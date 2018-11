Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berlin (ots) -- Die Initiative "digital engagiert" von Amazon und Stifterverbandunterstützt Projektideen von gemeinnützigen Organisationen undSozialunternehmen, die die Chancen der Digitalisierung für ihrzivilgesellschaftliches Engagement nutzen.- Schirmherrin der Förderinitiative ist Dorothee Bär, Mitglied desBundestages und Staatsministerin für Digitales imBundeskanzleramt.- Die drei Gewinner von "digital.engagiert", die heute im BerlinerSpreespeicher gekürt wurden, erhalten insgesamt 30.000 Euro.- Das Projekt KARL, der Ökobot (Bremen) belegt den ersten Platz,gefolgt von den Projekten von Ackerdemia e.V. (Potsdam, Platz 2)und dem LandesSportBund Niedersachsen e.V. (Hannover, Platz 3).- Die zweite Ausschreibung von "digital engagiert" startet MitteJanuar 2019, mit Schwerpunkt auf dem Thema Bildung.Die Förderinitiative "digital.engagiert" von Amazon undStifterverband hat heute im Spreespeicher in Berlin die dreiGewinnerteams der ersten Förderrunde gekürt. Die Initiativeunterstützt Projektideen von gemeinnützigen Organisationen undSozialunternehmen, die die Chancen der Digitalisierung für ihrzivilgesellschaftliches Engagement nutzen.Besonders überzeugt hat die Jury während der Förderphase dasProjekt KARL, der Ökobot aus Bremen. Der Chatbot soll NutzerInnen imAlltag dabei helfen, dass es nicht beim Umweltbewusstsein bleibt,sondern ihr Verhalten tatsächlich umweltfreundlich wird. Der digitaleAssistent soll dafür Handlungsempfehlungen geben, die zu denpersönlichen Vorlieben und Überzeugungen der NutzerInnen passen.Jurymitglied Dr. Thomas Leppert, stellvertretender Leiter imThemenbereich Gesellschaft der Robert Bosch Stiftung, lobte in seinerLaudatio das Engagement des Gewinnerteams: "Mit einer guten Idee imGepäck ist das Team von KARL im März gestartet - und hat besonderseindrücklich bewiesen, wie weit man mit viel Leidenschaft und derrichtigen Unterstützung in einem halben Jahr kommen kann." Begleitetwurde das Projekt von Coach Bea Polei, Vorstandsreferentin derStiftung Bürgermut.Auf den zweiten Platz schaffte es das BildungsprogrammGemüseAckerdemie des Vereins Ackerdemia aus Potsdam. Das Projektverbindet die analoge Welt mit digitalen Lernangeboten: Kitas undSchulen bepflanzen gemeinsam ein Gemüsebeet und erhalten vonAckerdemia online individuelle wetter- und bodenabhängige Tipps.Den dritten Platz erreichte der LandesSportBund Niedersachsen e.V.mit dem Projekt einer digitalen Geschäftsstelle, die die Verwaltungvon Vereinen und Verbänden vereinfachen soll."Die drei Gewinner-Projekte verdeutlichen eindrucksvoll, welcheChancen die Digitalisierung für die Strukturierung und Wirkung vonzivilgesellschaftlichem Handeln bietet", sagte Schirmherrin DorotheeBär, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte derBundesregierung für Digitalisierung, bei der Preisverleihung.Über ein halbes Jahr hatten 15 teilnehmende Teams - ausgewählt aus160 Bewerbungen - ihre Ideen geplant und umgesetzt. Sie wurdenhierbei von ExpertInnen von Amazon, Amazon Web Services und demStifterverband sowie von persönlichen Coaches und externenBeraterInnen begleitet und haben finanzielle Unterstützung im Wertvon insgesamt 120.000 Euro erhalten. Die Gewinner bekommen zusätzlichein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro.Amazon und Stifterverband kündigten an, das Programm mit neuenTeilnehmenden im nächsten Jahr fortsetzen zu wollen. Die zweiteFörderrunde von "digital.engagiert" wird Anfang 2019 mit einem Fokusauf dem Thema Bildung starten. Holger Krimmer, Geschäftsführer vonZiviZ im Stifterverband: "Die erste Runde von 'digital.engagiert' hatklar gezeigt, dass wir mit dieser Förderinitiative einen Nerv derZeit getroffen haben. Jetzt ist langfristiges Engagement gefragt. Wirfreuen uns daher, in Kürze die zweite Runde starten zu können.""Unser Ziel ist es, die Digitalisierung verstärkt in die Bildungzu tragen - damit der Generation von morgen alle Türen offen stehen.Hierzu wollen wir einen Beitrag leisten, indem wir unsere Türenöffnen und technisches Know-how und finanzielle Unterstützung zurVerfügung stellen", so Ralf Kleber, Country Manager von Amazon.de.Weitere Informationen zum Förderprogramm "digital.engagiert" undeine Liste aller Teilnehmerprojekte und Coaches unterwww.digitalengagiert.de.Jury und AuswahlprozessDie Auswahl der drei Gewinnerprojekte der Förderinitiative"digital engagiert" von Amazon und Stifterverband wurde von einerachtköpfigen Jury getroffen: Ralf Kleber (Country Manager Amazon.de),Andreas Schlüter (Generalsekretär Stifterverband), Joana Breidenbach(Gründerin betterplace lab), Jutta Croll (VorstandsvorsitzendeStiftung Digitale Chancen), Norbert Kunz (Geschäftsführer SocialImpact), Thomas Leppert (Stellvertretender Leiter ThemenbereichGesellschaft Robert Bosch Stiftung), Johannes Landstorfer(Koordinator Digitale Agenda Deutscher Caritasverband e.V.) und AndréRiemer (Referent für Grundsatzfragen der Informationstechnik imBundesministerium des Innern). 