Digitaler Marktführer in der deutschen Bildungsbranche aus Hamburg besteht Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 mit Auszeichnung - Auditor bestätigt einzigartiges digitales Bildungsmanagement

Hamburg (ots) - Der Kompakttraining GmbH & Co. KG,Weiterbildungsträger aus Hamburg, ist vom Auditor ein einzigartigesQualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 bezeugt worden.Mit der neuen Norm sind besonders die Kapitel Risiko- undWissensmanagement geschärft und erweitert worden. Das Team derHamburger hat sich dieser Herausforderung gestellt und sein QM-Systemso erweitert und angepasst, dass der auf dem internationalenWeiterbildungsmarkt spezialisierte Auditor und Zertifizierer bei demUnternehmen ein "vollumfänglich beherrschtes digitalesBildungsmanagement" vorfand.Einzigartiges QM-SystemEr sprach dem Weiterbildungsanbieter somit keine Abweichungen undkeine Empfehlungen für sein QM-System aus und stellte das für dreiJahre gültige Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015 aus, zeigte sichbesonders vom Digitalisierungsgrad der Dienstleistungen begeistertund bewertete den ganzheitlichen digitalen Service-Prozess sogar als"Referenz für die Branche"."Gelebtes" QualitätsmanagementBereits seit der Gründung arbeitet das gesamte Team desSeminar-Anbieters mit hoher und beständiger Qualität und nahe an denNormvorgaben des Qualitätsmanagements. Aber erst 2012 wurden dieProzessschritte auf Papier gebracht, extern begutachtet - im darauffolgenden Jahr wurde die Zertifizierung mit Bravour bestanden. "Dasist der Erfolg eines dynamischen Weges in der Organisation- undProzessumsetzung und der Zusammenarbeit des gesamten Trainerstabs",lobt Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Ingo Scheider ausdrücklich alleMitarbeiter. Durch gute Teamarbeit sind die Hamburger einer derersten Seminaranbieter, die die neue Norm komplett erfüllen und dieeinzigen, die sie ohne Abweichungen bestanden haben.FachauditorenBeide Geschäftsführer, Ingo Scheider und Dipl.-Psych. AnnetteFeist, sind selbst ausgebildete Qualitätsmanagement-Fachauditoren undhaben mit ihrer Fachkompetenz und ihren Erfahrungen sowohl bereitsbestehende Qualitätsmanagementsysteme optimiert als auch erfolgreichFunktionierende in anderen mittelständischen Unternehmenimplementiert.