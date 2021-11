Digitale Vorsorge gegen Schlaganfall

Lustenau/Wien/Graz (ots) -Österreichisches Startup 24sens auf der MEDICA 2021 Mobile Langzeit-Aufzeichnung zur Erkennung von VorhofflimmernMit smartcorCONTROL präsentiert das Startup 24sens GmbH eine Innovation in der digitalen Gesundheitsvorsorge auf der internationalen Fachmesse für Medizintechnik MEDICA vom 15. bis 18. November 2021 in Düsseldorf. smartcorCONTROL ermöglicht eine mobile und präzise Langzeitaufzeichnung und Visualisierung von Herzfrequenzen – die Diagnose kann über eine auf Künstlicher Intelligenz basierenden Software vom Arzt rasch und zuverlässig erfolgen. Damit wird eine neue Form digitaler Vorsorge für Vorhofflimmern – dem Hauptverursacher von Schlaganfällen – ermöglicht.Die Pandemie hat die Entwicklung und den Einsatz von digitalen und mobilen Lösungen im Gesundheitsbereich stark beschleunigt. Gerade im Vorsorgebereich sind digitale Wearables gefragt, die den Menschen größtmögliche Bewegungsfreiheit bieten und gleichzeitig Daten in einer hohen Qualität liefern. Mit smartcorCONTROL der 24sens werden diese Ziele erreicht. Im Unterschied zu einer herkömmlichen EKG-Untersuchung oder zu Kurzzeitaufzeichnungen über andere mobile Geräte ist mit smartcorCONTROL eine durchgehende und präzise Aufzeichnung der Herztätigkeit der Patienten über einen längeren Zeitraum 24/7 gegeben.Software unterstützt den Arzt bei der DiagnoseDie behandelnden Ärzte können auf die in einem Web-Portal gesicherten Aufzeichnungsdaten direkt zugreifen. Die Auswertung auffälliger Sequenzen erfolgt durch die auf Künstlicher Intelligenz basierende Software. Dadurch kann der Arzt in kurzer Zeit eine zuverlässige Diagnose stellen. Zum Vergleich: Bei einem klassischen 24-Stunden-EKG müssen tausende Datensätze zuerst zeitintensiv ausgewertet werden, bevor der Arzt die relevanten Abschnitte diagnostisch interpretieren kann.Programm für Herzvorsorge der ZukunftDie steigenden Zahlen von Herz-Erkrankungen gerade auch bei jüngeren Menschen zeigen die Notwendigkeit von neuen digitalen Vorsorgeuntersuchungen. Die Verursacher sind bekannt: Stress, Ernährung, Umwelt und mangelnde Bewegung – nur, Herzrhythmusstörungen – insbesondere Vorhofflimmern – sind meist nicht spürbar. Hier kommt das innovative smartcorCONTROL aus Österreich zum Einsatz: Ärzte empfehlen ab 40 im Rahmen der Vorsorge auch die Herzfunktionen zu untersuchen.Mit smartcorCONTROL kann die Herzfrequenz einfach und präzise überwacht, aufgezeichnet und schließlich visualisiert werden. Dazu kommt ein wesentlicher psychologischer Vorteil für die Patienten: Verunsicherung über nicht verständliche Datenaufzeichnungen auf anderen Devices fallen weg, die Daten sind nur für den Arzt sichtbar.Innovation und Produktion Made in AustriaEntwickelt wurde smartcorCONTROL von einem österreichischen Team von High-Tech-Spezialisten mit internationaler KI-Beteiligung. Sowohl der corCONTROL-sensor wie auch die corCONTROL-unit werden zu 100 Prozent in Österreich gefertigt. Die Software wurde von Rajat Khare, IT-Experte und KI-Enthusiast, in Zusammenarbeit mit einem IT-Unternehmen in Graz entwickelt. Für die Umsetzung des innovativen Wearables zeichnet der Vorarlberger Smart Textiles-Pionier Günter Grabher verantwortlich, selbst Gründer der Smart Textiles Plattform Austria. Das Startup 24sens hat in den letzten Monaten gleich mehrere Meilensteine gesetzt: Das Qualitätsmanagement des Unternehmens wurde nach der DIN EN ISO 13485 zertifiziert und mit der MedUni Wien besteht im Rahmen des Innovationschecks des FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) eine Forschungskooperation. Bis 2025 werden rund 4,5 Mio Euro in das Unternehmen investiert und neue Arbeitsplätze am Produktionsstandort in Lustenau geschaffen. Ab 2023 ist die Serienproduktion geplant und es sollen weitere Investoren an Bord kommen.Pressekontakt:Presseanfragen:Dr. Fleur Weiland+43 664 415 9035fleur.weiland@boehler-pr.atBoehler PR und Kommunikation KG, Dornbirn24sens GmbHMillennium Park 66890 Lustenauoffice@24sens.atOriginal-Content von: Boehler-PR und Kommunikation KG, übermittelt durch news aktuell