Digitaler Notfallassistent: IT'S MY BIKE kooperiert mit WayGuard von AXA

Darmstadt (ots) - IT'S MY BIKE - eine Marke der IoT Venture GmbH - integriert ab sofort den WayGuard-Notfall-Prozess von AXA in seine digitale Servicewelt für E-Bikes. Damit können sich E-Bike-Fahrer mit eingebautem IT'S MY BIKE-GPS-Tracker und gebuchtem Service bei einem Unfall künftig auf schnelle Hilfe am richtigen Ort verlassen.Eine DEKRA-geprüfte Unfallerkennung löst bei einem Sturz den WayGuard-Notfall-Prozess aus. Die Leitstelle von WayGuard ist rund um die Uhr erreichbar und alarmiert im Ernstfall die nächstgelegenen Polizei- und Rettungskräfte. Verfügbar ist der Service zunächst in Deutschland. Der Notfallprozess kann im Bedarfsfall auch manuell ausgelöst werden.Der optional zubuchbare IT'S MY BIKE-Service kostet 1,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Damit die Nutzer den Dienst zunächst unverbindlich testen können, bietet IT'S MY BIKE ein kostenloses dreimonatiges Probeabo an. Gebucht und gekündigt werden kann die Leistung direkt über die IT'S MY BIKE-App.Mit dem Notfallassistenten (eCall) erweitert IT'S MY BIKE seine digitale Servicewelt um ein weiteres wichtiges Angebot. "Der eCall war von Beginn an eine besondere Herzensangelegenheit von uns", sagt Thomas Ullmann, Chief Operating Officer bei der IoT Venture GmbH, "erhöht er doch in besonderem Maße die Sicherheit der Fahrer und kann sogar Menschenleben retten. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt an den Start gehen können."Bereits seit Sommer 2019 bietet die Marke ihre GPS-Tracker zur Nachrüstung über den Fahrradfachhandel an (UVP: 199 Euro inklusive drei Jahre Konnektivität). Die Lösung ermöglicht, gestohlene Fahrräder wiederzufinden (eProtect). Zudem haben die Nutzer die Möglichkeit, Statistiken über gefahrene Kilometer abzurufen und CO2-Einsparungen zu berechnen (eRide). E-Bike-Besitzer können darüber hinaus direkt in der App eine vergünstigte Fahrrad-Diebstahlversicherung (eSurance) zubuchen, um sich zusätzlich abzusichern. "Mit diesem umfassenden digitalen Service ist unser Angebot einzigartig", freut sich Jürgen Veith, Chief Executive Officer der IoT Venture GmbH. "Wir freuen uns, mit AXA einen erfahrenen und gleichzeitig innovativen Partner gefunden zu haben.""Wir haben WayGuard entwickelt, um Menschen unterwegs mehr Sicherheit zu geben - egal ob sie zu Fuß unterwegs sind, Joggen oder Radfahren", sagt Albert Dahmen, Head of Innovation and Offer bei AXA. "Die Kooperation mit IT'S MY BIKE macht es möglich, unseren Notfallprozess nun auch den immer mehr werdenden E-Bike-Fahrern anzubieten. Dank der Unfallerkennung und GPS-Standortübermittlung erhalten sie im Ernstfall schnell Hilfe."WayGuard hat sich als führende Begleit-App in Deutschland etabliert. Sie hat mittlerweile über 350.000 registrierte Nutzer. Sowohl die WayGuard-App (4,7 Sterne) als auch die IT'S MY BIKE-App (4,4 Sterne) werden im App-Store sehr gut bewertet.Unternehmensportrait IT'S MY BIKEIT'S MY BIKE ist eine Marke der IoT Venture GmbH. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt GPS-Tracker, die in Verbindung mit einer App eine neuartige Servicewelt für E-Bikes eröffnen. Bei seinen Produkten setzt IT'S MY BIKE auf den innovativen Funkstandard Narrowband NB-IoT. NB-IoT ist als sogenannte Low-Power Wide Area Network (LPWAN)-Technologie mit niedrigem Energiebedarf sowie hoher Gebäudedurchdringung und Reichweite eine kostengünstige Lösung für das Internet der Dinge. Weiterer Vorteil: Die Technologie nutzt die bestehenden Netze. Die Tätigkeit von IT'S MY BIKE umfasst die Entwicklung der Hard- und Software (Embedded Systems) und die Bereitstellung der notwendigen Datenplattform (Cloud Lösung).Pressekontakt:IT'S MY BIKEEine Marke der IoT Venture GmbHBettina SchmidtLeiterin UnternehmenskommunikationHilperstraße 3164295 Darmstadt, DeutschlandTel.: +49 171 781 4562E-Mail: b.schmidt@iot-venture.comInternet: www.itsmybike.comOriginal-Content von: IT'S MY BIKE - Eine Marke der IoT Venture GmbH, übermittelt durch news aktuell