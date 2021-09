Digitalen Wandel meistern - Kompakttraining GmbH & Co. KG unterstützt IT-Systemhaus der digitalen Wirtschaft mit Service Akademie

Hamburg (ots) -Digitales Bildungsmanagement als mitwachsendes System - Hamburger bilden Azubis bis hin zu Leitungskräften im Service für mehr Kundenzufriedenheit weiterDie digitale Wirtschaft erlebt aktuell einen enormen Wandel und großes Wachstum und steht damit unter Druck. Ständig kommen in den Unternehmen aus der Branche neue Produkte und Ansätze hinzu, welche vor allem die Service-Mitarbeiter:innen vor Herausforderungen stellen. Diese müssen die steigenden und vielfältigen Kundenanfragen über verschiedene Kanäle meistern und gleichzeitig weiterhin die Kundenzufriedenheit sicherstellen.Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat ein IT-Systemhaus erste Mitarbeiter:innen aus dem Service-Bereich zu einem Telefontraining Tageskurs (https://www.kompakttraining.de/seminare/telefontrainings.alle/kundenorientierung-beschwerdemanagement/) geschickt. Die Weiterbildung war so erfolgreich, dass daraus jetzt eine Service Akademie gewachsen ist.Bedarfsorientiertes und mitwachsendes SystemDie Kompakttraining GmbH & Co. KG (https://www.kompakttraining.de/inhouse-seminar/) wird im Rahmen der Akademie zukünftig systematisch die Service-Mitarbeiter:innen des IT-Systemhauses weiterbilden. Schwerpunkte sollen dabei die Kundenorientierung (https://www.kompakttraining.de/seminare/kundenservice-seminar.alle/kundenservice-seminar-digitale-kommunikation/), die digitale Kommunikation sowie die Konfliktprävention (https://www.kompakttraining.de/seminare/kommunikationstrainings.alle/konfliktmanagement-seminar/) im Team und gegenüber Kunden sein. Die Persönlichkeitstrainer:innen werden Seminare zu diesen Themen für verschiedene Zielgruppen im IT-Unternehmen durchführen.Die konkrete Anzahl der Trainings und die Schwerpunkte in den einzelnen Veranstaltungen werden dabei immer am akuten Bedarf ausgerichtet und individuell angepasst - Berufsstarter:innen und Azubis stehen vor anderen Herausforderungen und bringen andere Fragen in die Veranstaltungen mit als Teamleiter:innen oder Führungskräfte.Ziel der Service Akademie und jedes einzelnen Seminars ist es dabei aber immer, sowohl die Kompetenz der Service-Mitarbeiter:innen auszubauen als auch die eigene Rolle zu finden und zu festigen für mehr Selbstbewusstsein beim Kontakt mit Kunden.Teilnehmerzentriert - ThemenorientiertUm den Teilnehmer:innen in den Seminaren einen direkten Mehrwert für den Berufsalltag zu garantieren, arbeiten die Persönlichkeitstrainer:innen der Kompakttraining GmbH & Co, KG mit den Praxisfällen der Teilnehmer:innen aus deren Berufsalltag. Die Lösungsansätze für die individuellen Herausforderungen werden gemeinsam erarbeitet und direkt in interaktiven Übungen umgesetzt - so gehen die Seminargäste mit mehr Sicherheit aus den Veranstaltungen.Die Service-Mitarbeiter:innen, die bis jetzt an den teilnehmerorientierten und themenzentrierten Weiterbildungen teilgenommen haben, sind von dem direkten Nutzen begeistert. Entsprechend wächst die interne Nachfrage im IT-Systemhaus weiter - und Kompakttraining GmbH & Co. KG passt das Seminar-Angebot flexibel an.Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co KGi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: oliver.kutz@kompakttraining.dewww.kompakttraining.deOriginal-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell