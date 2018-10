Digitaler Wandel: Neue Qualifizierungsmodelle von alfatraining für den Arbeitsmarkt 4.0 (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Prozessoptimierung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz undIndustrie 4.0 - all das sind Schlagworte, die im Rahmen der aktuellenArbeitsmarktdiskussion immer wieder angeführt werden, umschwarzmalerisch einen Untergang der menschlichen Arbeitskraft zuprognostizieren.Aber wird durch den momentanen Strukturwandel der Roboter wirklichdie menschliche Arbeitskraft ersetzen?Fakt ist, die sogenannte "Vierte Industrielle Revolution" wird zumAbbau von Stellen führen - verschiedene repräsentative Studien gehenjedoch von einem Produktivitätswachstum der deutschen Industrie von90 - 150 Milliarden Euro innerhalb der nächsten 5 - 10 Jahre aus.Der Einsatz neuartiger Technologien bedeutet daher nicht, dass esinsgesamt weniger Jobs gibt. Durch das sogenannte "Internet derDinge" wird es neue digitale und globale Geschäftsmodelle geben, diehoch spezialisierte Fachkräfte notwendig machen. Ja, es wird zumAbbau von Stellen in Bereichen kommen, die Maschinen effizienterübernehmen können, es wird in den nächsten Jahren jedoch auch einenormes Wachstum an Positionen in anderen höherwertigen Bereichen derindustriellen Produktion und ITK-Wirtschaft geben.Roboter werden in der Zukunft monotone und eintönige Jobs übernehmen,hierdurch werden jedoch auch enorme Potentiale im Bereich dersozialen Dienstleistung am Menschen freigesetzt. Bildung, Pflege,Gesundheit - das sind nur einige wenige Branchenbeispiele, diezukünftig ein enormes Wachstum zu erwarten haben.Das heißt im Gegenzug jedoch auch, dass sich die qualifikatorischenAnforderungen an die Beschäftigten in den nächsten Jahren verändernwerden.Unternehmen und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbstmüssen sich daher auf diesen Strukturwandel vorbereiten und neueQualifizierungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, um mit diesenschnellen Transformationsprozessen Schritt halten zu können.alfatraining® knüpft genau hier an und bietet über eine globaleBildungsplattform Online-Qualifizierungen in Themenbereichen an, dieder Arbeitsmarkt von morgen fordert. alfatraining sieht es daher auchals Aufgabe, den technologischen Wandel durch moderneQualifizierungsmodelle mitzugestalten.alfatraining zählt zu den größten und erfolgreichstenBildungsunternehmen in Deutschland.Auf der Online-Seminar-Plattform www.alfatraining.com könnenSeminare aus unterschiedlichen Fachbereichen undSchlüsseltechnologien gebucht und über das Videokonferenzsystemalfaview® besucht werden.Was bedeutet das?Im virtuellen Seminarraum alfaview® (www.alfaview.com) kann sichdas ganze Team mit Live-Video sehen, hören, in Echtzeit miteinandersprechen und standortübergreifend an Projekten arbeiten. Durch diehervorragende Übertragungsqualität von Video und Ton kann derUnterricht mit alfaview® stabil, ortsunabhängig und im Echtzeitdialogdurchgeführt werden.Themen am Puls der ZeitDas Angebot der Online-Seminarplattform richtet sich anWeiterbildungsinteressierte aus dem Privatbereich sowie anUnternehmen, die auf der Suche nach professionellenQualifizierungsangeboten sind, um sich schon heute auf dieAnforderungen der zukünftigen "Gigabit-Gesellschaft" vorzubereiten.Die Weiterbildungsplattform bietet sowohl Einführungskurse fürEinsteiger als auch Seminare für Professionals und originalHerstellerzertifizierungen in einem breiten Spektrum an moderneThemen an:Industrie 4.0, Augmented / Virtual Reality, Burnout Prävention,BIM, Big Data, Design, Thinking, Softwaretester, Robotik, SAP,Sprachen, Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Microsoft Office,Medien und Gestaltung, Finanzbuchhaltung, Einkauf und Logistik,Marketing und Redaktion, Arbeit und Recht sowie Bewerbungstraining.Die Kurse von alfatraining sind perfekt auf die Arbeitswelt 4.0ausgerichtet: digitalisiert, agil und ressourcensparend.Pressekontakt:alfatraining Bildungszentrum GmbHwww.alfatraining.deKriegsstraße 10076133 KarlsruheTelefon +40 721 35450-300E-Mail presse@alfatraining.deOriginal-Content von: alfatraining, übermittelt durch news aktuell