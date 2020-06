Digitale Verwaltung: Finalisten des 19. eGovernment-Wettbewerbs zeigen wie es geht / Bürger-Meinung per Online-Voting ist gefragt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Finalisten des 19. eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und Cisco belegen, wie digitale Innovationen die öffentliche Verwaltung effizienter, schlanker und krisensicherer machen. Beim Ministerialkongress im September werden die Preise verliehen. Über den Publikumspreis wird nun online abgestimmt.19 Finalisten kämpfen derzeit um den Gewinn des 19. eGovernment-Wettbewerbs. Bei den virtuellen Finalistentagen am 2. und 3. Juni haben die Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre zukunftweisenden Projekte für eine digitale Verwaltung vorgestellt. Ad-hoc-Lösungen zur Bewältigung der Pandemie, die Digitalisierung der Schulen sowie praktisch nutzbare Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen standen ebenso auf dem Programm wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung oder Themen wie die agile Verwaltungsorganisation."Dieses Jahr sind die Finalistentage nicht nur deshalb außergewöhnlich, weil sie virtuell stattfanden. Wir haben auch erlebt, dass die Pandemie viele Problemfelder zutage gefördert hat, für die uns die Teilnehmer wie beispielsweise beim Thema Digitale Schule hervorragende Lösungen gezeigt haben. Das beweist, dass die öffentliche Verwaltung in Deutschland sehr wohl fähig ist zu schnellen, digitalen Innovationen. Jetzt gilt es, diese Digitalisierungsinitiativen in der Breite auszurollen. Diese guten Beispiele wollen wir durch den eGovernment-Wettbewerb ins Rampenlicht rücken", kommentiert Jon Abele, Leiter Public Services und Mitglied der Geschäftsführung bei BearingPoint, die Präsentationen. "Mit dem Wettbewerb wollen wir gemeinsam mit Cisco die besten Digitalisierungslösungen auszeichnen und ihre Verbreitung in den Behörden, Kommunen und in andere Organisationen unterstützen."Neuer Schwung in der Digitalisierung von bürger- und unternehmensfreundlichen VerwaltungsdienstleistungenDas Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg beispielsweise stellte eine schnelle und pragmatische Lösung für Bürgerämter vor, die pandemiebedingt geschlossen werden müssen. Durch einfache über www.service-bw.de (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TC Y38pVLo9pJt1mkclgsb-2BtHXxuKSXI8-3DTbsm_pYFp1IGpgNY3bVqpfw52brEqiDXFw-2Bb1wobpwF AkKTk7uxzY2IdSZLY8DoPGn3hqCP-2FlSrVIKVB00YET4-2BY-2Fgu5UAYl1mtD07pUh5-2F1WiB5RdD MCkVMLbn0zVSZpzKY4TN1RoOhCvQi2gXBe5AqR9QpbVGvQ123S5jseKh4cOocFt4-2BxupI1gNk-2B0c 1Gw-2B25N89dKhUg5sMq5wBttzRdT1nWXGrF70yVNDJBP3d56ZBbvkcoGUeB6egZ5t94sKIYmDyNWdSe Fl-2B-2F8OQL-2Ffo9BD1Bw3ymNUIvRGqImXRVn1jg61dNj5kUpFVX73OIbDV5EPVskaI2DAGejH0H-2 F29Dt8uUEP4J5raBIW5LEomip9s-3D) bereitgestellte Formulare können Bürger die Dienstleistungen der Ämter online nahtlos weiternutzen. Der Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises präsentierte seine "Digitalisierungsoffensive der Schulkindbetreuung", die von der IT-Infrastruktur bis zur praktischen Anmeldung zur Betreuung der Schulkinder reicht. Ein Beispiel für eine inzwischen bei Bürgern sehr beliebte Anwendung mit hohem Mehrwert für die Nutzer stellte das Bundesverwaltungsamt mit dem Projekt Beihilfe.digital vor. Und wie Künstliche Intelligenz die Steuerverwaltung weitgehend automatisieren und somit schneller und effizienter machen kann, zeigte die Steuerverwaltung Kanton Obwalden aus der Schweiz.Jonas Rahe, Mitglied der Geschäftsleitung bei Cisco Deutschland, ergänzt: "Wir haben eine beeindruckende Vielfalt an digitalen Lösungen der öffentlichen Verwaltung für eine Vielzahl an Problemstellungen gesehen. Alle 19 gezeigten Beiträge haben das Potenzial, die Verwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz nachhaltig zu transformieren. Auf allen Verwaltungsebenen sehen wir neuen Schwung in der Digitalisierung von bürger- und unternehmensfreundlichen Verwaltungsdienstleistungen."Eine unabhängige Jury, bestehend aus Experten aus den Bereichen Verwaltungswissenschaften, IT, Gesellschaftsentwicklung und Medien entscheidet nun darüber, welche der nominierten Vorschläge prämiert werden. Die feierliche Preisverleihung findet auf dem Ministerialkongress im September in Berlin statt.Publikumspreis: Jetzt entscheiden SieTraditionell vergeben BearingPoint und Cisco im Rahmen des eGovernment-Wettbewerbs auch einen Publikumspreis. Bei einem öffentlichen Online-Voting kann jeder auf http://www.egovernment-wettbewerb.de/ (https://u706 1146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9jblOWaIF8VQjQLWcUL13Rl3 CefITMs8VRYCeeHagNj-2BqBQT_pYFp1IGpgNY3bVqpfw52brEqiDXFw-2Bb1wobpwFAkKTk7uxzY2Id SZLY8DoPGn3hqCP-2FlSrVIKVB00YET4-2BY-2Fgu5UAYl1mtD07pUh5-2F1WiB5RdDMCkVMLbn0zVSZ pzKY4TN1RoOhCvQi2gXBe5AqR9QpbVGvQ123S5jseKh4cOocFt4-2BxupI1gNk-2B0c1Gw-2B25N89dK hUg5sMq5wBttzRdT-2FrSWf46-2Br4OaXFzlpuhnCVsmIQswBkRrMVhY5WydPrLYEB9E1hu3EbDsaHl9 SPVLIE28f8C8vm4OgVrq634E1gHNCLGBdXBKF5I9Vb5ssrZliS5jgRlVVljGqv8uotp5nFqB7B1i-2BP qFOvjZTnV7SQ-3D) für seinen Favoriten abstimmen. Alle Neuigkeiten zum Wettbewerb finden Sie auf dem Twitter-Kanal @eGovW (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/cli ck?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUUsMFfYdVoe8ugRo3c-2BjlVb5D-2Fup9jsngTl60zsefY3Yown w_pYFp1IGpgNY3bVqpfw52brEqiDXFw-2Bb1wobpwFAkKTk7uxzY2IdSZLY8DoPGn3hqCP-2FlSrVIKV B00YET4-2BY-2Fgu5UAYl1mtD07pUh5-2F1WiB5RdDMCkVMLbn0zVSZpzKY4TN1RoOhCvQi2gXBe5AqR 9QpbVGvQ123S5jseKh4cOocFt4-2BxupI1gNk-2B0c1Gw-2B25N89dKhUg5sMq5wBttzRdT-2F1ZOMjP xbnJ0IJE3XrKEAH1Rs6BFglSQzk3bKLiQDbvcvuLkRTuoQ9wDxCXWrgFfCVqyi98baGiGgQ6jtFgfHUf KBLZUBz3Vzm8s2aYqLgc3m6wmsMHBT56-2BLhrbUclnB2mia0hKsQCLSuB2KS3s5o-3D) . Der Gewinner des Publikumspreises wird beim 25. Ministerialkongress (https://u706114 6.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9k6d8t8Th5VcZEgIio-2BW8xvZ7 QuhZqsklofC4IhprULLo6RH_pYFp1IGpgNY3bVqpfw52brEqiDXFw-2Bb1wobpwFAkKTk7uxzY2IdSZL Y8DoPGn3hqCP-2FlSrVIKVB00YET4-2BY-2Fgu5UAYl1mtD07pUh5-2F1WiB5RdDMCkVMLbn0zVSZpzK Y4TN1RoOhCvQi2gXBe5AqR9QpbVGvQ123S5jseKh4cOocFt4-2BxupI1gNk-2B0c1Gw-2B25N89dKhUg 5sMq5wBttzRdT-2B7gmR1QCz-2Fspm051ZA4irpDPehN1Y0E-2F75Zk1Ci8ES0Wzpf21xjKTA1-2BLIC fKzslsgLqYK-2BDXCAt6Q3vDnca4x0RM2IZwI4dOm1-2BQlyNvpB54KT4lKZ8ZwlulHlaR-2BaeNAiUN WuNOVWDsvTLAARH14-3D) in Berlin feierlich ausgezeichnet.Die Nominierungen im Überblick:1. Kategorie "Bestes Projekt zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 2020"- Bayerisches Landesamt für Steuern"Modulares Unternehmenskonto auf der Basis von ELSTER" - Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat"Verwaltungsportal des Bundes ("Bundesportal")" - Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg"Universalprozess E-Government-Plattform www.service-bw.de (h ttps://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9pJt1mkclgs b-2BtHXxuKSXI8-3D0zwW_pYFp1IGpgNY3bVqpfw52brEqiDXFw-2Bb1wobpwFAkKTk7uxzY2IdSZL Y8DoPGn3hqCP-2FlSrVIKVB00YET4-2BY-2Fgu5UAYl1mtD07pUh5-2F1WiB5RdDMCkVMLbn0zVSZp zKY4TN1RoOhCvQi2gXBe5AqR9QpbVGvQ123S5jseKh4cOocFt4-2BxupI1gNk-2B0c1Gw-2B25N89d KhUg5sMq5wBttzRdT600uRzAer-2FrKr0AHfT5-2FGFhFu3OEEOiVx1NQ-2BS3xEfSqiAZRtICvHOY guiVXutJ1USFv-2FLecVCSNMzOdkhgt1RMBAkmHUYTWNt6omPMp2JR4oCSBg0lM68PM1O3uXO8t2tp Jj5MFYHF8dFXA0ez3pA-3D) "2. Kategorie "Bestes Projekt zum Einsatz innovativer Technologien 2020"- Stadt Heilbronn"KI im Stadtarchiv" - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse - BG ETEM"KI zur Steuerung der Fallprüfung im Regressmeldeverfahren" - Steuerverwaltung Kanton Obwalden - Schweiz"Automatische Steuerveranlagung dank Data-Science"3. Kategorie "Bestes Digitalisierungsprojekt in Bund, Ländern und Kommunen 2020"- Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat"E-Akte Bund" - Bundesverwaltungsamt (BVA)"Leuchtturmprojekt Beihilfe.digital" - Bundesministerium für Justiz (Österreich)"JustizOnline" - Stadt Hameln, Abteilung Organisation/IT"Rechnungsworkflow"4. Kategorie "Bestes Modernisierungsprojekt 2020"- Stadt Herrenberg, Amt für Technik, Umwelt, Grün (TUG)"Startup Bauhof" - Bundesagentur für Arbeit (BA)"Automatisierung in der Arbeitslosenversicherung (AIDAV)" - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)"FIS - Business Intelligence im Behördeneinsatz"5. Kategorie "Bestes Kooperationsprojekt 2020"- Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen"Netzwerk Digitale Nachweise" - Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) - Senatskanzlei, Amt für IT und Digitalisierung (ITD)"Digitalstrategie für Hamburg" - Bayerisches Staatsministerium der Justiz und Bundesnotarkammer K.d.Ö.R."Blockchain für notarielle Vollmachten und Erbscheine"6. Kategorie "Bestes Infrastrukturprojekt 2020"- ITZBund"BCENT- Community-getriebene Services nach dem Baukastenprinzip" - Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)"Cloudbasiertes Gebäudemanagement mit BIM" - Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises"Digitalisierungsoffensive der Schulkindbetreuung"Organisiert wird der eGovernment-Wettbewerb seit 2000 von der Unternehmensberatung BearingPoint und dem Technologieanbieter Cisco. 