Digitale Transformation wird Priorität der Europafraktion Grüne/Europäische Freie Allianz

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Berlin/Brüssel (ots) - Die Piratenabgeordneten im EuropäischenParlament haben die Fraktion Grüne/Europäische Freie Allianzüberzeugt, die "digitale Transformation" zu einer der sechswichtigsten politischen Prioritäten zu machen, die in den nächstenfünf Jahren behandelt werden sollen. Dies wird sowohl für die Arbeitder Fraktion als auch für die gesamte Agenda des EuropäischenParlaments von großer Bedeutung sein."Obwohl es wie eine kleine Sache aussieht, ist es ein großerErfolg, und ich genieße es genauso sehr wie meine Wahl zumVizepräsidenten des Europäischen Parlaments vor drei Monaten. Dasbedeutet, dass die Digitale Agenda nicht mehr als Beiwerk angesehen,sondern vorausschauend geplant wird, von einem Expertenteam aus dergesamten Fraktion bearbeitet. Jedem Thema der digitalenTransformation wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. DieserSchritt ermöglicht es uns, die Versprechen, die wir unserenWählerinnen und Wählern vor den Wahlen gegeben haben, umzusetzen",erklärt Marcel Kolaja, tschechischer Piratenabgeordnete undVizepräsident des Europäischen Parlaments.Die Fraktion Grüne/Europäische Freie Allianz hat sich in ihremletzte Woche beschlossenen Arbeitsdokument das Ziel gesetzt, dassEuropa bis 2024 eine führende Rolle in der digitalen Politik und imBereich der künstlichen Intelligenz auf der Grundlage vonGrundrechten, Nichtdiskriminierung und Inklusivität übernehmen soll.In dem Dokument heißt es, dass Europa den globalen Kampf gegenMassenüberwachung - sei es durch Staaten oder Unternehmen - anführenmüsse. "Lasst uns der Massenüberwachung ein Ende setzen. Ihreabschreckende Wirkung schadet der Zivilgesellschaft und Aktivismus.Menschenrechte und Grundfreiheiten werden im Namen von Innovation und/ oder Sicherheit oft vergessen, aber ihr Schutz ist einGrundanliegen für Piraten", ergänzt der deutsche Piratenabgeordneteund Jurist Dr. Patrick Breyer.Das Potenzial der digitalen Technologien zu nutzen und in denDienst der Menschen zu stellen, soll Leitlinie bei der Gestaltung derbetroffenen Politikfelder sein. Das bedeutet: Schutz der Demokratieund der Grundrechte bei Big Data, Tracking und Profilerstellung,Diskriminierung aufgrund des Geschlechts durch KI sowie Schutz derNutzerrechte bei der künftigen Internetregulierung. Schließlich giltes, sich auf große digitale Unternehmen zu konzentrieren, umdezentrale Innovationen zu schützen. "Alle diese Themen sindinzwischen nicht mehr nur eine Priorität der vierPiratenabgeordneten, sondern aller 73 Mitglieder der Fraktion derGrünen / EFA", so Kolaja abschließend.Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell