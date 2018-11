Digitaler Wandel der Arbeitswelt: Heil setzt auf mehr Weiterbildung

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts rasanter Veränderungen der Arbeitswelt durch Digitalisierung hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mehr Weiterbildung angemahnt.



"Es geht darum, Arbeitslosigkeit im digitalen Wandel zu vermeiden, bevor sie entsteht", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Nach dem "Fachkräftemonitor" seines Ministeriums würden bis 2025 rund 1,6 Millionen Jobs wegfallen, gleichzeitig entstünden aber mehr als 2,3 Millionen neue Arbeitsplätze. "Die Arbeit wird uns also nicht ausgehen, es wird aber andere Arbeit sein." Die entscheidenden Stellschrauben seien Qualifizierung und Weiterbildung.

Heil wies darauf hin, dass es vom nächsten Jahr an einen Rechtsanspruch auf Weiterbildungsberatung gebe. Zudem werde Qualifizierung für alle Beschäftigten in Unternehmen im Strukturwandel finanziell unterstützt. In der Klausur des Kabinetts zum Thema Digitalisierung werde es auch darum gehen, wie sich die Berufs- und Fachhochschulen stärker für die Weiterbildung öffnen können.

Das Kabinett zieht sich an diesem Mittwoch in Potsdam zu einer zweitägigen Klausur zurück, um über die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung zu beraten. Bereits bekannt wurde, dass die Bundesregierung rund drei Milliarden Euro zusätzlich in Künstliche Intelligenz investieren will. Einen entsprechenden Beschluss will das Kabinett am Donnerstag fassen./hme/DP/zb