Digitaler Vermögensverwalter LIQID erhält 33 Millionen Euro Kapitalzufuhr

Berlin (ots) -- Series-C-Finanzierung durch Tosca Private Investments Fund- Internationales Wachstum angestrebtDer digitale Vermögensverwalter LIQID aus Berlin hat eineFinanzierungsrunde abgeschlossen und erhält 33 Millionen Euro fürsein weiteres Wachstum. Es handelt sich um eine der größten Summen,die bislang in ein deutsches FinTech-Unternehmen investiert wurden.Hauptkapitalgeber ist Toscafund Asset Management LLP, eine in Londonansässige Multi-Asset-Alternative-Investment-Gesellschaft, die übervier Milliarden US-Dollar verwaltet. Bestehende Investoren, darunterProject A, HQ Trust und Dieter von Holtzbrinck Ventures, nahmenebenfalls an der Finanzierungsrunde teil.Mit seiner Beteiligung über den Tosca Private Investments Fund("TPIF") wird Toscafund ein signifikanter Gesellschafter des schnellwachsenden FinTechs. TPIF versteht sich als Private-Equity-Investormit dem Schwerpunkt auf kleine und mittelständische Unternehmen imeuropäischen Finanzdienstleistungssektor. Die Transaktion steht unterdem Vorbehalt der Genehmigung durch die BaFin.LIQID wurde 2016 gegründet und positioniert sich als digitaleAlternative zur traditionellen Privatbank. In enger Partnerschaft mitHQ Trust, dem Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt, bietetdas Unternehmen Kunden ab einer Mindestanlage von 100.000 Euro nebender Vermögensverwaltung auch Zugang zu alternativen Anlageklassen wiePrivate Equity an. Knapp zwei Jahre nach dem Start verwaltet LIQIDfast 300 Millionen Euro für seine Kunden.Christian Schneider-Sickert, CEO und Mitgründer von LIQID, siehtden Grund für das schnelle Wachstum in einer klaren Kundenzentrierungund der aktiven Unterstützung seiner Investoren: "Unsere Investorenhaben entscheidend den Aufbau von LIQID unterstützt und uns dabeigeholfen, das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Wir freuen uns, mitTPIF einen so starken und international erfahrenen Partner gefundenzu haben, mit dessen Hilfe diese Entwicklung weiter vorangetriebenwerden kann." Mit der aktiven Unterstützung von TPIF sei es möglich,die Technologieplattform sowie das Dienstleistungsangebot von LIQIDin Deutschland und darüber hinaus auszubauen.Fabrizio Cesario, Partner von Toscafund, freut sich auf dasEngagement: "Sehr gerne unterstützen wir die bisherigenGesellschafter und das Team von LIQID mit unserem Kapital und unsererExpertise in der europäischen Finanzdienstleistungsindustrie. DieseBeteiligung passt hervorragend zu unserer langjährigen underfolgreichen Historie in der Wachstumsfinanzierung außergewöhnlichinnovativer Unternehmen. Der technologische Wandel wird dieFinanzindustrie fundamental verändern und LIQID nimmt dabei eineVorreiterrolle ein."George Koulouris, Partner von Toscafund, ergänzt: "Wir sehen inder Betreuung vermögender Privatkunden starke Wachstumsperspektivenin ganz Europa. Die preisgekrönte Plattform von LIQID hebt sich dankihrer einzigartigen Kombination von Technologie, professionellenAnlagestrategien und menschlicher Kompetenz klar von der Konkurrenzab. LIQID ist aus unserer Sicht ideal auf die Bedürfnissewohlhabender Kunden zugeschnitten. Das Geschäftsmodell ist starkskalierbar und hat großes Potenzial für den gesamten europäischenMarkt."LIQID wurde von Rothschild & Co. und TPIF von Herax Partnersberaten.Über LIQIDLIQID ist ein unabhängiger digitaler Vermögensverwalter, derseinen Kunden Zugang zu Anlagestrategien, Anlageklassen undKonditionen bietet, die bisher ausschließlich hochvermögendenPrivatpersonen vorbehalten waren. Das Berliner Unternehmen arbeiteteng mit dem Investmentteam von HQ Trust, dem Multi Family Office derFamilie Harald Quandt, zusammen. Auf einer intuitiven digitalenPlattform hat LIQID die Vermögensverwaltung konsequent undbenutzerfreundlich digitalisiert.LIQID offeriert drei unterschiedliche Anlagestile, die aufindividuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind und auf einerlangfristigen, über mehrere Marktzyklen bewährten Anlagephilosophiebasieren. Darüber hinaus erhalten LIQID-Kunden einen kostengünstigenZugang zu führenden Private Equity-Fonds.Seit seiner Einführung 2016 hat LIQID zahlreicheBranchenauszeichnungen erhalten. 2017 wurde das Unternehmen bei denFinTech Germany Awards als bestes deutsches Late-Stage-FinTechprämiert. Das unabhängige Ranking-Institut firstfive zeichnete LIQID2016, 2017 und 2018 für hervorragende Leistungen in der Verwaltungseiner Kundenportfolios aus. 2018 verlieh das Wirtschaftsmagazinbrandeins LIQID den Titel "Innovator des Jahres" während CapitalLIQID in einem Vergleich von Robo-Advisors auf den ersten Platzsetzte. Außerdem wurde LIQID mit dem Deutschen Markenpreis fürhervorragende Markenführung im Banken- undFinanzdienstleistungsbereich ausgezeichnet.Über Toscafund Asset ManagementToscafund Asset Management LLP ist eine Investmentgesellschaft mitSitz in London, die sich auf alternative Multi-Asset-Investmentsspezialisiert hat und aktuell über vier Milliarden US-Dollarverwaltet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Martin Hughesgegründet und hat sich als einer der führenden europäischenInvestoren im Finanzdienstleistungssektor etabliert.Neben seinem Hauptfonds umfassen die Aktivitäten von Toscafund dieEigenkapitalfinanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen,private Kreditfinanzierungen und Investitionen in Gewerbeimmobilien.Toscafund verfügt über langjährige Erfahrung in derWachstumsfinanzierung von schnell wachsenden Unternehmen.Beteiligungen im Finanzdienstleistungssektor umfassen unter anderemdie Aldermore Bank, Hoist, die Atom Bank, OakNorth und Esure.TPIF, die jüngste Initiative von Toscafund, zielt aufInvestitionen in europäische nicht börsennotierte Finanz- undDienstleistungsunternehmen ab. Geführt wird TPIF von Fabrizio Cesariound George Koulouris, die im Jahr 2017 als Partner zu Toscafundstießen. 