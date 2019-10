Digitale Versicherung für Autoren und Journalisten: mailo erweitert Angebot - Schutz bei Dokumentenverlust und Vertragsverletzungen

Köln (ots) - Der digitale Gewerbeversicherer mailo bietet miteiner neuen Versicherung ab sofort passgenauen Schutz für Autoren undJournalisten an. Damit erweitert die mailo Versicherung AG ihrProduktportfolio.Neben Vertragsverletzungen sichert der digitale Gewerbeversichererseine Kunden auch gegen den Verlust von Dokumenten ab. Zudem sind dieVersicherungsnehmer gegen Abmahnungen aus Persönlichkeits-, Marken-und Lizenzrechtsverletzungen und Verstöße gegen Schutz- undUrheberrechte versichert. "Darüber hinaus bieten wir den freienAutoren und Journalisten mit der Kombination aus Betriebs- undVermögensschadenhaftpflicht die Sicherheit gegen den Anspruch aufSchadenersatz", so Stephan Best, Leiter für Vertrieb und Marketing."Und nicht nur das: Auch die Ansprüche aus Ersatz vergeblicherAufwendungen oder entgangenem Gewinn sind umfassend gedeckt."Reputationsschäden deckt die Versicherung für Autoren undJournalisten von mailo ebenfalls ab. Zudem übernimmt der KölnerSpezialist für Gewerbeversicherungen die Kosten infolge einesVersicherungsfalls und versichert Mietsachschäden aufGeschäftsreisen."Schnell, digital, flexibel - so muss aus unserer Sicht einezeitgemäße Versicherung heute aussehen", ist Best überzeugt. "Dieneue Versicherung für Autoren und Journalisten ergänzt unserbisheriges Portfolio perfekt und bietet selbstständigen Autoren undJournalisten genau den Schutz, den sie brauchen."Über die mailo Versicherung AG - https://mailo.ag/Die mailo Versicherung AG (https://mailo.ag/) ist die digitaleVersicherung für Unternehmer, Selbständige und Freelancer. Das aufGewerberisiken spezialisierte Versicherungsunternehmen bietet eigene,auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-,Vermögensschadenhaftpflicht- und Sachinhalt-Versicherungsprodukte an.mailo bietet seinen Kunden passgenaue Versicherungslösungen, diesie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafürarbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern,Assekuradeuren und Plattformen, zusammen. Diemailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler undAssekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und istseit Februar 2019 von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb alsVersicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben denGründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auchstarke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die MunichRe und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.Kontakt:Stephan BestLeiter Marketing & Vertriebmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: stephan.best@mailo.agTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.agOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell