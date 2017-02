Digitales Dialogmarketing auch für Non-Profit Organisationen ein effektives Instrument

Bonn (ots) - E-Mail Marketing hat den größten ROI von allenMaßnahmen im Marketing. Gerade für Non Profit Organisationen, die inihrem Budget beschränkt sind, ist das ein ausschlaggebender Faktor.Ein schneller und effizienter Weg, um mit den Interessenten, Spendernund Helfern in Verbindung zu treten. Deshalb haben wir Tipps undPotenziale rund um das Thema E-Mail Marketing für Non ProfitOrganisationen zusammengetragen.Langfristige Hilfe und das Aufbauen von Beziehungen zuUnterstützern der Organisation trägt einen hohen Anteil daran, wieerfolgreich und konstant "Gutes" getan werden kann. Digitale Präsenzist sehr wichtig, da viele Menschen das Internet nutzen, umherauszufinden wo ihr Geld hingelangt, sich über Erfahrungenaustauschen und zu suchen, welche Organisation dieselben Interessenvertreten wie sie.Potenziale von digitalem Dialogmarketing im Non Profit BereichDas Interessierte auf der Webseite der Organisation landen ist dererste Schritt. Sie zu halten und zu aktiven Mithelfern zu machen istdas nächste Ziel. Das funktioniert zum Beispiel, wenn die Webseiteermöglicht, sich für einen Newsletter einzutragen, um über alleaktuellen Geschehnisse auf dem Laufenden zu bleiben. Hier kann jetztauf einfache Weise der Dialog aufgebaut werden. Die Interessiertenwerden in persönlicher Form angesprochen, der Weg über den E-MailVersand ist kosteneffizient und der Erfolg lässt sich kontrollierenund messen. Das E-Mail im Non Profit Bereich ein Kanal ist, über dendie Botschaft wirklich ankommt und die Empfänger interessiert zeigtdie Klickrate von 5 Prozent und mehr sowie eine Öffnungsrate von über25 Prozent (IBM). Es gibt immer wieder Gelegenheiten, für die sichein E-Mail Versand zur Kontaktaufnahme eignet. Damit dieAufmerksamkeit hoch bleibt sollte der Versand für ganz verschiedeneAnlässe genutzt werden. Zum Beispiel...Willkommensstrecke: Eine Willkommensstrecke kann genutzt werden,um dem neuen Mitglied der Community noch mehr Informationen zukommenzu lassen und zu zeigen, welchen Unterschied jeder Einzelne machenkann. Marketing Automation ist nicht nur eine gute Möglichkeit, umneue Interessenten willkommen zu heißen, 14 weitere spannendeMöglichkeiten finden Sie hier:https://www.artegic.com/de/14-vorlagen-marketing-automation/Danke: Sich bei den Spendern zu bedanken oder zu zeigen was siebewirkt haben, ist eine positive Erfahrung für beide Seiten. DerHelfer fühlt sich wichtig und wertgeschätzt und wird nicht so schnelldas Interesse verlieren.Spendenakquise: Im digitalen Dialogmarketing kann noch vielPotenzial ausgeschöpft werden, wenn es darum geht, online Spenden zuakquirieren. Denn laut Econsultancy gehen 79 Prozent der Spenden nochoffline ein. Machen Sie ihre Spender darauf aufmerksam, dass sie auchbequem über online Bezahlmöglichkeiten ihren Beitrag leisten können.Besonders um die Weihnachtszeit bieten sich kreative Ideen an, um dieEmpfänger aufmerksam zu machen. Zum Beispiel können sie Geschenkekaufen, von denen ein Teil an wohltätige Zwecke fließt.Verbreitung über andere Kanäle: Schafft man echten Mehrwert durchdie Inhalte, ist die Wahrscheinlichkeit für Empfehlungen per SocialMedia hoch. Dadurch geben Sie ihren Empfängern die Möglichkeit, dieBotschaft weiter in verschiedene Netzwerke zu tragen.Events: Einladungen, zu einer Veranstaltung die dem wohltätigenZweck dient lassen sich ganz einfach per Mail verschicken. Auch wennder Empfänger nicht kommen kann, kann er trotzdem etwas spenden undzwar ganz einfach über wenige Klicks.Erklärungen/Newsletter Updates: In regelmäßigen Abständen könnenSie die Unterstützer mit wechselndem Content auf dem Laufendenhalten. Nicht nur aktuelle Geschehnisse, sondern auch Geschichten vonPersonen oder Orten denen geholfen werden soll sind interessant undwecken Emotionen.Praxistipps für die Optimierung des DialogmarketingsAls erstes sollte die Webseite für Newsletter Registrierungenoptimiert werden. Für die folgenden E-Mails ist es hilfreich, wennsie möglichst vielfältig und interessant gestaltet werden, um dieAufmerksamkeit zu behalten. Am erfolgreichsten sind die E-Mails, wennsie je nach Inhalt und Anlass an die Zielgruppe angepasst werden.Ganz wichtig ist der Einsatz von starken gut platzierten Calls toAction, um passive Interessenten zu aktiven Helfern zu machen.Gerade in Non Profit Organisationen, in denen die volleKonzentration auf den Projekten liegt, bietet es sich an auf dieMöglichkeiten externer Dienstleister zurückzugreifen. Um dasVertrauen nicht durch Banalitäten, die nichts mit dem eigentlichenZweck der Organisation zu tun haben zu belasten, ist es ratsam, dieDatenschutzbestimmungen immer gut im Blick zu haben. Die wichtigstenPunkte hierzu finden sie unter anderem in unserer Checkliste zu BigData und Recht unter https://www.artegic.com/de/big-data-und-recht/artegic und UNO Flüchtlingshilfe erhalten internationaleMarketingSherpa Auszeichnung für innovative Lösung in Bereichrechtssichere Datennutzungartegic hat gemeinsam mit der UNO-Flüchtlingshilfe eineumfassende, datenbasierte CRM Strategie entwickelt. 