente in derBinnenschifffahrt zu erleichtern. Damit zahlt das Projekt auch in denMasterplan Binnenschifffahrt ein, dessen Maßnahmen dieBinnenschifffahrt zukunftsfähiger und attraktiver gestalten sollen."Entsprechend des intermodalen Forschungsvorhabens, decken dieVerbund-Partner unter Koordination von BearingPoint die BereicheHäfen/Umschlagterminal, Reederei/Binnenschifffahrt, LogistikProzesse, agile IT-Entwicklung sowie Blockchain interdisziplinär ab.Zur SINLOG-Kooperation gehören: BearingPoint, der Bundesverband derÖffentlichen Binnenhäfen e.V., Fraunhofer FIT, MSG eG, PMMG und derTrierer Hafen. Ab Herbst 2020 wird die SINLOG-Lösung in einerFeldtestphase mit Partnern der Transportlogistik getestet. SINLOGsetzt hier bewusst auf eine Open Data Policy, um für dieDigitalisierung der Binnenschifffahrt ein möglichst großesNutzenspektrum zu erreichen. Parallel wird interessierten KMUs undStartups die Möglichkeit gegeben, Einblick in die entwickelte Lösungzu bekommen, um selbstständig im Rahmen ihrer eigenen TätigkeitenAnwendungen zu entwickeln.Über den mFUNDIm Rahmen der Forschungsinitiative mFUND fördert das BMVI seit2016 Forschungs- und Entwicklungsprojekte rund um digitaledatenbasierte Anwendungen für die Mobilität 4.0. 