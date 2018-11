Digitales Dialogmarketing für Medien-Abo-Modelle

Bonn (ots) - Das Geschäftsmodell von Medien-Unternehmen befindetsich im Wandel, denn in der Medienbranche hat die Digitalisierungbesonders stark und schnell Einzug gehalten. Generell geht dieEntwicklung weg von Print und hin zu digitalen Angeboten.Exemplarisch ist dafür die auflagenstärkste deutsche Tageszeitung,die Bild-Zeitung, deren verkaufte Print-Auflage in den letzten 20Jahren um 63,5 Prozent gesunken ist. Zwar gibt es auch hier Ausnahmen(wie beispielsweise Die Zeit oder FAS), dennoch besteht einallgemeiner Trend. Viele Medienhäuser suchen deshalb nachalternativen Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen.Beispielsweise trägt die Digital-Sparte bei der Axel Springer SEmittlerweile über zwei Drittel zum Umsatz und knapp drei Viertel zumKonzernergebnis bei. Neben Werbung und Affiliate Marketing gewinnenauch digitale Abonnements zunehmend an Bedeutung. News (Spiegel+, NewYork Times etc.), Musik (Spotify, Deezer etc.), Video on Demand(Netflix, Amazon etc.), Hörbücher (Audible etc.) sind nur einigeBeispiele für Geschäftsfelder mit digitalen Abo-Modellen. Dochdigitale Abos haben auch Nachteile für die Unternehmen. Der digitaleMarkt ist zumeist transparenter als der analoge und selbst zuvermeintlich exklusiven Inhalte lassen sich meist gebührenfreieAlternativen finden. Oft machen auch monatliche Kündigungsfristendas Wechseln zwischen verschiedenen Anbietern besonders einfach.Gerade im Online-Bereic, müssen Sie also hart um Ihre Kunden kämpfen.Digitales Dialogmarketing kann Ihnen dabei helfen, das Angebot fürAbonnenten attraktiv zu halten, Abwanderungen zu verhindern undZusatzgeschäfte zu generieren.Klassische Medien-Abo-ModelleWenn wir in diesem Blogbeitrag von Medien-Abo-Modellen sprechen,dann meinen wir damit in erster Linie die "klassischen" Modelle.Unter klassischen Medien-Abo-Modellen wird der regelmäßige Bezugeiner Leistung innerhalb eines vorher festgelegten Zeitraumsverstanden, so wie unter anderem ein Zeitungsabonnement. Man bekommt,wofür man bezahlt. Entscheidet man sich für das Abonnieren einerbestimmten Zeitung, so bekommt man diese in den vereinbartenAbständen zugesandt (analog oder digital in Form von ePapern aberz.B. Zugänge zu Portalen mit Exklusivcontent). In Deutschland dürfenAbonnements maximal mit einer Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossenwerden. Unternehmen sind dadurch regelmäßige Umsätze garantiert,wohingegen Kunden wissen, welche Leistungen sie erhalten und welcheKosten sie zu erwarten haben.Bekannte Geschäftsfelder dafür sind unter anderem:- Zeitungen, Zeitschriften und Magazine- Online-Games- Filme- Musik StreamingProbleme von herkömmlichen Abo-ModellenWie bereits eingangs erwähnt, haben fast alle Unternehmen miteiner immer größer werdenden Konkurrenz zu kämpfen. Am Beispiel vonVerlagen führt dies, und die Tatsache, dass immer mehr Inhalte imNetz auch kostenfrei zur Verfügung stehen, zu stark sinkendenAuflagen. Diese werden dabei zum existenziellen Problem, da sinkendeUmsätze kompensiert werden müssen, beispielsweise durch einegeringere Anzahl an Redakteuren, Journalisten und Korrespondenten.Mit einem kleineren Netzwerk wird es jedoch auch schwieriger, einengewissen Standard an qualitativ hochwertigen Inhalt aufrecht zuerhalten. Eine Verschlechterung in der Qualität sorgt wiederrumdafür, dass sich Abonnenten nach Alternativen umschauen und ihrAbonnement gegebenenfalls kündigen. Aus dieser Spirale gilt es herauszu gelangen. Wie Studien zeigen, ist dabei für AbonnementenFlexibilität besonders wichtig. Die Deutsche Post hat in einerUmfrage herausgefunden, dass 80 Prozent der Endkunden es als sehrwichtig empfänden, ein Abo kurzfristig kündigen zu können, beiNicht-Abonnenten liegt der Wert gar noch höher.Darüber hinaus wurden von den Kunden folgende Punkte als besonderswichtig eingestuft:1. vertraulicher Umgang mit persönlichen Daten2. kostenloser Kundenservice3. transparente Gestaltung des Abonnements4. eine rasche, kompetente und freundliche Beantwortung von Anfragen5. Verzicht von Anrufen für WerbezweckeÜberraschenderweise gab nur eine Minderheit der Verlage an,Kunden-Daten für detaillierte CRM-Zwecke auszuwerten. Jedoch liegtgenau hierin der Schlüssel, denn über die daraus zu gewinnendenRückschlüsse können Sie Ihr Angebot verbessern und besser auf dieKundenbedürfnisse eingehen. Hierbei gilt es jedoch (siehe Punkt 1),auf hohe Datenschutzstandards zu setzen sowie den Kunden offen undtransparent zu kommunizieren, wie ihre Daten verarbeitet werden.Hinzu kommt, dass heute nicht nur die alteingesessenen Unternehmenmit der Schnelllebigkeit des Marktes zu kämpfen haben, sondern auch"neue" Anbieter. Die kurzen Kündigungsfristen machen den Kunden dasWechseln zur Konkurrenz äußerst einfach. Aus diesem Grund ist es fürUnternehmen ratsam, dem Kunden ständige Präsenz zu zeigen und daseigene Angebot auf Kundenwünsche auszurichten.Möglichkeiten des Digitalen DialogmarketingsDigitales Dialogmarketing, insb. in Verbund mit MarketingAutomation, unterstützt Sie dabei, Abonnenten zu halten oderzurückzugewinnen sowie Zusatzgeschäfte zu realisieren.Folgende Punkte sollten Sie dabei als Möglichkeiten im Augebehalten:1. Willkommensstrecken verwenden2. Das Re-Engagement der Kunden fördern3. Cross- und Upsells bewerbenWillkommenstrecken verwendenWillkommensstrecken sind ein vielfältig einsetzbares Instrument imdigitalen Dialogmarketing. Eine Willkommensstrecke kann dabei ausmehr bestehen als aus einer einfachen Begrüßung neuer Kunden. Kunden,die sich gerade neu für Ihr Angebot registriert haben, haben einebesonders große Aufmerksamkeit für Ihre weiteren, ggf. auchhöherwertigen Angebote.Nutzen Sie diesen besonderen Moment der Aufmerksamkeit undkommunizieren Sie z.B. diese Informationen in einer mehrtägigenMailfolge:1. Erklären Sie, welche Möglichkeiten es gibt, das Kundenprofil zuverwalten (Self-Service) sowie ggf. das Abonnement- Angebot zukonfigurieren.2. Präsentieren Sie vergangene Inhalte, ggf. zusammen mit passendenKundenkommentaren. Ermöglichen Sie ggf. die Nachbestellung besondersbeliebter Inhalte aus der Vergangenheit.3. Weisen Sie auf weitere digitale Services hin, z.B. Ihre App, IhrenNewsletter oder Ihre Community.4. Bieten Sie Prämien für das Werben neuer Kunden an.5. Fragen Sie den Kunden nach weiteren Informationen, um Ihm nochindividuellere Angebote machen zu können.Eine Willkommensstrecke sollte auch immer dazu dienen, den Kundenan Ihre sonstige Unternehmenskommunikation zu "gewöhnen". Seien Siealso konsistent, das heißt: Gestalten Sie die Willkommensmails imgleichen Look wie Newsletter oder Transaktionsmails und verwenden Sieden gleichen Absender. Weitere Informationen, wie SieWillkommensmails zur Bindung neuer Kunden nutzen, erfahren Sie durchdas Klicken auf diesen Link.Das Re-Engagement der Kunden fördernIn Bezug auf das Re-Engagement ist die beste Lösung, Abmeldungenvon Vorneherein zu vermeiden. Das geht natürlich am besten, indem Siemit einem tollen Produkt und gutem Service punkten. RegelmäßigeBefragungen zur Qualität Ihres Produktes können Ihnen Aufschlussdarüber geben, woran es ggf. hapert und wie Sie Ihr Produkt nochbesser und attraktiver für den Kunden machen können. Mit derrichtigen Marketing Automation-Technologie können Sie denregelmäßigen Versand von Befragungen einfach automatisieren.Meldet sich der Kunde trotzdem ab, sollten Sie in einer letztenE-Mail alles versuchen, um Ihn noch einmal von dem Vorhabenabzubringen:1. Bieten Sie dem Kunden hausinterne Alternativen zu dem bisherigenAbonnements. Dies müssen nicht zwangsläufig andere Abonnements sein,sondern auch andere Angebote. Versuchen Sie in jedem Fall, den Kundenzumindest als Newsletter-Empfänger zu halten, um Ihn ggf. zu einemspäteren Zeitpunkt als Abonnent reaktivieren zu können.2. Zeigen Sie gezielt andere Möglichkeiten als eine endgültigeAbmeldung vom Abonnement auf. Ermöglichen Sie dem Abonnenten, dieFrequenz zu wechseln oder das Abo temporär zu pausieren, den Umfangder Kommunikation zu ändern, seine Daten zu ändern zu ändern oder denBezugskanal zu wechseln. Weisen Sie den Kunden generell noch einmalauf die Self-Service-Möglichkeiten in seinem Profil hin.3. Fragen Sie ihn, warum er sich abmelden möchte. Je nach Antwort,können Sie automatisiert mit einer passenden E-Mail reagieren und Ihmz.B. anbieten, Probleme noch einmal persönlich mit einemService-Mitarbeiter zu besprechen.Cross- und Upsells bewerbenDurch Cross- und Upsells können Sie mehr Umsatz durch bereitsexistierende Nutzer generieren. Gerade für Medienunternehmen ist diesbesonders spannend, da zumindest größere Anbieter sehr diversaufgestellt sind. Große Verlagshäuser wie Burda z.B. vertreiben eineVielzahl an Titeln. Viele Anbieter haben neben Medien auch anderedigitale Angebote im Portfolio, beispielsweise aus dem E-Commerce.Crosssells können dabei unter anderem Merchandise-Artikel zu denMedienangeboten sein, Upsells wären dabei unter anderemPremium-Zugänge, sodass dem Abo-Inhaber noch mehr Content zurVerfügung steht, auf den anderen Account-Arten keinen Zugriff bieten.Studien zeigen, dass einen neuen Kunden zu gewinnen (abhängig von derBranche) zwischen 5 und 25 mal so teuer ist, wie einen bestehendenKunden weiterzuentwickeln. Bieten Sie also stets Cross- und Upsellsan, um Ihre Kunden auch über andere zu ihnen passende Angebote zuinformieren.Beachten Sie dabei folgende Punkte:1. Kennen Sie Ihre Kundschaft: Gehen Sie auf Bedürfnisse undInteressen Ihrer Kunden ein, um ihnen das richtige und passendeProdukt bieten zu können.2. Hören Sie aktiv zu: Befragen Sie Ihre Kundschaft in regelmäßigenAbständen und leiten Sie aus dem Feedback aktiv passendeLösungsvorschläge für Ihre Kundschaft ab. Bieten Sie Kunden, die vielunterwegs sind, beispielsweise lieber die digitalen als analogenMedienangebote an, da diese ortsunabhängig nutzbar sind.3. Gestalten Sie eine attraktive Customer Journey: Machen Sie sichGedanken darüber, wie Kunden Ihr Produkt nutzen und an welcheTouchpoints, diese bereit sind, über Zusatzangebote informiert zuwerden.FazitMittels automatisierten, digitalen Dialogmarketing bietet sich fürUnternehmen also ein großer Vorteil, denn dieses bietet zahlriecheMöglichkeiten, den Customer Lifecycle zu verlängern. 