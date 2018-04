Digitaler Fingerabdruck: Gesicherten Identitätsnachweis für jeden in der EU - auch für Migranten

Berlin (ots) - "Es geht keinesfalls nur darum, Kriminelle undTerroristen das Fälschen von Dokumenten zu erschweren. Ziel muss esauch sein, Hundertausende illegale Migranten zu stoppen, zuidentifizieren und wieder nach Hause zu schicken. Darum brauchen wireine lückenlose erkennungsdienstliche Erfassung aller Asylbewerber,die in unser Land kommen. Jeder von ihnen muss bereits an derAußengrenze der EU gültige Ausweispapiere vorlegen. Wer diese nichtvorweisen kann, muss unmittelbar zurückgewiesen werden. Eine solcheNull-Toleranz-Politik muss aber auch innerhalb der EU-Grenzenangewendet werden. Wer ohne gesicherten Identitätsnachweisangetroffen wird, muss dafür nach den geltenden Gesetzen bestraft undletztlich abgeschoben werden. Nur so können wir die Sicherheit derBürger in der EU und in Deutschland wieder signifikant verbessern.Der jetzt von der EU-Kommission vorgeschlagene digitale Fingerabdruckalleine kann das nicht leisten und ist nur Augenwischerei."Pressekontakt:Michael Pfalzgrafpresse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 2 20 56 96-55www.afd.de | facebook.com/alternativefuerde | twitter.com/afd |instagram.com/afdwww.afdkompakt.de | afdkompakt.tv | facebook.com/afdkompakt |twitter.com/afdkompakt | instagram.com/afdkompaktSprecher: Prof. Dr. Jörg Meuthen und Dr. Alexander GaulandOriginal-Content von: Alternative für Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell