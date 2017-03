DigitalesLebenGestalten: Telefónica Deutschland wieder auf der CeBIT (FOTO)

München (ots) -Die digitale Transformation ist ein zentrales Thema der CeBIT2017. Als Treiber der Digitalisierung und nach Kundenzahl größterMobilfunkanbieter im deutschen Markt ist für Telefónica Deutschlanddie CeBIT genau der richtige Ort, um unter dem Motto"#DigitalesLebenGestalten" die Visionen und Produkte des Unternehmensvorzustellen. Erstmals seit zehn Jahren präsentiert sich TelefónicaDeutschland deshalb wieder mit einem großen Stand. Nebenmaßgeschneiderten Angeboten für Geschäftskunden sowie neuenMachine-to-Machine-Produkten geht es auch um das "Internet der Dinge"für Endkunden. Zudem erwartet die Messe-Besucher ein informativesProgramm auf der standeigenen Bühne."Als OnLife Telco wollen wir unseren Kunden das beste digitaleErlebnis bieten und sie dabei unterstützen, ihr digitales Leben nachihren Wünschen zu gestalten", sagt Markus Haas, CEO von TelefónicaDeutschland. Dies macht das Unternehmen auf der CeBIT mit einem 400Quadratmeter großen Stand deutlich. "Der B2B Schwerpunkt der CeBITwird unserem Anspruch gerecht, als einer der größten Player derdeutschen Telekommunikationsbranche ein verlässlicher undwegweisender Partner für den deutschen Mittelstand zu sein, wenn esum Konnektivität und Digitalisierung geht", erklärt Haas. Konkretbedeutet das: Unter dem Motto "Business einfach machen" unterstütztTelefónica Deutschland andere Unternehmen dabei, die Chancen derDigitalisierung zu nutzen.Telefónica Deutschland ist Impulsgeber für neue LösungenSo decken die Showcases für Machine-to-Machine-Anwendungen vonvernetzten Schuhen über intelligentes Flottenmanagement bis hin zuschlauen Gas- und Stromzählern vielfältige Einsatzgebiete ab. Einsmarter connected Sicherheitshelm beispielsweise sorgt für Sicherheitin der Industrie, indem Sensoren permanent Umgebungseigenschaftenmessen und drahtlos übertragen.Ein Smarter Wasserzähler ermöglicht eine extralange Nutzungsdauerdank sparsamer Schmalbandtechnologie Narrow Band IoT. Und ein smarternachträglich ausgerüsteter Getränkekühlschrank ist mit Sensoren undeiner Global SIM ausgestattet und steigert so unter anderem dieEffizienz der Aufsteller. "Mit unserem attraktiven Produktportfolioadressieren wir Kernbedürfnisse unserer Geschäftskunden, eröffnenMöglichkeiten und motivieren als Impulsgeber neue digitale Lösungeneinzusetzen", erklärt Dirk Grote, Director B2B bei TelefónicaDeutschland.Das Internet der Dinge begeistert EndkundenDarüber hinaus erfahren die Messe-Besucher, welche Angebote dasTochterunternehmen Telefónica NEXT im Bereich Internet der Dinge fürEndkunden entwickelt. "Bisher hat das "Internet der Dinge" vor allemdie Industrie erobert. Es wurden Geräte und Maschinen vernetzt. Dochmit unserer Plattform geeny.io machen wir es für Unternehmen einfach,neue und intelligente IoT-Anwendungen für Konsumenten rasch zuentwickeln und ihre Kunden damit zu begeistern", erklärt Dr. NicolausGollwitzer, CEO von Telefónica NEXT.Ein Prototyp für gesundheitsorientierte Kleidung - das sogenannteSmart Shirt - beispielsweise misst Körperfunktionen, gekoppelteGeräte lassen sich über die Ärmel steuern. Mit Smart Care zeigtTelefónica NEXT, wie Senioren im Alter länger selbstständig lebenkönnen. Möglich machen das diverse Sensoren und Algorithmen. Zudemwird mit "Dogsense" ein smartes Hundehalsband präsentiert, das demHalter hilfreiche Tipps für Ernährung und Fürsorge des Tieres gibt.Wie kreativ und vielseitig die Ideen in der digitalen Welt sind,verdeutlicht auch Wayra, der Startup Accelerator von TelefónicaDeutschland. Auf dem Stand werden einige Gründer ihreGeschäftsmodelle vorstellen.Bühnenprogramm bietet Informationen und UnterhaltungNeben den Produktneuheiten gewährt Telefónica DeutschlandEinblicke in die aktuell laufende Netzintegration. Zusätzlichbekommen die Messebesucher einen Eindruck davon, welchesNutzererlebnis die neuen Mobilfunktechnologien 4.5G und 5G in naherZukunft bieten werden. Ein informatives und unterhaltsames Programmauf der standeigenen Bühne mit internen und externen Rednern wie demCyborg Neil Harbisson rundet das Messeerlebnis für die TelefónicaGäste auf der CeBIT ab. Formsprache und Design des Standes in Halle12 veranschaulichen die Symbiose aus realem Leben und digitaler Welt.Der Messestand überträgt das Thema Datenströme in Architektur,schafft dabei gleichzeitig einen transparenten Raum zum Wohlfühlenund lädt dazu ein, sich über das umfassende Produktportfolio für dievernetzte Welt zu informieren.Aktuelle Information zu Telefónica Deutschland auf der CeBIT 2017liefert eine umfassende Pressemappe:www.telefonica.de/presse/pressemappen/cebit-2017.htmlDas standeigene Bühnenprogramm von Telefónica Deutschland bietetInformatives und Unterhaltsames rund um die Trends derDigitalisierung: http://ots.de/spKOXTelefónica Deutschland Holding AG, mit ihren operativ tätigenGesellschaften Telefónica Germany GmbH & Co. OHG und E-Plus MobilfunkGmbH, notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard.Das Unternehmen bietet mit der Produktmarke o2 sowie diversen Zweit-und Partnermarken Privat- wie Geschäftskunden in Deutschland Post-und Prepaid-Mobilfunkprodukte sowie innovative mobile Datendiensteauf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie an. Darüber hinausstellt es als integrierter Kommunikationsanbieter auchFestnetzprodukte wie DSL-Telefonie für Privatkunden sowie innovativeIP-Telefonie- und Vernetzungslösungen im Geschäftskundenbereich zurVerfügung. Abgerundet wird das Angebot durch moderneHighspeed-Internet-Produkte. Mit insgesamt 49,3 MillionenKundenanschlüssen (Stand: 31.12.2016) gehört das Unternehmen zu dendrei führenden integrierten Telekommunikationsanbietern bundesweit.Allein in der Mobilfunksparte betreut Telefónica Deutschland 44,3Millionen Anschlüsse und ist damit in Deutschland Marktführer. ImGeschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,50Milliarden Euro. Telefónica Deutschland ist Teil des spanischenTelekommunikationskonzerns Telefónica S.A. mit Hauptsitz in Madrid.Die Telefónica-Gruppe zählt mit einer Präsenz in 21 Ländern und einerKundenbasis von 350 Millionen Anschlüssen zu den größtenTelekommunikationsgesellschaften der Welt.Weitere Informationen:PressestelleTelefónica Deutschlandwww.telefonica.de/presseblog.telefonica.deKatja Hauß+49 (0)89 2442 1248katja.hauss@telefonica.comOriginal-Content von: Telef?nica Deutschland Holding AG, übermittelt durch news aktuell