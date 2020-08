München/Mumbai (ots) - Tata Communications (https://www.tatacommunications.com/) , ein global operierender Digital Ecosystem Enabler, kündigt den Launch des neuen Angebots "Tata Communications Secure Connected Digital Experience" (SCDx) an, um Unternehmen die erfolgreiche Neuausrichtung sowie Anpassung an die neue, noch digitalere Realität zu erleichtern.Die COVID-19-Pandemie hat Unternehmen auf der ganzen Welt dazu gezwungen, schnell auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren, um ihren Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten. Da nun viele Länder vorsichtig die Corona-Beschränkungen lockern, suchen Unternehmen nach Lösungen, um ihr Geschäft im Hinblick auf die veränderten Rahmenbedingungen umzustrukturieren und neu auszurichten. Tata Communications' SCDx-Angebot reagiert auf die weltweit wachsende Nachfrage nach neuen Betriebsformen, die durch ein weitaus höheres Maß an Remote Working, steigende Sicherheitsrisiken, einen stärkeren Fokus auf den digitalen Handel und kontaktlose Arbeitsabläufe geprägt sind. Das neue Angebot unterstützt Unternehmen, die derzeit auf schnell einsetzbare und effiziente Lösungen angewiesen sind, wie beispielsweise Customer Experience-Anwendungen oder stabile Breitbandverbindungen für das Remote Working.- Tata Communications Secure Connected Digital Workplace ermöglicht durch industrialisierte, skalierbare und hochleistungsfähige Remote Working-Lösungen, dass sowohl die Mitarbeiter in den Büros also auch im Außendienst nahtlos und sicher von jedem Ort aus zusammenarbeiten können. - Die Tata Communications Digital Customer Experience Plattform erlaubt B2C-Unternehmen die Vor-Ort-Erfahrung der Konsumenten im Einzelhandel online nachzustellen. Hierfür bietet Tata Communications die nächste Generation von Enterprise Commerce- und Video-Collaboration-Lösungen für eine herausragende digitale Kundenbindung. - Da Lieferketten zunehmend digitaler und transparenter werden, unterstützt das SCDx-Angebot darüber hinaus das Lieferketten-Ökosystem mit einem sicheren Zugang zu zentralen Unternehmensanwendungen und deutlich verbesserter Leistung für Drittanbieter."COVID-19 dient als Katalysator der digitalen Transformation von Unternehmen. In den letzten Monaten haben Millionen von Menschen von zuhause gearbeitet, Konsumenten haben noch mehr Online-Shopping-Angebote sowie Lieferdienste genutzt und Organisationen haben sich daran gewöhnt, noch digitaler zu operieren. Diese Veränderungen haben eine neue Realität geschaffen, denn viele Dinge werden nicht mehr so sein wie früher", sagt A.S Lakshminarayanan, MD und CEO, Tata Communications. "Jetzt, da Unternehmen zunehmend ihren Fokus von der Konzentration auf Geschäftskontinuität hin zu den Bereichen Wiederaufbau und Wachstum verlagern, müssen sie dringend ihre Digitalstrategien überdenken und neu ausrichten, um im neuen 'Digital-first'-Umfeld erfolgreich zu sein. Mit Secure Connected Digital Experience wollen wir Unternehmen in die Lage versetzen, neue digitale Arbeitsmodelle zu implementieren, die Time-to-Market zu verkürzen und ihre Agilität sowie Krisenfestigkeit zu erhöhen, indem wir ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um ihre Mitarbeiter-, Kunden- und Lieferkettenerfahrung neu zu definieren."Im Rahmen des Tata Communications Secure Connected Digital Workplace-Angebots bietet Tata Communications eine Reihe von Services für eine bessere und sicherere Mitarbeitererfahrung. Durch die Partnerschaft mit NetFoundry , einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von Tata Communications, wird ein sicherer, leistungsstarker und vertrauenswürdiger Netzzugang (ZTNA, Zero Trust Network Access) bereitgestellt. Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten, erhalten dadurch einen sicheren Zugang zu Anwendungen und Daten in der Cloud, unabhängig von Gerät oder Breitbandkonnektivität, mit einer 3- bis 10-fach schnelleren Performance. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die sich digital transformieren möchten und dabei einen größeren Anteil an Remote-Arbeiten anstreben, aber darauf vertrauen müssen, dass Mitarbeiter auch über ihre private Breitbandverbindung sicher auf Dokumente und Unternehmensanwendungen zugreifen können.Die Tata Communications Secure Connected Digital Workplace-Lösung beinhaltet daneben auch Kollaborations- und Sicherheitslösungen für Unternehmen . Mit Video-, Voice- und Messaging-Funktionen können verteilte Teams ohne Einschränkungen zusammenarbeiten, gleichzeitig ermöglicht die Lösung den sicheren Zugriff auf Anwendungen hinter Unternehmensfirewalls, um die Innovationsfähigkeit, Produktivität und Effizienz zu steigern.Im Rahmen des neuen Angebots wird außerdem eine vernetzte Lösung für Mitarbeiter bereitgestellt, die IoT-basierte Wearables für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter sowie SafePass(TM) Smart-ID-Karten umfasst. Diese ermöglichen die Rückverfolgung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung des Mindestabstands und anderer Sicherheitsvorkehrungen, um die Risiken am Arbeitsplatz sowohl in einer Industrie- oder Campusumgebung zu minimieren.NetFoundry (https://netfoundry.io/) war ein Schlüsselfaktor bei der digitalen Transformation von FWD Insurance (https://www.fwd.com.sg/) , einem der führenden und am schnellsten wachsenden Versicherer im asiatisch-pazifischen Raum, indem es dem Versicherungsunternehmen eine Cloud-native-, Zero Trust-, Software Only-Plattform für seine Cloud Access-Anwendungsfälle zur Verfügung stellte. Zu Beginn der COVID-19-Pandemie konnte FWD ebendiese Plattform nutzen, um die Secure Access Service Edge (SASE)-Architektur um einen einfachen, vertrauenswürdigen Remote-Zugriff zu erweitern und gleichzeitig eine hochwertige User Experience für interne Nutzer und Lieferkettenpartner zu bieten."NetFoundry's Cloud-native Konnektivität war die perfekte Wahl, um FWD auf unserer Reise zur digitalen Transformation und Cloud-nativen Anwendungen zu unterstützen. In der aktuellen Pandemie-Situation hat sich unsere Nutzung vervielfacht und NetFoundry lässt sich einfach skalieren, um unseren Anforderungen gerecht zu werden und die Arbeit von zu Hause aus mit nur ein paar Klicks zu erleichtern, sowohl für interne Benutzer als auch für externe Parteien. Die Lösung hilft uns bei der Erstellung von AppWANs mit Zero Trust-Mikrosegmentierung. NetFoundry vervielfacht den Durchsatz um das 3- bis 4-fache, sodass selbst bei sehr großen Dateitransfers eine herausragende User Experience erzielt wird", sagt Shilpa Tumma, Business Information Security Officer, FWD.Tata Communications' Secure Connected Digital Experience beruht auf der Ausrichtung des Unternehmens auf Plattformen und Lösungen für seine Kunden. Das Angebot nutzt die Managed Services-Ressourcen und die Infrastruktur von Tata Communications, um die Intelligenz der nächsten Generation der Konnektivität, Collaboration-, Cloud-, Edge- und Voice-Services sowie NetFoundry voranzutreiben.Seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie unterstützt Tata Communications seine Kunden dabei, in Rekordzeit relevante Lösungen bereitzustellen; Änderungen und Upgrades wurden in vielen Fällen in weniger als sechs Stunden geliefert. Tata Communications hat weltweit bereits Zehntausenden von Mitarbeitern in mehr als 150 Organisationen Remote Work ermöglicht, darunter auch Tata Consultancy Services.Mehr Informationen über das Secure Connected Digital Experience-Angebot von Tata Communications finden Sie hier (https://www.tatacommunications.com/) .