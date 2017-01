Digitale Überforderung: Bewusste Offline-Zeiten mindern Stress / TÜV Rheinland: Informationsflut stört die Produktivität / Unternehmen sollten digitale Freiräume schaffen (FOTO)

Köln (ots) -Digitale Kommunikationstechnik soll die Arbeit leichter undeffizienter machen. Doch im Berufsalltag ist oft das Gegenteil derFall: Die Dauerberieselung durch E-Mails, Chatnachrichten, sozialeMedien sowie die permanente Erreichbarkeit per Smartphone können zurernsten Belastung werden. "Wenn konzentriertes Arbeiten kaum nochmöglich ist, Arbeit und Freizeit nicht mehr zu trennen sind, stresstdas enorm und die Leistungsfähigkeit sinkt", sagt Reinhard Bier,Fachmann für digitalen Arbeitsschutz bei TÜV Rheinland. Das Problemder digitalen Überforderung ist vielen bewusst, dem Einzelnen fälltes jedoch schwer, daran etwas zu ändern. Hier sind die Unternehmengefragt.Digitale Auszeit für alle"Unternehmen sollten für alle Mitarbeiter ein Klima schaffen, indem digitaler Stress gar nicht erst aufkommt", so Reinhard Bier.Einen Anfang bilden verbindliche Regeln zur Nutzung von Smartphoneund Internet am Arbeitsplatz oder zur Erreichbarkeit nachDienstschluss. "Vereinbarungen zur Work-Life-Balance funktionierenaber nur, wenn Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen undebenfalls bewusst 'abschalten'", betont der TÜV Rheinland-Experte.Schon einfache, praktische Tipps helfen: Kann der Mitarbeiter amSchreibtisch etwa nicht widerstehen, das Smartphone immer wieder indie Hand zu nehmen, sollte es in der Tasche oder Schubladeverschwinden. Auch Meetings laufen ungestört, schneller undproduktiver ab, wenn sie für alle Teilnehmer zur handyfreien Zoneerklärt werden. Statt zum Beispiel auf jede E-Mail und Chatnachrichtsofort zu reagieren, ist es besser, feste Bearbeitungszeiten imArbeitsablauf einzuplanen.Arbeitszeit strukturieren"Wer sein Denken und Tun ständig unterbricht, schafft am Endenichts richtig. Der Stress steigt, die Leistungsfähigkeit sinkt, derMitarbeiter macht mehr Fehler", sagt Reinhard Bier. Unternehmen, dieden digitalen Stress ihrer Mitarbeiter verringern und dieProduktivität und Zufriedenheit nachhaltig steigern möchten, denenkönnen die Anforderungen des Moduls "Digitaler Arbeitsschutz"weiterhelfen. Das Modul ist Bestandteil der TÜVRheinland-Zertifizierung "Ausgezeichneter Arbeitgeber".Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Golbach, Presse, Tel.: 0221/806-4465Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell