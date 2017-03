Digitaler Leser 2017: Alles immer lesen können / Readly-Studie mit über 4.000 Teilnehmern (FOTO)

Berlin (ots) -Männlich, zwischen 46 und 55, urban und im Schnitt 23 Minuten mitdem Lesen einer Zeitschrift beschäftigt: das ist der digitale Leser2017. Er nutzt das app-gestützte Digitalangebot von Zeitschriftenhauptsächlich, weil der Zugriff auf das Magazin überall und jederzeitmöglich ist. Das ist das Ergebnis des Digitalen Lese-Reports 2017 vonReadly, der Magazin-Flatrate. Im Rahmen seiner aktuellen Studiebefragte das Unternehmen mehr als 4.000 Leser in Deutschland zu ihremNutzungsverhalten und warum sie lieber digital als gedruckt lesen.Die fünf interessantesten Ergebnisse:1. Die Leser stören sich bei Print neben den hohen Kosten (54Prozent) vor allem am Platzbedarf, der durch die Archivierungentsteht (66 Prozent). In der Tat scheinen alte Magazine bei derdigitalen Lektüre eine Rolle zu spielen, denn während der Leseanteilaktueller Zeitschriften bei 76 Prozent liegt, fallen immerhin 24Prozent auf die älteren Ausgaben an. Als weiteres Manko von Printwird die lokale Abhängigkeit gesehen (50 Prozent), also z. B. der Wegin den Kiosk (Mehrfachantworten mgl.).2. Die drei Hauptgründe für das digitale Lesen: Zugriff jederzeitund überall möglich (86 Prozent), Platzersparnis (60 Prozent) sowiefür 59 Prozent der Nutzer von Magazin-Apps der günstige Preis(Mehrfachantworten mgl.).3. Auch der digitale Leser greift gelegentlich (38 Prozent) oderähnlich oft wie zum digitalen Medium (27 Prozent) zum gedrucktenMagazin. 35 Prozent lesen ausschließlich auf dem Bildschirm.4. Das Gros der Leser ist zwischen 46 und 55 (31 Prozent) und 36und 45 (30 Prozent) alt. 61 Prozent aller Leser von eMagazinen sindmännlich gegenüber 39 Prozent weiblichen Lesern.5. Der amerikanische Playboy rangiert auch bei den deutschenLesern digitalisierter Medien auf Platz 11 unter 2.000 Magazinen. Diedeutsche Ausgabe der inTouch schafft es insgesamt auf Platz 1 -gefolgt von Closer und COMPUTER BILD.Weitere Informationen zur Studie sowie eine Infografik finden Sieunter https://de.readly.com/about/press#/Pressekontakt:Dr. Susanne Ardisson | PR BeraterinReadly GmbH | Gneisenaustr. 66 | 10961 BerlinE-Mail: susanne.ardisson@readly.comOriginal-Content von: Readly, übermittelt durch news aktuell