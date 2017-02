Digitale Trends kennenlernen: Hasso-Plattner-Institut lädt Schülerinnen und Schüler zu CeBIT-Erlebnistagen ein

Potsdam (ots) - Die neuesten Multicopter in Aktion erleben, daserste Mal voll autonom in einem Postbus fahren und junge IT-Gründerkennenlernen. Die CeBIT startet in wenigen Wochen und dasHasso-Plattner-Institut (HPI) bietet IT-interessierten Schülerinnenund Schülern aus ganz Deutschland Freikarten und kostenlose,ganztägig betreute Erlebnistage an. Vom 22. bis 24. März könnenteilnehmende Jugendliche ab 16 Jahren sich von HPI-Studierenden übereine der weltweit führenden IT-Messen führen lassen und die neuestendigitalen Trends kennenlernen.Vorgesehen sind Besuche an den Messeständen des Bundesministeriumsfür Bildung und Forschung, Bitkom, Fraunhofer, IBM und SAP. Besondersspannend dürfte auch das Kennenlernen des SmartShuttle derSchweizerischen Post sein, die als europaweites Pionierprojekt einenautonom fahrenden Postbus über das Messegelände schickt."Mit den CeBIT-Erlebnistagen bieten wir technikinteressiertenSchülerinnen und Schülern die Möglichkeit, eine der größten IT-Messenzu besuchen und sich über spannende Neuentwicklungen zu informieren",erklärt HPI-Direktor Professor Christoph Meinel. Es sei wichtig,jungen Menschen schon früh zu verdeutlichen, was Informatik ist undwelche kreativen Studien- und Berufsmöglichkeiten der Fachbereichbiete.Weitere Informationen zum Programm der Erlebnistage und zurAnmeldung finden Sie unter: http://ots.de/vE0Xb.In Kooperation mit dem Branchenverband Bitkom bietet dasHasso-Plattner-Institut außerdem kostenlose Messe-Besuche fürSchulklassen an. Interessierte Lehrkräfte können ihre Klassen übercebit2017schule@hpi.de anmelden.Im Rahmen der Schülerakademie bietet das HPI zahlreicheVeranstaltungen für Schülerinnen und Schüler an, die mehr über dieAnwendungsgebiete der Informatik und über die Studien-undBerufsmöglichkeiten erfahren möchten. Weitere Informationen zu denAngeboten der HPI-Schülerakademie finden sich unter: https://hpi.de/schuelerakademie.Das HPI ist vom 20. bis 24. März als Aussteller in Halle 6, StandE18 zu finden.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH(https://hpi.de) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für IT-Systems Engineering. Als einzigesUniversitäts-Institut in Deutschland bietet das HPI den Bachelor- undMaster-Studiengang "IT-Systems Engineering" an - ein besonderspraxisnahes und ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium, dasvon derzeit rund 500 Studenten genutzt wird. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Insgesamt zwölf HPI-Professoren und über 50 weitereGastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten sind am Institut tätig.Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen elfIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche. Das HPI kommt bei den CHE-Hochschulrankingsstets auf Spitzenplätze.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell